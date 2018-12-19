Свинья украсит новогоднее фото!

Новый 2019 год Желтой Свиньи еще не начался, но уже удивляет нас своим креативом. Во Владимире появился тренд – фотосессия со свиньей. Тоже хотите такую? Понимаем! Не каждый год есть такой шанс. Вариантов, как это сделать, целых два. Например, милых поросят сдают в аренду на сайтах бесплатных объявлений. Так что любой желающий может взять животное и сделать с ним пару фотографий. Выбор небольшой, но есть.

Есть и другой способ сфотографироваться со свинкой. Несколько фотографов специально взяли животное с фермы к себе в студию на зиму, чтобы проводить съемки. Здесь вы, конечно, получите профессиональные снимки. Любит ли свинка позировать, мы узнали у фотографов.

Каково оно – жить со свиньей?

Наталия Романова, фотограф:

Свинку я взяла в Московской области на пару месяцев (только на время съемок), потом верну обратно на ферму. Мы ее прозвали Нюшей. Она очень умная. С первого дня пометила себе угол в туалете и ходит теперь исключительно на пеленку. Первое время на ночь мы ее закрывали в клетке для кролика, а потом стали отпускать, как домашнего котенка, гулять по квартире. На руки она идет с трудом, но, когда сядешь с ней, прижмешь к себе, погладишь, она успокаивается. Если не брать ее на руки, то подойдет сама и даже поиграет, уже привыкла к нам. Кушает корм для кроликов, морковку, яблочки, печенье! Мы ее уже полюбили! Посмотрите, какие потрясающие фотографии с ней получаются.

Свинка – фотомодель

Светлана Федорова, фотограф:

Свинки – очень милые создания, но нельзя забывать, что это животное со своими инстинктами и потребностями. Наша свинка – искусственно выведенная разновидность, они не вырастают большими, такими, какими мы привыкли видеть их в деревнях. Ее порода – мини-пиг (есть еще микро-пиги, они еще меньше). Свинка участвует в съемках с ноября месяца, и можно по фотографиям проследить тенденцию ее роста и набора массы. Нюша стала всеобщей любимицей и звездой. Успела даже поучаствовать в репортаже на местном владимирском телевидении. Регулярно снимается в фотосессиях с детками, которые мы проводим в форме игры: знакомимся со свинкой, устанавливаем тактильный контакт, кормим ее вкусняшками. Честно сказать, при виде яблока или кабачка коммуникабельность у Нюши резко повышается.

Свинка успела поучаствовать не только в детских съемках, но и в стильных Fashion-фотосессиях.

Чего боится свинка?

Есть, конечно, проблемы с Нюшей. Она боится высоты. Когда поднимаешь свинку на руках высоко от пола, она начинает визжать, демонстрируя тем самым свое недовольство. Но мы нашли и здесь выход из ситуации: в этот момент нужно почесать ей брюшко или бочок, и она умильно закрывает глазки от удовольствия и замолкает.

Всю мощь и точность русских пословиц про свинью я бы никогда не прочувствовала полностью, если бы Нюша у нас не появилась. Например: “Свинья везде грязь найдет”, “Свинье только голову просунуть, и вся пролезет”, “У кого в чем счастье, а у свиньи в корыте”, “У свиньи ничего не болит, а она все стонет”. Это все так и есть! Но, несмотря на это, очень хочется верить, что предстоящий год Свиньи принесет вам столько же радости и умиления, как наша Нюша приносит моделям на съемках.

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Светланы Федоровой и Натальи Романовой.