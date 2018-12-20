До 100 рублей! Бюджетные подарки знакомым на Новый год  

В Новый год подарок для коллег, друзей или гостей – это знак внимания. Презент должен быть красивым, практичным и недорогим. Думаете, это невозможно? А вот и нет! Главное – подключить свою фантазию.Мы пообщались с жителями нашего города и собрали, как минимум, 7 идей для подарка на сумму от 50 до 100 рублей. В отдельных случаях презент обойдется вам бесплатно! Берите на заметку!

Советские новогодние игрушки

Самый яркий тренд последних лет – винтаж. В одежде, в интерьере и даже на елке! Представьте, как здорово будет смотреться новогодняя красавица, если украсить ее только советскими игрушками? Поэтому в качестве недорогого, но оригинального подарка можно использовать такие игрушки. Возможно, они есть у вас дома? Если нет, то мы знаем, где найти. У бабушек на рынке на Батурина, на рыночных развалах у остановок “Красноармейская” и “Гастелло”. Бывают такие игрушки в антикварных в магазинах, особенно в центре. Подумайте над красивой упаковкой – и оригинальный подарок готов! Стоимость одной игрушки – примерно 40 – 50 рублей



Тематический перекидной календарь

Подарок интересный, полезный и практичный! Всем нужен календарь, но никто его сам себе не покупает, согласитесь? А вариантов огромное множество. Для старшего поколения хорошо подойдут отрывные календари. Там много полезной информации. Есть дачные, лунные, новогодние и так далее.

Для взрослых людей перекидные календари – идеальное решение. Только нужно выбрать подходящую тематику, подумайте, кто что любит… А для детей красочных календарей – великое множество: плакаты, перекидные, отрывные, раскраски. Мы зашли в книжный (1) на «Всполье» – выбор есть и цены демократичные.

Стоимость календарей – от 10 до 80 рублей

Рождественский венок

Оригинальный, красивый подарок, который вы не захотите отдавать. Юлия Казакова, рукодельница из Судогодского района, рассказала нам, как сделать венок своими руками.

Вам понадобятся:

Прутья

Краска-спрей

Клей-пистолет

Украшения (ягоды, игрушки, блестки, мишура – все, что найдете дома)

Спрей «Искусственный снег»

Шаг 1

Согните прутья в круг и перевяжите их в нескольких местах веревкой или проволокой. Чем больше прутьев, тем лучше – венок получится объемным.

Единственная проблема – найти прутья, которые будут гнуться, в декабре практически нереально, они все очень ломкие и сухие. Но вы можете обратиться в любой цветочный магазин.

Шаг 2

После того как вы зафиксировали прутья, можно покрыть их белой или серебристой краской. Не обязательно делать плотный слой.

Шаг 3

Возьмите клей-пистолет и на определенные углы или хаотично по всему венку распределяйте украшения. Стройте композиции. Здесь должна включиться ваша фантазия и чувство стиля!

Шаг 4

Теперь вы можете распылить искусственный снег или по старинке наклеить немного ваты, чтобы сделать имитацию снега. Венок готов.

Совет: если у вас мало прутьев, то сделайте из них только каркас, на который наклеивайте еловые ветки. Это тоже отличный вариант рождественского венка.

Если у вас нет ни прутьев, ни еловых веток, то купите в магазине монтажную пену (1 баллон – 200 руб., венков получится много!). Выдавите ее в форме круга на пищевую пленку . Пока пена не застыла, вставьте украшения! Оригинально, необычно и тоже очень красиво!

Стоимость венка – 100 рублей, а возможно, и дешевле, все зависит от наличия дома материала.

Малиновое варенье

Если вы очень любите баловать домочадцев собственным вареньем, используйте его в качестве новогоднего подарка. Купите крабовую бумагу, пару красивых резинок и милые украшения в цветочном магазине. Вмест крышки на банку отрежьте кусок бумаги или обычной ткани, прикрепите резинкой, а сверху добавьте украшения. И вот полезный и вкусный рождественский подарок готов!

Стоимость: бумага – 15 рублей, резинки – 20 рублей, варенье – бесплатное.

Новогодняя гирлянда

Сверкающих гирлянд не бывает много, ведь именно они создают праздничное настроение! Их можно повесить на окно, елку, стены и многое другое. Приобрести ее по низкой цене можно в двух местах – на рынке в Гусь-Хрустальном (вдруг вы или кто-то из знакомых там окажется в ближайшее время) или в «Фикс прайсе» (2). Помните, что цены на новогодние атрибуты традиционно снижают после 25 декабря. О том, как выбрать правильную гирлянду, читайте здесь.

Стоимость – от 50 до 100 руб.

Имбирный пряник

Очень здорово будет приготовить имбирное печенье или пряник. Самый новогодний, душевный и оригинальный подарок. Фирменный рецепт рождественских пряников от владимирского кондитера Светланы Князевой вы найдете здесь.

Стоимость – 30 рублей

Домашний чай

Замыкает нашу подборку недорогих подарков – чай. Но тут нужна подготовка. Если у вас есть дома заготовленные травы: мята, мелиса, душица, сделайте из них домашний чай, расфасуйте по красивым пакетикам и украсьте ленточкой! Душевный и недорогой подарок готов!

Упаковку можно сделать самим (например, сшить холщовый мешочек), тогда этот подарок ничего не будет вам стоить, но сколько радости он принесет тому, кого вы его подарите!

Юлия Митина

Заглавное фото: retailer.ru

(1) Общество с ограниченной ответственностью «Книга», 600017, Владимирская обл., г. Владимир г., Горького ул., 44, ОГРН: 1033302005549

(2) Общество с ограниченной ответственностью «Фикс прайс», 665732, Иркутская обл., г. Братск, Центральный, у. Гагарина, 16, ОГРН: 1153850033413