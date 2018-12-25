Фейсбилдинг: 5 упражнений для красоты лица

Дорогие кремы, уколы ботокса, филеры – это только верхушка айсберга из всего перечня услуг красоты, на которые готовы девушки и женщины в любом возрасте. Лишь бы быть красивыми, ухоженными и не стареть! Желание хорошее, естественное, но способы его достижения не совсем верные. Уколы – вещь нестабильная и дорогостоящая. А вот гимнастика для лица, или фейсбилдинг, сейчас становится все популярнее за счет своей ценовой доступности, результативности и естественности. По сути, это та же самая тренировка в спортивном зале. Только тут вы тренируете мышцы лица. Руководитель «Sport Face»(1), инструктор по фейсбилдингу Лариса Завражнова рассказала нам все тонкости такого необычного спорта и поделилась базовыми простыми упражнениями.

Что такое фейсбилдинг?

Если дословно перевести с английского face – лицо, building – строительство, то получается – построение лица. И это действительно так! Мы вполне можем взять инициативу в свои руки и достойно бороться с возрастными изменениями, которые проявляются как ухудшение цвета лица, ослабленность мышц, которыми мы практически не пользуемся.

Задача гимнастики для лица сводится к балансу и приведению мышц лица в нормальный тонус. Всем известно, что, посещая спортзал, различные направления фитнеса, мы получим подтянутое тело. И результат тут очевиден. На лице же мышцы гораздо тоньше, и эффект омоложения будет достигнут гораздо быстрее!

Упражнения на релаксацию мышц лица помогают справиться с заломами и глубокими складками вследствие напряжения мышц и вредных мимических привычек. Например, прикусывание губы, щеки, напряжение круговой мышцы рта во время стресса, напряжение парной мышцы, сморщивающей бровь (сосредоточение, недовольство или просто вредная привычка беспричинно сдвигать брови без эмоциональной нагрузки), напряженный лоб (удивление, но зачастую люди ходят со вскинутыми бровями вверх, сами того не замечая).

Задача фейсбилдинга не сводится только к тому, чтобы «накачать» скулы или лоб. Они, конечно, несколько иные.

Главные задачи занятий фейсбилдингом:

– научить клиента расслабляться: лицо, тело, особенно перед сном;

– выявить вредные мимические привычки и научить клиента контролировать мимику (эта привычка формируется 21 день, потом воспринимается организмом как естественный процесс);

– научить клиента снимать напряжение с лица в конце трудового дня;

– научить правильно выполнять упражнения для тонизации мышц лица, соблюдая технику безопасности (здесь важна правильная постановка пальцев).

Про уколы

«Уколы красоты» имеют временный эффект и стоят гораздо дороже, чем обучиться курсу гимнастики для лица и работать далее самостоятельно. Многие косметологи идут в ногу со временем и применяют в своей практике гимнастику для лица, чтобы закрепить эффект массажа и проведенных процедур по уходу за кожей лица и декольте.

Но фейсфитнес – это регулярные тренировки. Это образ жизни. Результат есть всегда, пока вы готовы бороться с ленью. «Ленивая женщина выглядит так, как она этого заслуживает», – справедливо отмечала прекрасная Софи Лорен.

Пять упражнений для идеального лица

Все упражнения для новичков выполняются на 15 счетов 1 подход. На последнем счете задержаться на 3-5 секунд в легком статическом напряжении и выполнить расслабление. Мы советуем заниматься 4 раза в неделю по 15-20 минут. Не реже. Далее можно поддерживать результат 3 раза в неделю.

Упражнения для шеи

Это самое действенное упражнение – «Экскаватор». Медленно опускаем голову вниз и открываем рот, поднимаем голову под углом 45 градусов и только в конце закрываем рот. В процессе поднятия головы рот не закрывать! На последнем счете задержаться на 5 секунд, затем медленно открывать и закрывать несколько раз рот, сняв напряжение. (достаточно пяти).

Убираем второй подбородок

Упражнение «Кошечка». Подбородок параллелен полу. Спина и шея прямые. Плечи расслаблены. Кончик языка вверх. Уголки рта расслаблены! Тянем язык к носу и убираем обратно. На последнем счете задержаться на 5 секунд, затем медленно пооткрывать несколько раз рот, сняв напряжение.

Упражнение для овала лица и от носогубных складок

Упражнение «Буква О». Вытягиваем рот в длинный красивый овал. Губы повторяют очертания зубов. Носогубные складки должны расправиться – смотрите за собой в зеркало. В этом положении задержитесь в статике на 10-15 секунд и расслабьтесь. Слегка пооткрывайте рот и подуйте через расслабленные губы, как лошадка. Сделайте 3 подхода.

Убираем мешки и отечность под глазами, укрепляем нижнее веко

Упражнение «Прищур». Ставим пальцы в уголки глаз, лоб и брови расслаблены. Подбородок параллелен полу. Направляем взгляд на потолок и подтягиваем нижнее веко вверх, чередуя с расслаблением. В конце задерживаемся на 5 секунд и расслабляемся. После стоит поморгать быстро глазами, сняв напряжение.

И, наконец, лоб



Упражнение «Удивление». Ставим пальцы на лоб, плотно распределяя их над бровями. Поднимаем брови вверх, сопротивляясь рукам. На последнем счете задерживаемся вверху на 5 секунд и расслабляемся. В конце слегка простучать пальцами лоб.

Где научиться?

Два года назад компания «SportFace» работала во Владимире, но в настоящее время находится в Москве и ориентирована на весь мир, благодаря онлайн- обучению и очному обучению в Москве.

Мы проводим уроки по видеосвязи, работая с клиентом индивидуально, что позволяет охватить любые часовые пояса.

Стоимость

Курс из 8 индивидуальных занятий стоит 8000 рублей.

Занятие длится один час и проводится не реже 2 раз в неделю. После прохождения индивидуального/группового/очного/ онлайн-курса женщины получат материал для самостоятельной работы дома.

(1) ИП Завражнова Л.В., ОГРН 310334032600053, ИНН 332904596236

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Ларисы Завражновой

Заглавное фото: look.tm