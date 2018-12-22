Узнайте место во Владимире по советскому фото

1. Какую улицу в центре города увековечило фото 1944 года?
Правильно!
Неправильно!
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Что за место в центре Владимира с деревянной мостовой попало на фото 1957 года?
Правильно!
Неправильно!
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Где располагается эта конечная точка троллейбусного маршрута, запечатленная на фотографии 1980 года?
Правильно!
Неправильно!
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Что строится на уникальной фотографии 50-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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Какая магистральная улица попала на фотографию 70-х годов?
Правильно!
Неправильно!
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На какой улице стоял этот дом у Вокзального спуска, снесенный в 70-х годах?
Правильно!
Неправильно!
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Новостройки на какой улице в микрорайоне Доброе попали на фото 1979 года?
Правильно!
Неправильно!
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Какая улица в центре Владимира выглядела так в 40-х годах?
Правильно!
Неправильно!
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Где находился этот пруд в 80-х годах?
Правильно!
Неправильно!
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Какое название носит эта дорога?
Правильно!
Неправильно!
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