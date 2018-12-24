Как украсить елку… березкой?

Блуждая по просторам Интернета как-то вечером, я наткнулась на фото необычной елки. На зеленых пушистых веточках контрастно выделялись тонкие кружевные нити, которые смотрели на меня белыми стрелами и окутывали новогоднее дерево от макушки до самого корешка.

Хозяйкой странички оказалась владимирский ландшафтный дизайнер Анна Гаврилова. Как только елки не украшают, но такое интересное решение я увидела впервые. Анна поделилась интригующей историей, в которой были и поиски клада, и чудесное спасение от мороза нежных растений, и, конечно, долгожданный семейный праздник с посиделками у волшебной елочки, очень необычно украшенной…самыми обычными березовыми прутьями.

Анна Гаврилова:

– Нашей семейной елочке 15 лет, она ровесница детей. Конечно, сейчас в магазинах можно найти более пышные и красивые деревья, но мы не хотим расставаться с этой семейной реликвией и каждый год думаем, как же ее преобразить.

В этом году решение продиктовала сама жизнь и… моя профессия. Я ландшафтный дизайнер, и в моем саду много роз, которые на зиму нужно надежно укутать, чтобы не померзли. Это я делаю каждый год. Хвойный лапник всегда находился: знакомые, которые с деревом работают, помогали. Но вот в этом году очень нужный нам «утеплитель» оказался в дефиците. Тем временем холодало, и розы были под угрозой.

Однажды мы ехали по Южному объезду в сторону Вяткино и увидели, что на обочине дорожники расчистили от деревьев довольно обширный участок! Сосновый лапник, ветки березы, шикарная ольха – эти сокровища лежали под утилизацию, и их можно было забрать! Моему счастью (я не преувеличиваю) просто не было предела! Это был настоящий клад! Лапник тут же отправился в сад – и кусты были спасены.

Осталось решить, что делать с ветками березы… Так родилась идея с украшением елки!

Я купила белую акриловую краску в баллоне (стоимость около 180 рублей). Окрасила достаточное количество березовых веток, хорошо просушила. Окраску, кстати, можно проводить на улице при температуре до минус 10 градусов. При помощи проволоки закрепила каждую ветку на стволе дерева. Мы украсили елку шарами и самодельными ватными игрушками. И тут фантазия безгранична. Можно повесить банты, конфеты и много еще чего интересного.

Смотрите, какое новогоднее чудо получилось! Белые прутики создали нарядную дымку вокруг нашей елочки, придали ей объем. А наша любимая собака Ассоль вызвалась дежурить в качестве помощника Деда Мороза. Благо для елки она опасности не представляет: крашенные акриловой краской ветки ей по вкусу не пришлись.

Остальной материал мы использовали для украшения территории у дома. Теперь волшебство царит и в нашем саду!

«Я в ответе за мою розу… – повторил Маленький Принц, чтобы лучше запомнить». Герой Экзюпери укрывал свой любимый цветок не лапником, а стеклянным колпаком, но с такой же искренней любовью. В завершении этой новогодней истории всем нашим читателям хочется пожелать в наступающем году очень простых вещей: заботьтесь друг о друге, укутывайте свои розы, творите маленькие чудеса для любимых, создавайте красоту вокруг себя. И вы увидите, как мир вокруг преобразится. И «березовая» елка Анны – тому подтверждение.

Дарья Ермолина

Фото и видео Анны Гавриловой