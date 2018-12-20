Новогодние образы от стилиста Ренаты Нарзиевой

Вы уже начали ломать себе голову по подбору нарядов на Новый год? Астрологи говорят, что встречать нужно в песочных, золотистых и коричневых тонах. Дизайнеры предлагают бархатные изумрудные платья. А нам, девочкам, хочется, чтобы было просто, красиво и удобно! Так что же выбрать? Мы узнали у руководителя бутика «Астрель» (1) Ренаты Нарзиевой.

Песочный образ. Блузка и брюки

Стоит отметить, что этот наряд выполнен в одной цветовой гамме. Благодаря этому очень вытягивается силуэт. Такой прием подойдет девушкам невысокого роста. Также хорошо будет смотреться, если подчеркнуть талию и драпировать блузку тонким ремешком. Таким образом, мы скорректируем фигуру и удлиним ноги. А самое главное в этом образе, что песочные оттенки сейчас невероятно актуальны. Они подходят для встречи Нового года, а также будут актуальны весь сезон. Благодаря блестящей фактуре блузы ее можно надевать как на праздничные мероприятия, так и в повседневной жизни. Кстати, если разделить этот комплект, то брюки можно носить с оверсайз (объемными) свитерами, а блузку – под джинсы или юбку.

Писк сезона – бархатные платья

Бархат сам по себе очень стильный материал. Сейчас он в тренде. Все стилисты советуют встречать Новый год именно в таком платье. Но, должна уточнить, что бархат достаточно объемный материал. Поэтому может полнить даже самую стройную девушку. При примерке обратите на это внимание. Именно поэтому лучше выбирайте фасоны платьев, как на фотографии. В данном случае акцент – на талии, а драпировка стройнит девушку. Складки проходят по вертикали, тем самым зрительно вытягивают силуэт. Цвета платьев лучше подбирать яркие и насыщенные. На фото представлены изумруд и винный оттенок. Они выглядят очень нарядно, эффектно и креативно.

Пусть все блестит! Платье в пайетках

Особенность модели – ее длина. Платье достаточно короткое. Плюс есть небольшая драпировка на талии, что позволяет слегка нивелировать объемы и сделать ее тоньше. Если вы переживаете, что пайетки добавят вам лишние сантиметры, то это не так! Действительно, крупные детали могут это сделать, но в этой модели достаточно мелкие пайетки, поэтому визуально вы не будете казаться больше. Кстати, плюс и изюминка этого платья кроется на спинке. Там есть очень красивый и умеренный вырез. Это делает модель еще более праздничной и кокетливой. По всему периметру платья есть оторочка, это защитит вас от зацепок, которые могут сделать пайетки.

Время поражать. Блестящее черное платье

Платье изящного кроя в длине миди. Красивая линия декольте и плеч делает образ сексуальным. Но не вызывающим, потому как большая длина делает платье спокойным и элегантным. Сзади дизайнеры предусмотрели разрез. Это для того, чтобы вам было комфортно передвигаться и чувствовать себя уверенно. Черный классический цвет платья подчеркнет ваше чувство стиля и, конечно, фигуру.

Пусть весь год будет в цветах! Цветочный принт

Всесезонность цветочного принта давно признана и любима многими девушками. Для встречи Нового года это платье как нельзя кстати. Оно яркое, необычное и креативное. Причем такое платье вы потом легко внедрите в свой повседневный гардероб. Сама ткань и принт подчеркивают все достоинства и превращают женщину в красивый цветок.

Юлия Митина

Все фотографии из архива бутика «Астрель»

Город Владимир, Торговые ряды, 3-й этаж, 2-я линия, витрина с зелёными объёмными цветами. Телефон 8-905-147-87-55. Все модели можно посмотреть в социальных сетях: ВК, Fasebook, Instagram, OK.

(1) ИП Нарзиева Р.К. ОГРН 314333207900010, ул. Кирова, 19