Десять оригинальных рецептов для новогоднего застолья

Ингредиенты: 1 буханка зернового хлеба, 300 г вареной куриной грудки или телятины, ½ баночки хрена, 250-300 г майонеза, 4 яйца, 4-5 соленых огурцов, горсть оливок, пучок укропа, 2-3 ч. л. русской горчицы.

Буханку зернового хлеба нарезать поперек, чтобы получились максимально большие пласты – коржи. Нарезать тонко мясо, огурцы – кружками. Часть майонеза смешать с хреном, можно еще добавить горчицу. Яйца и оливки мелко нарубить, добавить рубленую зелень и заправить майонезом, чтобы получилась паста.

Собрать торт: хлеб, слой майонеза с хреном, мясо, огурцы, опять хлеб, намазанный яичной пастой, все повторить, сверху посыпать зеленью. Дать торту пропитаться в течение хотя бы 8 часов.

Совет: если не хотите резать буханку вдоль, то можно нарезать поперек и сделать несколько небольших тортиков.

Стоимость – около 350 рублей