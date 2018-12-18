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Морозное кружево окутало Владимир

Фотоблогер Дмитрий Киреев остановил мгновение

Зима в полную силу вступила в свои права. И уже в выходные улицы Владимира окутало нарядное кружево.  Все белым-бело, городская грязь отступила, воздух отдает морозом, а каждый шаг теперь – звонкий хруст! И такое прекрасное детское ощущение праздника! Наш  фотоблогер Дмитрий Киреев прогулялся по городским улицам и заснял для вас эту  красоту. Отвлекитесь от дел на секундочку, полюбуйтесь на эти снимки. А новогоднее настроение создаст  прекрасное стихотворение Афанасия Фета, которое  очень подходит к пейзажу за окном!

Мама! глянь-ка из окошка —
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий
По ветвям развешан иней —
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки, да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

Юлия Митина

Фотографии Дмитрия Киреева

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