Не заплатил налоги в срок – получишь дополнительные издержки

3 декабря 2018 года истек срок уплаты имущественных налогов за 2017 год.

Уважаемые налогоплательщики! При несвоевременной оплате налогов вы вынуждены понести следующие дополнительные расходы: за каждый день просрочки неуплаченного налога начисляются пени; по результатам рассмотрения дела в суде взымается государственная пошлина не менее 400 рублей; судебные приставы на стадии исполнения судебного решения дополнительно взыщут с вас исполнительский сбор в размере 7% от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей.

Сведения о задолженности не являются налоговой тайной и могут публиковаться в средствах массовой информации, а также могут быть представлены заинтересованным лицам (банки, работодатели).

Уважаемые владельцы земельных участков, транспорта и недвижимого имущества! Заплатите налоги, не дожидаясь принудительного взыскания!

Погасить имеющуюся задолженность можно любым удобным способом: наличными денежными средствами в кассе банка, принимающего налоговые платежи, или через банкоматы и платежные терминалы. Кроме того, оплату можно произвести через Интернет, воспользовавшись представленной на сайте ФНС России услугой «Личный кабинет налогоплательщика физических лиц».

Наталья Фадеева

По материалам ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира.

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