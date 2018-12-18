Селедка под шубой: развенчиваем советские мифы и осваиваем новые рецепты

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Любовь на грани зависимости
В Советском Союзе был дефицит продуктов. Так, хозяйки из банальной картошки, морковки, свеклы и вечно доступной селедки сделали праздничное блюдо. Сейчас в магазинах десятки видов рыбы, фрукты-овощи заморские, разнообразие соусов. А мы по-прежнему каждый Новый год готовим простейшую «шубу». Как появился этот поистине народный рецепт? И какие варианты его существуют?
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Советская легенда
В Москве 1918 года было неспокойно. Стрельба на улицах, аресты, драки. Часто громкие споры о судьбах России проходили в трактирах, и за соседними столиками могли оказаться зажиточные кулаки, большевики и крестьяне, так что нередко посиделки заканчивались банальным мордобоем. Так происходило и в трактире московского купца Анастаса Богомилова. Публика самая разная: одни пели «Интернационал», другие шептались о вражеской советской власти. Все чаще вспыхивали драки, наносящие материальный урон заведения и отваживающие от него приличных клиентов. Убыток налицо. Но как примирить идеологических врагов и спасти трактир от разорения?
Купца Богомилова осенило: надо придумать «блюдо мира»: новое, вкусное, сытное, и чтобы идеологическую подоплеку имело. Повар его трактира превзошел сам себя. Селедка в его новом салате символизировала пролетариат. Овощи – крестьянство. Свекольный цвет напоминал о триумфе «красных», а французское изобретение «майонез» должен был стать приманкой для скрытых контрреволюционеров. Новинку назвали аббревиатурой «ШУБА» – «Шовинизму и Упадку Бойкот и Анафема».
Отменный калорийный салат уменьшил количество драк в трактирах, убытки сменила прибыль. Кстати, первую «ШУБУ» подали в канун нового 1919 года. Отсюда и 100-летняя традиция готовить его 31 декабря. Так гласит легенда. Остается выяснить, что в этой истории правда, а что вымысел.
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Как было на самом деле?
Если селедка под шубой – это первое изобретение революции, то ее рецепт должен был появиться в азбуке советских домохозяек – «Книге о вкусной и здоровой пище» еще первого издания 1939 года. Но как бы не так. Чего там только нет: сельдь, протертая с маслом, жареная по-норвежски в яйцах, муке и на свином сале. Есть рецепт вымачивания сельди в чае и даже яичницы с селедкой. В чем-то схожа с «шубой» сельдь с гарниром: свекла, морковь, картошка, корнишоны, соленые рыжики… Но подача этого блюда совсем отличается от нашего любимого многослойного салата!
История про то, что впервые селедку под шубой приготовил после революции трактирщик Анастас Богомилов, – это сказка, и ничего больше. Никакого Богомилова не существовало в природе. Да и представить себе трактиры с купцами в послереволюционные времена в 1918 году довольно сложно. На самом деле рецепт селедки под шубой появляется в советской кулинарной литературе лишь в 1970-х годах. Ничего подобного до этих пор не существовало. Да, какие-то подобные блюда с селедкой можно найти в конце XIX века, но они лишь отдаленно напоминают этот советский рецепт. Скорее всего, он стал творческой удачей какой-нибудь нашей домохозяйки, порадовавшей своих гостей смелой находкой, которая в рукописном виде разошлась впоследствии по всей стране. Вспомним праздничный рецепт этого блюда и освоим пару его вариантов на будни.
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Селедка под шубой
Нам понадобятся:
Картофель – 500 г (15 руб.)
Морковь – 500 г (13 руб.)
Свекла – 500 г (10 руб.)
Сельдь солёная – 1-2 шт. (70 руб.)
Репчатый лук — 100 г (10 руб.)
Майонез – 250 г (50 руб.)
Яйцо – 4 шт. (20 руб.)
Способ приготовления:
1. Заранее отварите и остудите овощи и яйца.
2. У сельди удалите голову, плавники, хвост и косточки, а потом нарежьте ее на тонкие ломтики.
3. Очищенные овощи и яйца по отдельности натрите на крупной тёрке.
4. Сырой лук нашинкуйте. Чтобы он не горчил, залейте его кипятком на пару минут. Потом воду слейте.
5. Возьмите большую плоскую тарелку для подачи. Выложите первым слоем картофель. Смажьте его майонезом.
6. На слое картофеля распределите слой из селёдки, а на неё положите лук.
7. Потом распределите яйца, а сверху смажьте их майонезом.
8. Затем слой морковки с майонезом. А в конце свекла, политая майонезом.
9. Оставьте салат на 3-4 часа в холодильнике, чтобы он пропитался.
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Селедка в полушубке
Нам понадобятся:
Сельдь – 1 шт.
Свекла – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Майонез – 100 г
Способ приготовления:
1. Вареную свеклу нарезаем тонкими ломтиками, разложите ее на плоскую тарелку и смажьте майонезом.
2. Филе сельди также нарежьте тонкими ломтиками и выложите их на слой свеклы с майонезом.
3. Мелко нашинкуйте лук и посыпьте им селедку.
4. Покройте сельдь с луком оставшимися ломтиками свеклы и обильно смажьте майонезом.
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Селедка в шубейке
Нам понадобятся:
Сельдь – 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Для соуса:
Яйца вареные – 4 шт.
Оливковое масло – 2 ст. л.
Горчица – 2 ч.л.
Винный уксус – 1 ст.л.
Каперсы – 1 ст.л.
Соль, перец, эстрагон – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте на тонкие ломтики вареный картофель и разложите его на плоской тарелке.
2. Филе сельди также нарежьте тонкими ломтиками и выложите их на слой картофеля.
3. Мелко нашинкуйте лук и посыпьте им селедку.
4. Для соуса желтки вареных яиц разотрите с оливковым маслом и горчицей. Посолите, поперчите, добавьте измельченные каперсы, эстрагон и винный уксус. Выложить этот густой соус поверх селедки с луком.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: sntch.com
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