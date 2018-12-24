Фирменный рецепт новогодних пряников от музея-кафе «Гжель»

Новый год – это мандарины, гирлянда, елочка и… имбирные пряники! Хоть традиция делать такие сладости пришла к нам из Европы, все равно очень прижилась. И сейчас это один из самых милых подарков гостям, отличное украшение стола и вкусные рождественские сладости к чаю. Так что без имбирных пряников уже никуда. Как их готовить, мы узнали у кондитера кафе «Гжель» Ирины Власовой.

На 10 пряников нам понадобится:

Мука пшеничная – 1 кг (39 руб.)

Маргарин – 200 г (85 руб.)

Сахар – 300 г (30 руб.)

Сахарная пудра – 300 г (45 руб.)

Мед – 200 г (100 руб.)

Разрыхлитель – 20 г (15 руб.)

Яйца – 4 шт. (60 руб. за упаковку)

Какао – 30 г (200 руб. за упаковку)

Имбирь молотый – 10 г (60 руб.)

Корица молотая – 10 г (50 руб.)

1. Маргарин взбить с сахаром до исчезновения кристалликов сахара.

2. По очереди во время перемешивания добавить: яйца, мед, какао, имбирь, корицу и разрыхлитель.

3. Замешиваем получившуюся массу с мукой.

4. Раскатываем тесто в пласт и специальными формочками штампуем будущие пряники.

Совет: штампуйте сразу на противень или на бумаге для выпекания, чтобы при перекладывании ваши фигурки не развалились. Если такой возможности нет, то можете добавить в тесто больше муки, чтобы вы могли спокойно перенести фигурки на противень.

5. Ставим выпекать на 180 градусов на 10-15 минут. Пряники должны покрыться золотистой корочкой.

6. Готовим глазурь. Взбиваем белок в пену и добавляем сахарную пудру до загустения. По консистенции должно напоминать жидкую сметану. Если у вас есть пищевые красители, можете подкрасить глазурь.

7. Достаем пряники из печи и даем им остыть около 15 минут. На горячие пряники нельзя лить глазурь. Она растает и растечется. После того как они остыли, можно класть глазурь и рисовать все, что вам хочется!

Вот такие пряники у нас получились!

Юлия Митина

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