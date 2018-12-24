Как украсить елку… березкой?

Блуждая по просторам Интернета как-то вечером, я наткнулась на фото необычной елки. На зеленых пушистых веточках контрастно выделялись тонкие кружевные нити, которые смотрели на меня белыми стрелами и окутывали новогоднее дерево от макушки до самого корешка.
Хозяйкой странички оказалась владимирский ландшафтный дизайнер Анна Гаврилова. Как только елки не украшают, но такое интересное решение я увидела впервые. Анна поделилась интригующей историей, в которой были и поиски клада, и чудесное спасение от мороза нежных растений, и, конечно, долгожданный семейный праздник с посиделками у волшебной елочки, очень необычно украшенной…самыми обычными березовыми прутьями.
Анна Гаврилова:
– Нашей семейной елочке 15 лет, она ровесница детей. Конечно, сейчас в магазинах можно найти более пышные и красивые деревья, но мы не хотим расставаться с этой семейной реликвией и каждый год думаем, как же ее преобразить.
В этом году решение продиктовала сама жизнь и… моя профессия. Я ландшафтный дизайнер, и в моем саду много роз, которые на зиму нужно надежно укутать, чтобы не померзли. Это я делаю каждый год. Хвойный лапник всегда находился: знакомые, которые с деревом работают, помогали. Но вот в этом году очень нужный нам «утеплитель» оказался в дефиците. Тем временем холодало, и розы были под угрозой.
Однажды мы ехали по Южному объезду в сторону Вяткино и увидели, что на обочине дорожники расчистили от деревьев довольно обширный участок! Сосновый лапник, ветки березы, шикарная ольха – эти сокровища лежали под утилизацию, и их можно было забрать! Моему счастью (я не преувеличиваю) просто не было предела! Это был настоящий клад! Лапник тут же отправился в сад – и кусты были спасены.
Осталось решить, что делать с ветками березы… Так родилась идея с украшением елки!
- Я купила белую акриловую краску в баллоне (стоимость около 180 рублей).
- Окрасила достаточное количество березовых веток, хорошо просушила. Окраску, кстати, можно проводить на улице при температуре до минус 10 градусов.
- При помощи проволоки закрепила каждую ветку на стволе дерева.
- Мы украсили елку шарами и самодельными ватными игрушками. И тут фантазия безгранична. Можно повесить банты, конфеты и много еще чего интересного.
Смотрите, какое новогоднее чудо получилось! Белые прутики создали нарядную дымку вокруг нашей елочки, придали ей объем. А наша любимая собака Ассоль вызвалась дежурить в качестве помощника Деда Мороза. Благо для елки она опасности не представляет: крашенные акриловой краской ветки ей по вкусу не пришлись.
Остальной материал мы использовали для украшения территории у дома. Теперь волшебство царит и в нашем саду!
«Я в ответе за мою розу… – повторил Маленький Принц, чтобы лучше запомнить». Герой Экзюпери укрывал свой любимый цветок не лапником, а стеклянным колпаком, но с такой же искренней любовью. В завершении этой новогодней истории всем нашим читателям хочется пожелать в наступающем году очень простых вещей: заботьтесь друг о друге, укутывайте свои розы, творите маленькие чудеса для любимых, создавайте красоту вокруг себя. И вы увидите, как мир вокруг преобразится. И «березовая» елка Анны – тому подтверждение.
Дарья Ермолина
Фото и видео Анны Гавриловой
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