Новогоднее путешествие в Страну чудес для детей и взрослых

В канун 2019 года и в дни новогодних праздников Владимирский областной театр драмы подарил всем нам уникальную возможность – совершить вместе с Алисой путешествие в Страну Чудес. Стоит лишь нырнуть в нору вслед за вечно спешащим к Королеве Белым Кроликом, и вы попадете в сказочный мир. Здесь достаточно выпить волшебный эликсир, чтобы уменьшиться до размеров гнома. Это страна, в которой происходят самые невероятные вещи и с каждый шагом становится «всё чудесатее и чудесатее». Девочка Алиса разговаривает с гусеницей Шелкомахой, фламинго используют в качестве клюшек для крокета, а улыбка Чеширского Кота живёт сама по себе.

Но чтобы ни происходило, Алиса никогда не теряет присутствия духа. Доверчивая и готовая поверить в самую невозможную небылицу, отчаянно любопытная и по-детски нескончаемо жизнерадостная, она оказывается сильнее могущественной Красной Королевы. Злобная правительница узурпировала время, поэтому для близнецов Шпибиби и Шпебебе не наступает день рождения, безумное чаепитие у Шляпника и Мартовского Зайца не кончается, а гусеница никак не превратится в бабочку. Отважная девочка сражается с ужасным Бормоглотом и свергает злобную Королеву Червей. Ей пришлось не только рискнуть своей жизнью, но и понять, что никто не властен над временем и ей неминуемо придется расстаться с беззаботным детством. Иначе она превратится в такую вот ограниченную собственницу, как Красная Королева.

Книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» уже многие годы являются одними из самых любимых сказок во всем мире. Но сюжет о путешествии обычной девочки по волшебной стране во владимирском театре заиграл новыми красками. Динамичное действие, вдохновенная игра актеров, прекрасная работа нашего режиссера Владимира Кузнецова, отточенная пластика и хореография, трюки, спецэффекты и богатый материал для размышлений – все это есть в новой постановке «Алиса в Стране чудес». А вот чего в ней точно нет, так это скучного морализаторства. Постановка наполнена волшебством, необычными событиями, остроумными шутками и тонкими каламбурами. Музыкальный спектакль с яркими костюмами, сопровождающийся эффектным видеорядом и запоминающимися песнями, не оставляет равнодушными ни юных зрителей, ни взрослых.

На владимирской сцене объединили сразу обе книги Льюиса Кэрролла. «Всех лучших, как говорится, взяли, – прокомментировал свое решение режиссер Владимир Кузнецов. – Сказка сама по себе очень интересна для фантазии, потому что она написана в таком необычном жанре – жанре абсурда. И было самое сложное, наверное, в этой бессмыслице найти какую-то законную параллель и выстроить сюжет».

«Всему свое время» – так можно вкратце выразить основной замысел авторов постановки. Как бы ни хотелось остаться в беззаботном детстве, рано или поздно каждому человеку приходится повзрослеть, чтобы не пропасть навсегда в мире безумных фантазий. Поэтому увидят зрители в премьерном спектакле и нового персонажа. Это Леди Время, появление которой так объяснила актриса Валерия Емельянова, одна из исполнительниц этой роли: «Основная мысль нашей сказки заключается в том, что ни дети, ни взрослые не должны тратить свое время попусту, зря его растрачивать, иначе с вами произойдет много неразберихи, путаницы и прочих расчудес, так скажем».

«Детей нужно постоянно удивлять, – считает Владимир Кузнецов, – потому что они совершенно по-другому воспринимают спектакль. С ними нужно постоянно вести диалог, во время спектакля общаться, вести интерактивную линию, потому что дети не понимают «четвертой стены». Юные зрители с удовольствием включались в общение с героями на сцене. Да что дети, даже взрослые с трудом сдерживались от крика: «Вот он, кролик! Прямо за твоей спиной, Алиса!»

С благодарностью отметил режиссер всю творческую группу, работающую с ним над постановкой. Талантливый композитор Владимир Брусс создал для спектакля яркую, запоминающуюся музыку. Владимирская поэтесса Ирина Колесникова написала к ней оригинальные стихи, которые дети с удовольствием подхватывают. Над пластикой артистов работала хореограф Мария Сиукаева, а неповторимые костюмы и сценографию придумал Борис Шлямин. Много крутых профессионалов занималось детским спектаклем. Поэтому получилось у них и удивить, и поразить, и очаровать, и важные темы затронуть. А взлетающая над сценой в последнем действии бабочка, в которую все-таки превратилась гусеница Шелкомаха, еще и подарила нам всем светлую надежду, что и в реальной жизни есть место мечтам и чудесам. А что еще нужно под Новый год?!

Спектакль можно будет посмотреть во Владимирском театре драмы 24 – 29 декабря в 11.00 и 15.00, 30 декабря в 12.00, 2 – 6 января в 11.00 и 15.00, 7 января в 12.00. Возрастное ограничение – 6+.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского драматического театра