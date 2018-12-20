Косплей по-владимирски

Она называет себя Мальвиной и не переживает насчёт общественного мнения. Жительница Владимира Ксения Шевченко наслаждается жизнью: любит путешествовать и занимается косплеем. Косплей – это переодевание в костюмы и обыгрывание характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме. Девушка с голубыми волосами недавно вернулась из Германии и сейчас ведёт активную творческую жизнь у нас в городе. О своих ближайших планах владимирская Мальвина рассказала «Призыв.ру».

– Ксения, расскажи, чем ты увлекаешься по жизни? Косплей – это твоя работа или хобби?

– У меня много увлечений. Это и косплей (я модель и создатель костюмов), и написание небольших романов для себя, и рисунки, и чтение, и фотография. Так сразу и не опишешь. Косплей – это хобби, которое финансово затратно. Сюда входят и расходные материалы на костюмы, билеты на мероприятия, оплата студии или фотографа.

– Почему пришла к этому увлечению?

-В косплей я втянулась около двух лет назад, мне об этом рассказал хороший друг. Он сам мастерил костюмы и предложил тоже попробовать. Я, в свою очередь, ещё с детства увлекалась урбанистическим туризмом (заброшенными зданиями), читала много информации про Чернобыль, также увлекалась книгами Глуховского (автор постапокалиптических и мистических романов). В общем, на предложение смастерить мой первый костюм я, конечно же, согласилась.

– Какие самые необычные образы ты воплотила? Где берёшь костюмы? Твой любимый образ?

-У меня всего один образ – это девушка по прозвищу Пуля, которая, как и все пережившие апокалипсис, пытается не погибнуть на брошенной планете. Костюмы я делаю сама – использую свою же одежду, какие-то элементы заказываю через Интернет: например, очки или детское оружие. Потом шлифую, крашу, получается эффект старинных вещей.

– Почему решила покрасить волосы в голубой? Как люди реагируют?

– Нет никакой тайны – это просто мой любимый цвет! Люди реагируют спокойно, дети часто удивленно показывают пальчиком, просят посмотреть, что не может не умилять. Есть, конечно, и странные случаи: один мужчина из бара спросил меня, не являюсь ли я сатанисткой. Но в целом не могу сказать, что испытываю дискомфорт в обществе.

– Как родители относятся к твоему увлечению? Твоё образование? Собираешься работать по профессии?

– Мои родители поддерживают мое увлечение, мама следит за творчеством особенно активно. Отец отдал мне свой старый противогаз и армейские медали, которые я с гордостью ношу на костюме.

У меня два высших образования и скоро будет еще одно дополнительное. Первое я получала в ВлГУ по специальности «Лингвистика», второе в университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене. Я специалист по изучению Северной Америки, изучала культуру, литературу, историю США.

Сейчас я учусь в Международной школе дизайна в Москве по специальности «Графический дизайн и реклама». Собираюсь работать в сфере дизайна, желательно в США или Канаде, таким образом хочу совместить два своих диплома.

– Как тебя занесло в Германию? Чем эта страна тебя удивила?

– В Германию я поехала учить язык, чтобы затем поступить в университет. Страна удивила меня своим широким кругозором, бесконечным терпением, потрясающей культурой и всегда готовыми прийти на помощь людьми. В пять утра на улицах пахнет свежим хлебом – первые булочные открываются в шесть утра. Это говорит о трудолюбии людей. Немцы очень любят развиваться, очень много читают – в метро каждый третий погружён в книгу. В немецких школах очень сильная программа, дети учатся, не поднимая головы, и школу заканчивают максимально подготовленными к взрослой жизни. Интересно, что после окончания учебы у подростков принято брать год на «размышление» – они путешествуют, знакомятся с миром и решают, чего хотят от жизни. Немцы любят выстраивать планы на всю жизнь. Уже в возрасте 22-28 лет делают накопления, вклады, заботятся о пенсии.

– На что ты там жила? Как там относятся к русским?

– Первые полгода мне помогали родители, потом я устроилась на работу няней, затем в магазин одежды и остальные 6 лет обеспечивала себя сама. Было, конечно, тяжело совмещать 20 часов учебы и 26 часов работы еженедельно, но это того стоило.

Там отлично относятся к любой нации. Серьезно, если ты хороший человек, то становится абсолютно не важно, в какой стране ты родился и вырос. Другой вопрос: каких русских я там встречала? Отвечу честно – разных. Были и трудолюбивые, хорошие люди. Но, увы, подавляющее большинство девушек едет туда, чтобы найти богатого мужчину или работать по-чёрному. Очень жаль, но каждому – своё. Тот, кто хочет изменить себя и свою жизнь, обязательно сможет достичь там успеха.

– Почему решила вернуться во Владимир? Готовишься ли ты заниматься косплеем в нашем городе? Может, задумала новый образ?

– Во Владимир вернулась потому, что тут у меня родители. Поняла, что хочу заниматься любимым делом и немного восстановиться после жизни в другой стране. Набраться сил, чтобы покорять новые высоты.

Во Владимире негде заниматься косплеем, тут, к сожалению, не проводят никаких мероприятий, но я хочу посетить многие из московских. Во Владимире же планирую работу с фотографами и рекламу прикольных заведений. Сейчас я продолжаю дорабатывать костюм, но также начинаю собирать образ «Коралины в стране кошмаров» – это мультфильм про синеволосую девочку, которая попала в параллельный мир и пытается отыскать там своих родителей, которых превратили в куклы.

Беседу вела Татьяна Данилова

Фото и видео Ксении Шевченко