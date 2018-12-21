Грипп надвигается. Советы врача-иммунолога

Зима – время простудных и вирусных заболеваний. И, конечно, каждый год нас пугают надвигающейся эпидемией гриппа. По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю в больницы обратились 9 286 человек, среди них – 6 313 детей. И был даже установлен один случай свиного гриппа. Об этом на днях написали наши коллеги с Призыв ТВ. По мнению врачей, эпидемия гриппа чаще всего выпадает на время после новогодних праздников, когда дети отгуляли каникулы и собираются в школу. Как подготовиться? Что делать, чтобы не заболеть самим и не заразить ребенка? Какие меры предпринять, если все-таки грипп атаковал ваш организм? Каковы первые симптомы? Обо всем нам рассказала владимирский врач иммунолог-аллерголог Елена Геннадьевна Петрякова .

Что такое грипп и его симптомы?

Грипп – инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. С тяжелыми проявлениями. Оно приводит к интоксикации, отравлению организма. Грипп в отличие от других инфекционных заболеваний вызывает очень высокую температуру – 39-40. Если у вас температура 37 – скорее всего, это не грипп.

Симптомы гриппа:

– слабость;

– заторможенность;

– высокая температура;

– боли в груди, мышцах. Вирусы поражают клетки тканей человека, поэтому появляется боль в груди, за грудью, боль в мышцах и тканях.

Грипп развивается очень быстро. Обычно заболевание проходит в два периода. Первый день заболевания, когда вам особенно плохо. И третий и четвертый день, когда могут появиться осложнения. Чаще всего это пневмония. Причем с поражением большой площади легких. Реже – менингит и дистресс-синдром (тяжелое состояние, характеризующееся явлениями острой дыхательной недостаточности, возникающей вследствие отека легких).

Важно! Грипп относится к таким заболеванием, когда меры должны быть обязательно приняты в первый день, когда вы только почувствовали симптомы.

Болезнь развивается быстро и почти сразу дает осложнения, в группе риска оказываются дети и пожилые люди. Их резервные силы организма малы и ослаблены. Поэтому им тяжелее всего справляться с заболеваниями.

Что делать, если заболели гриппом:

– Изолировать больного человека в отдельную комнату.

– Обеспечить покой.

– Пить много жидкости.

– Снижать температуру народными способами до приезда врача.

– Вызвать врача на дом (это делать надо в первый день заболевания!). Только он может назначить лечение. Не лечиться самостоятельно!

Защита для домочадцев:

Носить маски и менять их каждые 4 часа.

Обеспечить проветривание в комнате.

Регулярно проводить влажную уборку.

Применять народные средства. Вы можете разложить по квартире чеснок. Главное, чтоб он был свежим и менялся раз в сутки. Этот способ часто используется в детских садах.

Основная профилактика против гриппа:

Много находиться на свежем воздухе.

Быть приученным к холоду, закаляться. Если вы никогда этого не делали, то начните с прогулок на свежем воздухе и занятий спортом на улице. Обливайтесь по утрам теплой водой, с каждым днем уменьшая ее температуру.

Проветривать помещение.

Хорошо питаться. При неправильном питании человек чаще болеет. В рационе должны быть: крупы, овощи, мясо, рыба, фрукты. А не колбаса, соки и конфеты.

Прием витамина С. Он усиливает защиту от вируса. Если нет язвенной болезни желудка и индивидуальных противопоказаний, то можете спокойно его принимать. Два грамма витамина С в сутки для взрослого человека уже будет достаточно для профилактики вирусных заболеваний.

Имеет значение при заболеваниях гриппом наследственность. Действительно, есть семьи, в которых дети никогда не заболеют. Это индивидуальная особенность.

Нужна ли вакцинация?

Обязательно! Прививки от гриппа проводятся каждый год. Это связано с тем, что действие вещества хватает на год, также вирус постоянно мутирует, и ученые меняют состав вакцины.

Вакцинация делается не для того, чтобы конкретный человек или ребенок не заболел. Прививки нужны, чтобы в общей массе избавить человечество от вируса. Делая прививку, вы не даете возможность заразиться гриппом своим близким, соседям по лестничной клетке, друзьям и коллегам.

Даже сейчас еще не поздно сделать прививку. Но в государственных учреждениях в декабре обычно уже не остается вакцин. Но можно купить самостоятельно или обратиться в частную клинику.

В Национальный календарь обязательных прививок не внесена прививка от менингита, стоит ли ее делать?

Она внесена по эпидемическим показаниям. Обязательно прививаются призывники, уходящие в армию (за счет бюджетных средств), в индивидуальных случаях могут привиться дети и взрослые. Желательно, конечно, вакцинироваться от менингококка, это смертельно опасное заболевание. Прививка платная. И тут каждый человек решает для себя сам.

Юлия Митина

Заглавное фото: dubna.ru