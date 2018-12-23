Поезд с «Анной Карениной» приехал во Владимир

«Анна. Прибытие поезда» – Владимиро-Суздальский музей представляет владимирскому зрителю новую выставку. Экспозицию привезли из Государственного музея кино. Она посвящена экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главные экспонаты – костюмы киногероев, афиши, а также инсталляции самого вокзала, где произошла трагедия, описанная в романе. К слову, за эти наряды, сшитые специально для пятисерийного фильма, художник по костюмам Наталья Дзюбенок была удостоена премии «Ника».

– Сам Лев Толстой долго отказывался от документальной съёмки, но когда увидел себя на экране, поменял мнение на этот счёт, – рассказывает Эмма Малая, старший научный сотрудник Музея кино, хранитель коллекции костюмов. – Писатель сказал, что, если бы кино появилось раньше, он смог бы просматривать кадры со своими родителями. А ещё он сказал, что в области кино видит большие перспективы. И авторам даже придётся пересмотреть способ своего написания текста, литературных композиций. Потому что кино – это быстрая смена событий.

Первая экранизация Анны Карениной была снята ещё в 1911 году, это было немое кино. Потом в 30-х и 40-х главную героиню сыграли Гретта Гарбо и Вивьен Ли. Одной из ярких воплощений роковой женщины стала игра Татьяны Самойловой, фильм вышел в 1967 году. А через 40 лет после знаменитой советской экранизации свою Анну Каренину создаёт режиссёр Сергей Соловьёв. В этом телевизионном сериале героев Толстого сыграли именитые актёры (Анну – Татьяна Друбич, Каренина – Олег Янковский, Вронского – Ярослав Бойко, Стиву Облонского – Александр Абдулов). Именно костюмы из этого фильма сейчас представлены на выставке в Палатах.

Судьба у этого фильма была непростая. Работать над ним режиссёр начал ещё в начале 90-х годов, но из-за сложной экономической ситуации в стране съёмки постоянно откладывались. В итоге картина вышла на экраны лишь в 2009 году.

Музею кино эти костюмы передал сам Соловьёв. На вопрос, зачем он взялся снимать Анну Каренину, режиссёр ответил так сотрудникам музея: «Да, я знаю, что до меня было много экранизаций. Но это настолько неисчерпаемый материал в художественном решении и в киноискусстве, что я просто не могу пройти мимо этого гениального произведения».

Костюмы – очень важная составляющая в кино, чуть ли не самое главное после актёрской игры, уверена Эмма Малая. С ней согласно и руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Это выставка имеет самое прямое отношение к искусству. Вы пойдёте по залам и увидите необыкновенные костюмы. Ведь, как известно, «дьявол кроется в деталях», и, если костюм не отвечает эпохе, особенностям, упомянутым в романе, пропадает достоверность.

У каждого поколения есть своя Анна Каренина. Для меня, конечно, это Татьяна Самойлова, и с этим уже ничего не сделаешь. Для юного поколения это, возможно, уже Кира Найтли. Но не в этом суть. Суть в том, что для любого поколения Лев Толстой важен, необходим как часть нашего национального сознания.

Выставка символична для музея-заповедника. «Поезд – это движение, и куда привезёт этот паровоз музей, куда мы все мчимся, какая следующая остановка, пока неизвестно», – говорят сотрудники музея. Но всё, что делается с любовью, должно получиться хорошо. Посетить выставку во владимирском музейном центре «Палаты» можно будет до 30 июня 2019 года.

Татьяна Данилова

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