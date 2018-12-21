Топ-5 жарких специй против зимнего холода

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Зима - время яркого вкуса
Зима – самое время покупать и использовать ароматные пряности, они помогут чувствовать себя лучше и создадут новогоднее настроение.
Вы замечали, что с наступлением зимы нам всегда хочется чего-нибудь с ярко выраженным вкусом? Вокруг белым-бело, темным-темно, красок мало, организм постоянно борется то со сном, то с голодом и требует-требует-требует тепла и новых впечатлений? Именно в это холодное время, я уверена, нужно чаще готовить яркие пряные блюда и пробовать что-то новое.
Мы поклонники специй. Дома – целый шкаф всевозможных баночек, коробочек и пакетиков. Но летом все это богатство используется не так часто: на столе свежие продукты с прекрасным вкусом и ароматом. Соль, разные перцы, свежие травы – вот, пожалуй, и все, что ежедневно добавляется в блюда в теплое время года. А зимой… Зимой каждый день хочется чего-то погорячее! Обеспечить нас зарядом энергии могут именно пряности, большинство из которых обладает выраженным согревающим эффектом, и регулярное их применение делает нас менее восприимчивыми к холоду.
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Номер один – имбирь!
Вот те самые коричневатые корешки, на которые и внимания-то в магазине не обратишь. Между тем это мощная поддержка иммунитета в сезон простуд и настоящий борец с вирусами. Использовать можно свежий имбирь и сушеный молотый, но, на мой взгляд, вкус получается разный. Порошок проще добавить в густой суп, а вот запекать мясо лучше с кусочками корневища. В Азии имбирь не только подают к рыбе и суши, но и делают из него цукаты. Надо будет попробовать…
Кроме того, не стесняемся добавляем имбирь и в напитки! Традиционный чай с лимоном – классика, но можно добавить имбирь в кефир, смешать его с огурцом и медом или же добавить другие специи (гвоздику, корицу, мускатный орех) и залить кипятком.
Имбирь храним в холодильнике, но ни в коем случае не в пакете – покроется плесенью. Лучше в пластиковом или стеклянном контейнере, чтобы не засыхал. Идеальное для него место – зона свежести или дверца холодильника.
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Пикантная корица
Одной из самых зимних пряностей была и всегда будет корица. Попробуйте испечь без нее сдобные булочки, рождественское печенье или пряники? Невозможно! Смело добавляйте корицу в кофе, черный чай, овсяную кашу, запекайте с ней тыкву и яблоки. На Востоке корицу добавляют в мясные блюда и, скажу всем, получается необычайно вкусно.
Лично я рекомендую попробовать корицу с молоком – просто залейте половину чайной ложки корицы стаканом горячего молока (некоторые еще добавляют мед, но, на мой вкус, это лишнее). Напитку приписывают целебные свойства – он защищает от простуд и даже помогает нормализовать вес.
Правда, то, что продается в наших магазинах – не совсем корица. Аутентичная выращивается на Цейлоне, и для ее производства используется очень тонкий слой коры коричного дерева. Найти ту самую, острую и чуть сладковатую, можно в специализированных магазинах специй (чаще всего индийских). Мы же покупаем в основном кассию – индонезийскую корицу. Она более терпкая, а ее палочки слишком твердые. Их я беру для ароматизации воздуха на кухне, всевозможных новогодних композиций и фотоссесий для печенья.
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Солнечная куркума
Хотите не только яркого вкуса, но и яркого цвета? Доставайте куркуму! В ее составе натуральный краситель куркумин, который окрашивает все вокруг в приятный глазу теплый желтый цвет. Ну, и учтите, куркуму называют королевой или жемчужиной специй – это и антибиотик, и антидепрессант, и антисептик! Если нужно с кем бороться – куркума вам в помощь!
В моем шкафу куркума не залеживается. Без нее скучает плов, а запеченные овощи становятся далеки от идеала. Совершенно другой эффект произведет на домашних обычный куриный супчик, куда вы добавите ложечку куркумы! Кстати, попробуйте ее с чаем или тем же теплым молоком или кефиром. Согреетесь в момент!
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Ароматная гвоздика
Гвоздика из всех зимних специй, пожалуй, самая ароматная. У меня в шкафах с посудой и кухонными полотенцами есть специальные баночки с гвоздикой, которые я держу открытыми. К запаху нужно привыкнуть, зато потом вы уже не сможете представить себе свой дом без него.
Гвоздика у нас чаще всего ассоциируется с напитками (компоты, сбитни, пунши, глинтвейны) и консервацией. Но не нужно забывать об этой пряности и при приготовлении обычных обедов и ужинов. Молотую гвоздику любит выпечка, а целую можно вместе с перцем добавить в любой бульон.
Если с куркумой и корицей можно не мелочиться, то с гвоздикой рекомендую быть аккуратнее – слишком большое количество пряности придаст блюду горечь.
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Зира – королева плова
Ну, и завершает мой топ-5 согревающих специй зира, или кумин. Небольшие продолговатые семечки продаются в магазинах в пакетиках или на рынках на развес. Зиру любят бобовые, особенно нут. Добавляем зиру в хумус и фалафель. Очень неплохо работает зира в составе маринадов для мяса. Но самое любимое наше блюдо с зирой – это, конечно, плов. Добавьте специю вместе с перцем и куркумой, зернами барбариса и щепоткой тмина!
Зира, так же как имбирь и куркума, входит в состав карри и прекрасно сочетается с другими специями. Ну, и кумином блюдо не испортишь, по крайней мере, мне еще ни разу не удавалось!
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Где купить хорошие специи
В завершение скажу, что при покупке специй очень важно обращать на их срок годности. Запахи и полезные свойства быстро улетучиваются. Хранить пряности и их смеси лучше в герметичной стеклянной посуде. Об открытых бумажных пакетиках лучше забыть, иначе не почувствуете и доли того яркого вкуса, аромата и радости, которые призваны дарить нам специи!
Где покупать? Я не доверяю развалам на владимирских рынках, так как здесь невозможно проверить происхождение и качество товара. Специи в пакетиках из супермаркетов, на мой вкус, имеют не тот аромат.
Приличные специи можно купить в известных интернет-магазинах, которые работают с доставкой по России. Я, например, заказываю здесь (1), а когда бываю в Москве, покупаю пряности в многочисленных индийских магазинчиках.
100 граммов карри обойдется в 90 рублей, столько же стоит зира и имбирь, 50 граммов гвоздики стоят 128 рублей. Выбор в магазине большой, а поставщики проверенные.
Ваша Света Мазур
Заглавное фото: esotericgrad.files.wordpress.com
(1) ИП Чурбанов А.С. 216775, Смоленская обл. Руднянский район, дер. Тур, ул. Центральная, 5 , ОГРН 315673300016902
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