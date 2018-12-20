Владимирцам представят уникальный концерт для поэта с оркестром

Необычное произведение «Поэтория», сочетающее черты концерта и оратории, создал в 1968 году композитор Родион Щедрин. В честь 50-летия этого сочинения Владимирский театр драмы и Центр классической музыки (ЦКМ) представляют 21 декабря в 18.30 свой совместный проект – первое исполнение «Поэтории» во Владимирской области. Это произведение для чтеца, солирующего женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра.

В необычном музыкальном спектакле задействованы актеры Анна Лузгина и Александр Аладышев, солистка ЦКМ Светлана Балашова, Владимирский губернаторский симфонический оркестр и Владимирский камерный хор под управлением Артема Маркина, а также видеоконтент от фирмы «ЮЛА ПРОДЖЕКТС» из Санкт-Петербурга и световое шоу. Режиссер-постановщик спектакля – лауреат всесоюзных и международных конкурсов балетмейстеров Мария Большакова.

Для этого произведения Родион Щедрин избрал стихи своего хорошего друга Андрея Вознесенского, в которых воплощены вечные темы – жизнь, смерть, надежда и возрождение. «Поэтория» состоит из трёх частей, в каждой из которых воплощён свой круг образов. В первой части речь идёт о событиях Великой Отечественной войны, во второй – о вечных нравственных ценностях, идущих из прошлого, третья часть – это взывание к совести современников, напоминание о том, что каждый человек в ответе за судьбы мира. В главной роли должен был выступать сам поэт Андрей Вознесенский.

В 60-х годах это произведение вызвало отторжение у партийных властей, его запрещали. Спасла его Людмила Зыкина, для которой специально была написана партия народного голоса. В то время Зыкину, любимицу генсеков, любимицу народа, никто не осмелился запрещать. И надо отдать ей должное, что она показала себя как большой музыкант, выступив в необычном амплуа. Там довольно сложные ходы в партии, это не «Издалека долго течет река Волга…».

Партию народного женского голоса у нас исполнит Светлана Балашова, чей мощный и в то же время мягкий голос будет магнетизировать слушателей. Большой знаток русской народной песенной традиции, Родион Щедрин написал партию солистки в духе плача как настоящее, неподдельное выражение людского горя. Роль поэта исполнит Александр Аладышев, а Анна Лузгина сыграет его неспокойную музу. Стихи Вознесенского, броские и зримые, в интерпретации талантливых актёров прозвучат искренне и глубоко.

Получился практически полноценный музыкальный спектакль, какого Родион Щедрин и Андрей Вознесенский в 1968 году и не предполагали. Это абсолютно экспериментальная постановка, которая станет для гостей Центра классической музыки одним из самых сильных музыкальных впечатлений уходящего года.

Повторно «Поэторию» можно будет увидеть только в апреле следующего года. В апреле в ЦКМ пройдет Танеевский фестиваль, а в драмтеатре – фестиваль «Театр. Территория единения». Один фестиваль придет в гости к другому, и «Поэтория» будет перенесена на сцену драмтеатра. Он сейчас серьезно оснащается, и, возможно, там будет аппаратура для 4D-проекции, которую ЦКМ сейчас приходится арендовать в Москве.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65) и в кассе Владимирского театра драмы по адресу: ул. Дворянская, 4 (тел. 32-30-92). Цена билета – 300-400 рублей.

Татьяна Лысова

Видео Дмитрия Киреева

Заглавное фото: vk.com/event174670338