Селедка под шубой: развенчиваем советские мифы и осваиваем новые рецепты

В Москве 1918 года было неспокойно. Стрельба на улицах, аресты, драки. Часто громкие споры о судьбах России проходили в трактирах, и за соседними столиками могли оказаться зажиточные кулаки, большевики и крестьяне, так что нередко посиделки заканчивались банальным мордобоем. Так происходило и в трактире московского купца Анастаса Богомилова. Публика самая разная: одни пели «Интернационал», другие шептались о вражеской советской власти. Все чаще вспыхивали драки, наносящие материальный урон заведения и отваживающие от него приличных клиентов. Убыток налицо. Но как примирить идеологических врагов и спасти трактир от разорения?

Купца Богомилова осенило: надо придумать «блюдо мира»: новое, вкусное, сытное, и чтобы идеологическую подоплеку имело. Повар его трактира превзошел сам себя. Селедка в его новом салате символизировала пролетариат. Овощи – крестьянство. Свекольный цвет напоминал о триумфе «красных», а французское изобретение «майонез» должен был стать приманкой для скрытых контрреволюционеров. Новинку назвали аббревиатурой «ШУБА» – «Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема».

Отменный калорийный салат уменьшил количество драк в трактирах, убытки сменила прибыль. Кстати, первую «ШУБУ» подали в канун нового 1919 года. Отсюда и 100-летняя традиция готовить его 31 декабря. Так гласит легенда. Остается выяснить, что в этой истории правда, а что вымысел.