Более 2500 детей области посетили бесплатные новогодние елки

На елочку дети приходили в самых разных костюмах: кто-то одевался празднично, кто-то – комфортно, а девчонки из Кольчугино и вовсе удивили всех – предпочли нарядам феечек и принцесс более брутальные образы.

Мелания Дмитриенко настояла на том, чтобы быть пираткой, а не принцессой.

– Дочь к вопросу «Что надеть?» подошла очень творчески, решила порадовать не только себя, но и окружающих, – рассказывает мама Анна. – Внутреннее состояние ей подсказало, что иногда можно и пошалить – побыть отважной пираткой, принцессой или снежинкой.

А вот Маша Говорушко выбрала наряд Алетт из мультика «Герои в масках». По словам мамы Евгении, костюм отважного борца с преступностью искали по всему городу – не нашли, пришлось шить на заказ.