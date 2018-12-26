Десять оригинальных рецептов для новогоднего застолья

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Легко, весело и мобильно
Составление новогоднего меню — один из самых важных и увлекательных процессов в подготовке к Новому году. Пройдет он под покровительством Желтой Свиньи, поэтому само собой разумеется, что свинина на праздничном столе будет неуместна. Отдайте лучше предпочтение рыбе, курице или телятине. В остальном у этого знака нет особых требований. Свинка любит вкусно поесть и не привередлива к пище. Выбирайте для новогоднего застолья простые и оригинальные рецепты, чтобы и родных удивить, и силы сохранить на всю праздничную ночь. Предложенные в подборке блюда можно приготовить заранее. Кроме того, их несложно перевести в гости или на дачу.
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Канапе
Ингредиенты: 1 буханка бородинского хлеба, филе 2-3 селедок, 4-5 свежих огурцов, 5 крутых яиц, растительное масло, соль, чеснок.
Бородинский хлеб нарежьте небольшими треугольничками. Чеснок пропустите через пресс и посолите. Обжарьте хлеб в масле, по готовности натрите чесночной смесью. Нарежьте кусочками селедку, огурцы и яйца – кружками. Соберите канапе: внизу хлеб, на нем – селедка, следом огурчик.
Стоимость – около 200 рублей
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Бутербродный торт
Ингредиенты: 1 буханка зернового хлеба, 300 г вареной куриной грудки или телятины, ½ баночки хрена, 250-300 г майонеза, 4 яйца, 4-5 соленых огурцов, горсть оливок, пучок укропа, 2-3 ч. л. русской горчицы.
Буханку зернового хлеба нарезать поперек, чтобы получились максимально большие пласты – коржи. Нарезать тонко мясо, огурцы – кружками. Часть майонеза смешать с хреном, можно еще добавить горчицу. Яйца и оливки мелко нарубить, добавить рубленую зелень и заправить майонезом, чтобы получилась паста.
Собрать торт: хлеб, слой майонеза с хреном, мясо, огурцы, опять хлеб, намазанный яичной пастой, все повторить, сверху посыпать зеленью. Дать торту пропитаться в течение хотя бы 8 часов.
Совет: если не хотите резать буханку вдоль, то можно нарезать поперек и сделать несколько небольших тортиков.
Стоимость – около 350 рублей
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Рулет с креветками
Ингредиенты: армянский лаваш, 200 г креветок, 2 плавленых сырка, 2 ст. л. сливочного масла, укроп, соль и перец.
Креветки разморозить, мелко нарезать, можно быстро обжарить. Сыр натереть на крупной терке, укроп нарубить, и все смешать с креветками. Посолить и поперчить. Смазать лаваш маслом, выложить начинку, свернуть рулетом и оставить на ночь пропитаться. При подаче нарезать и украсить ломтиками лимона.
Стоимость – около 100 рублей
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Оливье с красной рыбой и икрой
Без него – никуда. Предлагаем попробовать вариант с соленой рыбой и икрой.
Ингредиенты: 5 яиц, сваренных вкрутую, 300 г соленой красной рыбы, 1 банка зеленого горошка, 4 картофелины, сваренных в мундире, 4 соленых огурца, 1 ст. л. красной икры.
Яйца и картофель почистить и мелко нарезать. Мелко нарезать также рыбу и огурцы, все смешать и добавить горошек. Поперчить, заправить майонезом, украсить красной икрой.
Стоимость – около 200 рублей
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Салат из тунца
Ингредиенты: 1 банка консервированного тунца в собственном соку, 1 отварная свекла, 200 г мякоти тыквы, 1 свежий огурец, 1 соленый огурец, 3 яйца, немного укропа, майонез по вкусу, соль и перец.
Свеклу и тыкву отварить по отдельности до готовности. Очистить и нарезать небольшими кубиками. Также отварить яйца. Такими же кубиками нарезать огурцы. Яйца мелко порубить ножом. Нарезать зелень. Все размешать и заправить майонезом. Посолить и поперчить. Перед подачей лучше подержать ночь в холодильнике.
Стоимость – около 100 рублей
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Пицца-кейк
Ингредиенты: 2 ст. теплой воды, 2-3 ст. пшеничной муки, 14 г сухих дрожжей, 1 ч.л. соли, 1 ч. л. сахарного песка, 1 ст. л. меда. Для начинки: 150 – 200 г томатного соуса, 200 г сыра, 200–250 г полукопченой колбасы.
Смешайте теплую воду с дрожжами. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Оставьте на 5 минут. Добавьте просеянную муку, соль и мед и замесите тесто. Положите его в емкость, смазанную тонким слоем растительного масла. Накройте пищевой пленкой и уберите в теплое место без сквозняков на 1 час.
Разогрейте духовку до 200°C. Четверть теста отложите для оформления бортиков. Оставшееся тесто поделите на 5 равных частей и раскатайте каждую в тонкий пласт. Вырежьте из каждого пласта округлую заготовку (ориентируйтесь на диаметр используемой формы). Противни смажьте тонким слоем растительного масла и/или застелите бумагой для выпечки, выложите на них заготовки. Выпекайте каждую заготовку примерно 3–5 минут. Извлеките из духовки и дайте остыть.
Полукопченую колбасу тонко нарежьте. Сыр натрите на терке. Оставшееся тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Сверяясь с размерами формы (высотой бортиков), разрежьте пласт на две части. Смажьте форму растительным маслом (можно дополнительно выстелить бумагой для выпечки). Выстелите тестом бортики формы, излишки теста обрежьте с припуском на оформление краев. На дно формы уложите первый корж и смажьте 1 ст. л. томатного соуса. Распределите немного колбасы, сверху посыпьте небольшим количеством сыра. Чередуйте слои до заполнения формы. Последний корж также смажьте томатным соусом, выложите оставшиеся кусочки колбасы и присыпьте сыром. Заверните края теста. Выпекайте при той же температуре до образования золотистой корочки 25 – 30 минут. Готовой пицце дайте немного остыть, затем извлеките из формы.
Стоимость – около 200 рублей
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Закусочные шашлычки
Ингредиенты: 1 кг куриной грудки, 2 шт. сладкого перца, упаковка шампиньонов, 2 луковицы, лимонный сок, соевый соус, соль, перец, 1 острый перчик.
Для маринада смешайте сок и соевый соус, измельчите лук. Острый перчик почистите от семян, разрежьте пополам (если любите очень острое, то надо нарезать небольшими кусочками) и положите в маринад. Филе порежьте небольшими кусочками, посолите, поперчите, положите в маринад и оставьте в нем минимум на 3 часа. Наколите на шпажки мясо, перец и шампиньоны. Запеките в духовке или электромангале.
Стоимость – около 300 рублей
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Картофельный поросенок
Ингредиенты: 1 кг картофеля, 500 г куриного фарша, 1 луковица, 40 мл растительного масла, яйцо, 1,5 ст. л. муки, соль и перец по вкусу.
Картофель почистите, промойте, нарежьте ломтиками и переложите в кастрюлю. Залейте картофель водой, поставьте на плиту. Доведите воду до кипения, всыпьте соль, убавьте огонь и оставьте картофель вариться до полной готовности. Пока картофель для пюре варится, займитесь мясной начинкой. Для этого луковицу почистите, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте до прозрачности на подсолнечном масле. Добавьте в сковороду к луку мясной фарш. Жарьте фарш с луком до готовности, периодически перемешивая, посолив и поперчив при этом по своему вкусу. Сковороду с готовым фаршем снимите с плиты, оставьте фарш остывать.
Когда картофель сварится, слейте с него всю воду. Картофель разомните в пюре, добавьте яичный белок и муку. Перемешайте картофельное пюре до однородности, дайте ему немного остыть. На противень выложите лист фольги, смажьте поверхность фольги подсолнечным маслом. Во время формовки поросёнка из пюре руки постоянно смачивайте в воде – так работать будет легче. Итак, выложите на смазанную маслом фольгу картофельное пюре, придайте ему прямоугольную или овальную форму. В центр картофельной лепёшки выложите продолговатым холмиком мясной фарш. Теперь приподнимите края картофельной лепёшки и закройте ими мясной фарш. Влажными руками сформируйте «тельце» поросенка. Из кусочков колбасы сделайте ушки и пятачок.
Смажьте поросёнка яичным желтком и поставьте его в духовку, разогретую до 180 градусов. Запеките поросёнка из картошки и мяса около 30-40 минут, до румяной корочки. Готовую запеканку лучше всего подать к столу горячей.
Стоимость – около 150 рублей
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Жаркое с грибами
Ингредиенты: 800 г вареного куриного мяса или говядины, 100 г соленых грибов, небольшая луковица, 3 ст. л. сливочного масла, сало, мука, уксус, соль.
Вареное мясо разрезать на куски, положить в кастрюлю, добавить 2 ст. л. масла, нарезанное ломтиками сало и разрезанную луковицу. Кастрюлю накрыть крышкой и жарить мясо на небольшом огне. Когда мясо подрумянится, обсыпать его мукой, залить двумя стаканами кипятка и довести до кипения.
Затем переложить мясо в чистую кастрюлю, процедить туда через сито подливку, притушить. Соленые грибы вымыть в холодной воде, нарезать дольками, залить 1 ст. л. сливочного масла и поджарить на сковороде. В конце добавить чайную ложку уксуса. При подаче на стол мясо полить этой грибной поджаркой.
Стоимость – около 300 рублей
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Пирог с клюквой, изюмом и апельсиновой цедрой
Это один из тех уникальных кулинарных случаев, когда вкус рождается на языке. Сначала лопаются клюквины, затем вступает изюм и напоследок нежное тесто смягчает и дополняет вкус. И сплошной апельсиновый аромат!
Ингредиенты: 350 г муки, 230 г охлажденного сливочного масла, 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 6-8 ст. л. ледяной воды. Для начинки: 440 г свежей или замороженной клюквы, 270 г изюма, 200 г сахара, 2 ст. л. муки, 60 мл апельсинового сока, цедра 1 апельсина. Для смазывания: 1 яичный желток, 2 ч. л. молока
В чашу кухонного комбайна насыпьте муку, сахар и соль. Добавьте нарезанное небольшими кусочками сливочное масло и ледяную воду. Замесите тесто до состояния, когда оно только начнет собираться в комок, достаньте и разделите его на две части – одну чуть больше другой. Заверните в пищевую пленку, придайте ему форму дисков и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Кстати, тесто может лежать в холодильнике до 2 дней.
Клюкву заранее слегка разморозьте. Ягоды должны остаться максимально целыми, иначе начинка будет очень жидкая. Изюм замочите в холодной воде на 2 часа. Слейте воду с изюма. Клюкву смешайте с изюмом, сахаром, мукой, цедрой и апельсиновым соком. Достаньте тесто из холодильника заранее – минут за 15 до начала работы. Между двумя слоями бумаги для выпечки раскатайте тесто. Большую часть уложите в форму с невысокими бортиками. Выложите ровным слоем начинку и, раскатав вторую часть теста, накройте ею пирог. Подровняйте края и плотно их прижмите. Желток смешайте с молоком и смажьте поверхность пирога. Сделайте 6-8 надрезов для испарения лишней жидкости пара. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 50-60 минут. Лучше подавать с мороженым.
Стоимость – около 250 рублей
Татьяна Лысова
Фото из открытых источников
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