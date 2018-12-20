Фатьяновцы обиделись. Их Фатьяново с Кочетихой спутали

Окружённая лесами и перелесками, затерялась на границе Ковровского и Вязниковского районов небольшая деревенька. Название её все жители области запомнят сразу – Фатьяново. Как не знать знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова! Не имеет ли его семейство отношения к Фатьяново? Установлено, что предки «вязниковского соловья» до переезда в Вязники длительное время проживали в слободе Мстера. А Фатьяново как раз входило в Мстерскую волость. Поэтому предположение о том, что истоки рода Фатьяновых в деревне Фатьяново весьма вероятны. Только жили они там очень давно.

Рядом с Фатьяново на картах значится деревня Кочетиха, расположенная у шоссе Ковров – Пантелеево – Мстера. В указанном месте, действительно, можно видеть соответствующий указатель «Кочетиха». Сама деревня расположена перпендикулярно шоссе. Она небольшая – там всего лишь шесть домов. Но даже когда застройка кончается, то с другой стороны указателя с названием населенного пункта почему-то нет. Дорога через Кочетиху, как следует по карте, ведет в Фатьяново – прямо через молодой лесок, который, видимо, вырос на заброшенных полях, мимо садовых домиков.

Потом, наконец, примерно через полкилометра показываются деревенские избы – их там имеется семь. Но никакого указателя нет. А в конце этой деревни стоит дорожный указатель с названием «Кочетиха». То есть, получается, деревня из чертовой дюжины домов растянулась на сотни метров? А где же все-таки Фатьяново?

Дома зимой почти все закрыты, людей не видно. Лишь у самого крайнего дома лает собака и туда же подруливает старенький джип. Увидев, наконец, живых людей, трудно удержаться от вопроса:

– Скажите, пожалуйста, это Фатьяново?

– Да, Фатьяново.

– А почему на указателе написано, что Кочетиха?

– А это дорожники недавно поставили: то ли перепутали, то ли сэкономили и поставили нам указатель с именем соседней деревни. А мы – Смирновы, Сомовы, Морозовы – коренные фатьяновцы. Обидели нас дорожники!

Вокруг нас, нежданных гостей, собралось все прописанные в деревне фатьяновцы в числе двух человек (не считая четвероногого друга) и их родня. Водитель джипа по фамилии Смирнов даже паспорт показал. Там в качестве места рождения у него написано «деревня Фатьяново». Кстати, селение с таким названием официально числится среди населенных пунктов Клязьминского сельского поселения Ковровского района. Только вот постоянных жителей там осталось лишь двое, остальные – дачники или приезжающие родню навестить.

Фатьяново – деревня старинная. Она когда-то входила в состав Стародубского княжества, потом вошло в удел князей Льяловских-Стародубских, затем в 1557 году князем Андреем Ивановичем Стародубским-Льяловским вместе с приходским селом Пантелеево было пожаловано Троице-Сергиевскому монастырю – будущей лавре. Потом Фатьяново, числившееся в Стародубском стане Суздальского уезда, оказалось во владении другого монастыря – Владимирского Рождественского, а с 1764 года стало экономическим, то есть казенным селением.

После образования Владимирской губернии деревня Фатьяново оказалась в Вязниковском уезде, а в начале 1860-х гг., когда там насчитывалось 14 крестьянских дворов и 69 жителей, оказалась в Мстерской волости. К 1905 году население Фатьяново состояло из 47 человек, проживавших в 13 дворах. Деревня отстояла от Мстеры на 10 верст, от Вязников – на 32 и от Коврова примерно на 35 верст.

Вплоть до 1930-х гг. Фатьяново числилось в приходе Вознесенской церкви села Пантелеево, расположенной в двух с половиной верстах от деревни. В 1929-1935 гг. существовал даже отдельный Фатьяновский сельсовет. Когда в 1944 году большая часть территории прежней Владимирской губернии перешла из Ивановской области во вновь образованную Владимирскую, Фатьяново еще целых 19 лет оставалось в Южском районе Ивановской области. За каждой справкой фатьяновцам приходилось поневоле путешествовать за тридевять земель в далекую Южу, два раза переплывая при этом Клязьму, не имевшую поблизости ни одного моста.

В осеннюю непогодь и весеннюю распутицу до райцентра оттуда добраться вообще было почти невозможно. Лишь в 1963 году после многочисленных обращений фатьяновцев и их соседей по несчастью в различные властные инстанции деревню, наконец, перечислили в Ковровский район Владимирской области, где она остается до сих пор.

Во всей Вязниковской и Ковровской округе больше нет ни одного Фатьяново. Так что корни знаменитых Фатьяновых надо искать именно там. По всей видимости, во Мстеру они переселились в конце XVII – начале XVIII века, не исключено, что в бурное царствование Петра Великого. Сегодня в Фатьяново среди перестроенных в последние годы сохранились и старые дома, наличники которых украшает тончайшее кружево художественной резьбы, причем один из них в пять окон по фасаду – почти дворец. Еще несколько лет назад там значились четыре постоянных жителя, но две старушки недавно умерли, и численность местного населения сразу сократилась в два раза.

За Фатьяново проселок ведет в никуда. Прежде дальше были еще деревни, но они попали в число «неперспективных» в 60-е годы прошлого века, и теперь там лишь зарастающие поля и порядком повырубленные леса с бесконечными просеками, дорожками и тропками, где без подробнейшей карты и навигатора запросто можно заплутать.

Наступающий 2019-й – год 100-летия Алексея Фатьянова. Было бы неплохо разобраться с его отдаленными предками, хотя для этого нужна помощь даже не Владимирского госархива, а столичного Российского государственного архива древних актов. Но, так или иначе, Фатьяново, является ли оно малой родиной пращуров поэта или просто их «однофамилица», заслуживает того, чтобы эту деревню не путали с соседней Кочетихой. И дорожникам свою ошибку, конечно же, надо исправить. Тем более в год фатьяновского юбилея.

Николай Фролов

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