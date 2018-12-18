Морозное кружево окутало Владимир

Зима в полную силу вступила в свои права. И уже в выходные улицы Владимира окутало нарядное кружево. Все белым-бело, городская грязь отступила, воздух отдает морозом, а каждый шаг теперь – звонкий хруст! И такое прекрасное детское ощущение праздника! Наш фотоблогер Дмитрий Киреев прогулялся по городским улицам и заснял для вас эту красоту. Отвлекитесь от дел на секундочку, полюбуйтесь на эти снимки. А новогоднее настроение создаст прекрасное стихотворение Афанасия Фета, которое очень подходит к пейзажу за окном!

Мама! глянь-ка из окошка —

Знать, вчера недаром кошка

Умывала нос:

Грязи нет, весь двор одело,

Посветлело, побелело —

Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий

По ветвям развешан иней —

Погляди хоть ты!

Словно кто-то тороватый

Свежей, белой, пухлой ватой

Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:

За салазки, да и в гору

Весело бежать!

Правда, мама? Не откажешь,

А сама, наверно, скажешь:

«Ну, скорей гулять!»

Юлия Митина

Фотографии Дмитрия Киреева

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