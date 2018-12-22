Узнайте место во Владимире по советскому фото

1. Какую улицу в центре города увековечило фото 1944 года? Улицу Никитскую Улицу Муромскую Улицу Володарского Правильно! Неправильно! -

Что за место в центре Владимира с деревянной мостовой попало на фото 1957 года? Комсомольский сквер за Торговыми рядами Старый мост через реку Клязьму Улица Ильинская-Покатая Правильно! Неправильно! -

Где располагается эта конечная точка троллейбусного маршрута, запечатленная на фотографии 1980 года? На улице Ворошилова (ныне Верхняя Дуброва) На улице Балакирева На Содышке Правильно! Неправильно! -

Что строится на уникальной фотографии 50-х годов? Здание областного управления МВД Дом культуры ВТЗ (ныне Городской Дворец культуры) Дом культуры керамического завода (ныне театр «Разгуляй») Правильно! Неправильно! -

Какая магистральная улица попала на фотографию 70-х годов? Проспект Ленина Суздальский проспект Октябрьский проспект Правильно! Неправильно! -

На какой улице стоял этот дом у Вокзального спуска, снесенный в 70-х годах? Улица Карла Маркса Улица Железнодорожная Улица III Интернационала (ныне улица Большая Московская) Правильно! Неправильно! -

Новостройки на какой улице в микрорайоне Доброе попали на фото 1979 года? Улица Юбилейная Улица Комиссарова Улица Добросельская Правильно! Неправильно! -

Какая улица в центре Владимира выглядела так в 40-х годах? Улица Девическая Улица Осьмого Улица МОПРа Правильно! Неправильно! -

Где находился этот пруд в 80-х годах? В Студгородке В сквере за Домом культуры ВТЗ За кинотеатром «Буревестник» Правильно! Неправильно! -