Смотрим рождественские эпизоды самых любимых сериалов

Ау, где ты волшебный дух Рождества?! Думаю, многим взрослым, включая меня, в конце года катастрофически не хватает ощущения ЧУДА. Аврал на работе, набеги на магазины в поисках подарков и конец четверти в школе у ребенка выматывают. В пик стресса я просто останавливаюсь. Оставляю себе «личные» пару-тройку часов в выходной, варю кофе, а лучше какао послаще, закутываюсь в плед и сажусь смотреть… правильно – сериал. Под католическое Рождество выходят особые, рождественские эпизоды любимых сериалов. Делюсь с вами личной подборкой, позволяющей ощутить тот самый дух праздника.

«Рождество в Аббатстве Даунтон» 12+

Конечно, рождественские эпизоды «Аббатства Даунтон» – одни из самых любимых. Наверное, потому что есть возможность погрузиться в старомодную и такую милую атмосферу праздника в большом доме с огромной елкой, песнопениями и удивительным ожиданием волшебства. Один из самых ярких спецвыпусков – 9-я серия второго сезона сериала. Её так и назвали – «Рождество в Аббатстве Даунтон».

Начинается эпизод совершенно волшебно: под знакомую всем поклонникам «Аббатства» музыку в дом везут огромную ёлку! Ощущение, что ты чувствуешь этот восхитительный запах хвои. В доме предпраздничная суета. И вот ёлка наряжена, сверкает всеми огнями. В зале все дарят друг другу подарки, играют в шарады…

Заканчивается праздничная серия семейным торжеством. И, конечно, есть место чуду. Идет мягкий рождественский снег. Мэттью делает предложение Мэри. Все поклонники главной пары нескольких сезонов рыдают от счастья!

«Вызовите акушерку!» Рождественский эпизод 12+

«Мое первое Рождество в Поплере не было похоже на все остальные. Улицы здесь, как и везде, были украшены цветными лампочками. А дети, как и все дети мира, готовили списки подарков. До праздника оставалось все меньше времени, и казалось, что район просто искрился восторгом!» – так волшебно начинается рождественский эпизод второго сезона одного из самых добрых британских сериалов.

«Вызовите акушерку» основан на мемуарах бывшей акушерки Дженнифер Уорт. Сериал рассказывает о жизни медсестер-акушерок, работающих в доме Нанатос в Ист-Энде Лондона. Действие второго сезона происходит в 50-х годах XX века. Канун Рождества для акушерок выдался суматошным. А тут еще и молодая мама готова отказаться от ребенка. Но, как обычно в Рождество, есть место чуду – семья воссоединяется.

И вот дети спешат по заснеженным улицам Лондона. В дом Нанатос привозят елку… Под удивительное многоголосье «Hollynight» в зале собираются гости. Кстати, всего в сериале шесть рождественских эпизодов.

«Безумцы: Рождество приходит лишь раз в году» 18+

Безумное Рождество приходит и на 5-ю авеню, самую престижную улицу Нью-Йорка. 60-е годы. В крупном рекламном агентстве хотят сэкономить на вечеринке для сотрудников. «Стерлинг и Купер» переживают трудные времена – каждая копейка на счету, можно обойтись без праздника. Но в город приезжает их самый крупный клиент – владелец табачной компании «Лаки Страйк». И он жаждет праздника…

И вот в офисе начинается суета. На подготовку вечеринки остается меньше суток. При этом работу и личные проблемы никто не отменял. Креативный директор агентства, красавец Дон Дрейпер переживает тяжелый развод. А единственная женщина-креатор Пегги Олсон пытается выжить среди мужчин.

«Безумцы» признаны критиками одним из величайших сериалов всех времен. Создателям, безусловно, удалось передать и атмосферу рождественской вечеринки 60-х. Конфетти, безудержное веселье и, конечно, Санта – все, что нужно для настроения во 2-й серии 4-го сезона.

«Отец Браун: Дерево правды» 12+

Еще один (парадокс!) добрый британский детектив. Несмотря на то, что в 50-е годы в небольшой вымышленной деревне Котсуолд графства Кемблфорд постоянно происходят убийства или ограбления, местные жители не теряют оптимизма. Добиться справедливости всегда помогает забавный священник местного прихода. Отец Браун увлекается раскрытием преступлений, в этом ему помогает не только логика, но и способность «читать» человеческие души.

В сериале пока два рождественских эпизода. Расскажу об одном из них. «Дерево правды» начинается с того, что местный любительский театр ставит рождественский спектакль про Золушку. В это же время в лесу находят тело одной из актрис. За убийство осужден недееспособный парень, которого все знают как доброго и жизнерадостного человека. В кастинге спектакля участвуют отец Браун, его друзья и полицейский – вечный антагонист священника. Вместе им удается напасть на след и раскрыть убийство.

Справедливость восторжествовала. Спектакль проходит на ура, а завершается эпизод рождественским ужином в доме отпущенного на свободу паренька. Все очень мило и по-настоящему волшебно.

«Доктор Кто: Рождественская песнь» 12+

Этот рождественский эпизод культового сериала «Доктор Кто», вышедший в 2010 году, можно посмотреть всей семьей. Он как раз о том, как родители влияют на своих детей. О том, что одно доброе слово может изменить жизнь человека. Итак, космический корабль, на котором летят друзья Доктора, начинает падать на незнакомую планету. Остаются считанные минуты, чтобы спасти жизнь тысячам пассажиров.

Помочь может только Казран – житель планеты, способный управлять небом и рыбами (да!), живущими в атмосфере. Доктор Кто обращается к нему за помощью, но Казран не способен на жалость. Равнодушным его сделал жестокий отец. У Доктора появляется план – он меняет прошлое Казрана, дав ему возможность измениться и понять, что такое настоящая любовь и сострадание.

Конечно, все заканчивается хорошо – все-таки Рождество. Пассажиры спасены, Доктор Кто счастлив. Доволен и Казран, снова увидевший любовь всей свой жизни. Кстати, в этом году впервые Доктора Кто в новом сезоне сериала сыграла женщина. Праздничный эпизод с ней выйдет в канун Нового года.

Это мой личный рождественский список. Хотя многие культовые сериалы выпускали и выпускают праздничные эпизоды. Например, «Шерлок Холмс», «Секретные материалы», «Друзья», «Теория большого взрыва», «Офис» и даже «Черное зеркало». Буквально на днях вышел милый рождественский эпизод «Леденящих душу приключений Сабрины». Смотрите – и дух Рождества вас точно посетит! Не забудьте про горячее какао!

Елена Пляскина

Фото: blogspot.com