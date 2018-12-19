Как отмечать День Николая Чудотворца

Как говорит житие святого, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить вере всего себя, став священником. Богатое наследство родителей он раздал бедным. Со временем Николай был рукоположен в сан архиепископа в городе Миры (сейчас это территория турецкой Анталии) и прославился как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных. Он прожил долгую и праведную жизнь и покинул этот мир в преклонном возрасте.

Среди чудес, сотворенных святым при жизни, известно спасение Ликии от страшного голода. Чудотворец от верной смерти спас трех невинно осужденных мужчин – святой просто придержал орудие убийства, которое палач занесен над головами несчастных, тем самым дав обвинителю возможность изменить решение.

Чудотворец молитвой творил чудеса – выводил неправедно осужденных из тюремного заточения и помогал морякам, тонущим на суднах. Святой молитвой усмирил толпу во время мятежа, вспыхнувшего во Фригии, и помог императорским воеводам конфликт разрешить мирным путем. Во время путешествия на Святую Землю, Николай Чудотворец предсказал, что грянет ураган, а корабль потонет, но его молитвы изменили коварные намерения природы.

Трех дочерей обнищавшего старика Чудотворец спас от бесчестья. Святой Николай трижды подкидывал темной ночью кошельки с золотыми монетами в окно старика. Так он помог старику выдать замуж дочерей с приданым за достойных людей.