Топ-5 жарких специй против зимнего холода

Зима – самое время покупать и использовать ароматные пряности, они помогут чувствовать себя лучше и создадут новогоднее настроение.

Вы замечали, что с наступлением зимы нам всегда хочется чего-нибудь с ярко выраженным вкусом? Вокруг белым-бело, темным-темно, красок мало, организм постоянно борется то со сном, то с голодом и требует-требует-требует тепла и новых впечатлений? Именно в это холодное время, я уверена, нужно чаще готовить яркие пряные блюда и пробовать что-то новое.

Мы поклонники специй. Дома – целый шкаф всевозможных баночек, коробочек и пакетиков. Но летом все это богатство используется не так часто: на столе свежие продукты с прекрасным вкусом и ароматом. Соль, разные перцы, свежие травы – вот, пожалуй, и все, что ежедневно добавляется в блюда в теплое время года. А зимой… Зимой каждый день хочется чего-то погорячее! Обеспечить нас зарядом энергии могут именно пряности, большинство из которых обладает выраженным согревающим эффектом, и регулярное их применение делает нас менее восприимчивыми к холоду.