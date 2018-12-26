Проведите новогоднюю ночь в… оркестре

В канун Нового года, 28 декабря в 18.00, Центр классической музыки и Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина приглашают жителей и гостей Владимира окунуться в атмосферу приближающегося праздника. Нашему оркестру в этом году исполнилось 20 лет, в связи с чем в ЦКМ произошло много новых событий. Поэтому было решено изменить и формат «Ночи в оркестре».

Например, прошел первый детско-юношеский конкурс «Солист оркестра» для всех возрастов и специальностей – от классических до эстрадных. Главным призом для его лауреатов стало выступление вместе с Губернаторским симфоническим оркестром в текущем сезоне. Самых маленьких лауреатов этого конкурса было решено показать в новогодней программе, потому что в зале будет много детей. Глебу Панову, одному из участников этого вечера, 8 лет, а учится он игре на скрипке с 4-х. В пятницу вместе с симфоническим оркестром юный лауреат исполнит Прелюдию и Аллегро в стиле Пуньяни австрийского скрипача и композитора Фрица Крейслера.

Другая составляющая «Новогодней ночи в оркестре» – это оперная музыка. Помимо Татьяны Прокушкиной, в оркестре появилась еще одна замечательная солистка – меццо-сопрано Анастасия Хорошева. На вечере в их исполнении прозвучат оперные арии и дуэты. Также в этом концерте примет участие обладательница чудесного народного голоса Светлана Балашова, которая 21 декабря успешно выступила в грандиозном проекте ЦКМ «Поэтория». В «Ночи в оркестре» она выступит и как лауреат первого конкурса «Солист оркестра», и как полноправная участница Губернаторского симфонического оркестра.

В исполнении оркестра и солистов прозвучат произведения Джузеппе Верди, Шарля Гуно, Жоржа Бизе, Имре Кальмана, Жака Оффенбаха, шедевры симфонической музыки, эстрадные номера из репертуара Анны Герман и Валентины Толкуновой, музыка из кинофильмов. Также для гостей Центра классической музыки приготовлено несколько музыкальных сюрпризов. Кроме того, всех пришедших в этот вечер традиционно ждут мастер-классы от артистов оркестра, солистов Центра классической музыки, участниц ансамбля мажореток, выставки музыкальных инструментов, экскурсия по закулисью, фотозона с профессиональным фотографом и различные интерактивы.

Впервые «Ночь в оркестре» прошла в 2015 году и сразу же полюбилась владимирцам. Необычный формат мероприятия позволяет приоткрыть завесу не только закулисья Центра классической музыки, но и тайну музыки в целом. Ведь даже самые обычные зрители могут помузицировать на инструментах симфонического оркестра и заглянуть на реальные репетиции творческих коллективов.

Билеты на «Новогоднюю ночь в оркестре» (6+) можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28; тел. 32-27-71, 32-63-65. Стоимость – 400-500 рублей.

Татьяна Лысова

Видео Дмитрия Киреева

Фото Центра классической музыки