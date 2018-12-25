Более 2500 детей области посетили бесплатные новогодние елки

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Елки в фактах
Много лет подряд в канун Нового года общественная организация «Милосердие и порядок» дарит малышам из нашего региона волшебное представление с любимыми сказочными героями и сладкими подарками.
Каждый год актеры Владимирского театра кукол готовят праздничные спектакли и отправляются в разные уголки нашей области, чтобы показать детям новогоднюю сказку. За время существования доброй традиции представления посетили более 9000 ребят, среди них 2500 были приглашены на новогодние елки в 2018 году.
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Волшебники-трудоголики
Чтобы подарить ребятам праздник, актеры в течение 10 дней работали без выходных. Бывало, что давали и по 2 спектакля в день! Далеко не каждая семья имеет возможность приехать в областной центр и посетить красочное представление в театре. Именно поэтому артисты приезжали в районные ДК и дарили детям сказку в их родном городе. И, конечно, в каждом населенном пункте спектакли ждали с нетерпением и особым чувством. Мероприятия прошли в Лакинске, Кольчугино, Радужном, Суздале, поселке Красная Горбатка, Собинке, Судогде и других городах.
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«Не всем же девочкам быть принцессами!»
На елочку дети приходили в самых разных костюмах: кто-то одевался празднично, кто-то – комфортно, а девчонки из Кольчугино и вовсе удивили всех – предпочли нарядам феечек и принцесс более брутальные образы.
Мелания Дмитриенко настояла на том, чтобы быть пираткой, а не принцессой.
– Дочь к вопросу «Что надеть?» подошла очень творчески, решила порадовать не только себя, но и окружающих, – рассказывает мама Анна. – Внутреннее состояние ей подсказало, что иногда можно и пошалить – побыть отважной пираткой, принцессой или снежинкой.
А вот Маша Говорушко выбрала наряд Алетт из мультика «Герои в масках». По словам мамы Евгении, костюм отважного борца с преступностью искали по всему городу – не нашли, пришлось шить на заказ.
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Загадай желание!
Ни один Новый год не обходится без желаний, которые передают в письмах и шепчут по секрету Деду Морозу! Мы решили спросить у владимирских ребят, чего же они желают своим друзьям, родителям. Малыши стеснялись камеры – не судите их строго.
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С наступающим Новым годом!
Новый год нельзя представить без Деда Мороза и Снегурочки. Что же сказочные герои пожелали всем нам? Давайте посмотрим и узнаем.
Материал подготовила Алена Славина
Фото ВПОО «Милосердие и порядок»
Видео “Призыв.ру”
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