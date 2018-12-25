Топ-5 детских книг фестиваля «Бу!Фест»

По следам фестиваля «Бу!Фест». В эти выходные книжную ярмарку в областной библиотеке посетили сотни владимирцев, об этом писали наши коллеги с “Призыв ТВ”. Половина выставки была посвящена именно детской литературе, которая манила своими яркими, пёстрыми обложками. Но в этой печатной области важнее всего посыл, который оставит след в душе ребёнка. Поэтому прежде чем купить книжную новинку, лучше всего посоветоваться с экспертом.

– Мы переводное издательство, мы берём лучшие образцы книг со всего мира и печатаем их уже для наших детей, – рассказал «Призыв.ру» Юрий Шипков, представитель издательства «КарьераПресс». – Согласно статистике самой читающей аудиторией сейчас являются подростки. Выпускают фантастические тиражи книг именно для этого возраста. Просто надо издавать книги, соответствующие их ожиданиям – как по форме, так и по содержанию. Близкому той среде, в которой они живут, с гаджетами, Интернетом. От таких книг они просто не могут оторваться.

«Призыв.ру» попросил столичное издательство посоветовать родителям 5 лучших книжных новинок.

1. Келли Барнхилл «Девочка, которая пила лунный свет» (6+)

Качественное фэнтези с философским подтекстом. Здесь идёт творческая переработка старых сюжетов о детях, которых родители отводят в лес и бросают. Но в данном случае у девочки, главной героини, есть необычные способности…

Жители Протектората каждый год приносят по одному младенцу в лес и оставляют его на поляне в качестве подношения ведьме, которая живет в местном лесу. Они верят, что эта жертва защищает их дома и семьи, защищает весь город от ведьминых злых чар. Но у ведьмы, которая действительно живет в лесу и которую зовут Сян, доброе сердце.

Юрий Шипков: “Эта книга учит таким качествам, как уверенность в себе, самостоятельность, целеустремлённость, способность противостоять давлению. При этом сохранять человечность, желание помочь окружающим. Такой комплекс замечательных качеств”.

Книга получила всевозможные награды в 2017 году.

Книга будет интересна детям от 6 лет. Средняя стоимость – 500 рублей.

2. Ян Сверак «Куки возвращается» (6+)

Ян Сверак, обладатель премии “Оскар”, сначала снял мультипликационный фильм про Куки, а уже потом написал книгу. “Возвращение Куки” стала лауреатом премии “Чешский бестселлер-2010 (книги для детей и подростков)”. Возможно кому-то из читателей медвежонок Куки напомнит Винни Пуха, который также предан своему маленькому хозяину.



Куки, тряпичный медвежонок, однажды оказался в груде ненужных вещей. Но он-то знает, как нужен своему хозяину, мальчику Ондре, и решается бежать со свалки. А это не так-то просто, потому что на свалке свои законы, а потом на его пути встаёт лес, и тут-то приключения начинаются.

Юрий Шипков: «Это чешское всё. Ян Сверак – это единственный чешский режиссёр, который получил «Оскар». История замечательная, путешествие с элементами сумрака. Здесь брошенная игрушка тоже отправляется в лес, знакомится с разными «чудиками». Кто-то ему помогает, кому-то он».

Книга будет интересна детям от 6 лет. Средняя стоимость – 600 рублей.

3. Шерри Даски Ринкер «На стройке скоро Новый год» (0+)

Новогоднее произведение для самых маленьких, а ещё это современная «колыбельно-убаюкивающая» книга. Повествование идёт в стихах, есть великолепные иллюстрации. Благодаря этой книге малыши узнают о разнообразии спецтехники и машин.

Шерри Даски Ринкер — графический дизайнер, живет в Чикаго вместе с мужем и двумя детьми. Один ее ребенок без ума от магии, а второй влюблен в грузовики и поезда. Именно они вдохновили ее на написание двух книг, принесших ей мировую известность

Юрий Шипков: «Классная, «засыпательная» книга. Дети любят машинки, особенно строительные. А ещё у родителей всегда есть желание вечером детей уложить спать, в том числе благодаря книге. И вот этот автор выбрал такой подход, который и сделал её знаменитым. Писатель говорит: «Смотрите, дети, машинки работали, они трудились. Подъёмный кран поднимал, грузовик всё перевозил. А теперь они устали и ложатся спать. А вы же тоже работали, поэтому баюшки-баю». А ещё книга учит детей доводить всё до конца, например, малышам убирать за собой разбросанные игрушки. Тогда они получат новогодние подарки, как и главные герои – машинки.

Книга будет интересна детям от 3 до 6 лет. Средняя стоимость – 500 рублей.

4. Марис Уикс «Театр человеческого тела» (6+)

Книга-комикс. Наглядные картинки с захватывающим сюжетом. Путешествие по человеческому организму. Нетривиальная форма энциклопедии. Текст напечатан в «облачках». Об анатомии человека рассказано с таким юмором, который никого не оставит равнодушным.

Каждое сценическое действие сопровождается “переодеванием” главного героя! И постепенно он обтягивается мышцами, кровеносными сосудами, кожей, наполняется внутренними органами – и вот на сцене человек. После такой книги сложно не разобраться во всех подробностях анатомии и физиологии человека! Никакие скучные учебники не нужны.

Юрий Шипков: «Главный герой – скелет, который выходит на сцену и описывает театр человеческого тела, где каждый орган играет свою главную роль. Текст не скучный и одновременно поучительный».

Книга будет интересна детям от 6 лет, а также взрослым. Средняя стоимость – 700 рублей.

5. Арманд Балтазар «За пределом времен: Диего и рейнджеры Мегатлантики» (12+)

Это захватывающая научная фантастика для подростков. Происходит столкновение времён. Всё перемешалось на Земле, все эпохи. Одновременно живут и динозавры, и люди, как современные, так и прошлых и будущих веков. Временной взрыв произошёл техногенным образом, и находятся те, кто хочет всё вернуть.

Прошлое, настоящее и будущее соединились воедино здесь, в Новом Чикаго. Диего учится в школе вместе с ребятами из самых разных исторических эпох и культур со всего мира. Это порой сложно совместить. Но Диего любит свой мир. Однако есть в этом мире и те, кто не согласен жить так. И в свой тринадцатый день рождения жизнь Диего резко меняется. Он должен спасти своего отца и остановить тех, кто хочет разрушить хрупкий мир нового человечества.

Юрий Шипков: «В книге огромное количество иллюстраций, потому что автор ещё и талантливый художник. Получилась книга-кино. Возможно скоро персонажи этой книги станут мультгероями. Ведь Арманд Балтазар – это художник и дизайнер запоминающихся персонажей из мировых блокбастеров. Поэтому разглядывать его иллюстрации – одно удовольствие».

Книга будет интересна детям от 12 лет, а также взрослым. Средняя стоимость – 900 рублей.

Татьяна Данилова

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