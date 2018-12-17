Сладкое облысение к Новому году

Брить или не брить – вот в чём вопрос. Многие современные женщины гладкость своих ног лезвию станка уже не доверяют. За удалением волос жительницы Владимира всё чаще спешат в косметологический салон, а именно – к мастерам шугаринга. Это тот случай, когда сахар не полнит, а наоборот, делает женщину привлекательнее и с безупречно гладкой кожей. В топе основных зон, с которыми клиентки идут на шугаринг лидируют бикини, подмышки и ноги. Реже -руки, поясница, живот или лицо.Стоит ли доверять своё тело сахарной депиляции? Владимирский гуру шугаринга Лариса Пичугина уверена, что эта процедура собрала в себя оптимально «вкусный» набор качеств по цене и результату.

– Лариса, как давно процедура шугаринга появилась во Владимире? Почему ей удалось выместить с рынка восковую эпиляцию, в чём здесь разница, какие преимущества у сахарной депиляции?

– Шугаринг как косметологическая процедура появилась во Владимире более 10 лет назад. Сейчас это направление достаточно хорошо развито и всё больше набирает популярность. У сахарной депиляции есть большие преимущества перед восковой депиляцией. Но если мы говорим о том воске, который появился задолго до шугаринга. Это был горячий воск на натуральных компонентах. Его разогревали до высокой температуры, накладывали аппликацию по росту волоса, а отрыв делали против роста волоса. Если аппликацию мастер не снимал вовремя, то воск начинал крошиться и тем самым обламывал волоски, которые находились в аппликации.

При шугаринге сахарная паста подогревается лишь слегка для комфорта клиента. Накладывается она против роста волос, а отрыв делается по росту. В результате при шугаринге отсутствует вероятность ожога, не сдвигается фолликул, поскольку волос удаляется в естественном направлении, что уменьшает вероятность облома волоса и его врастания. Процедура шугаринга менее травматичная и менее болезненная. А ещё выгодная во всех отношениях, в том числе и по скорости вырастания волоса. У кого-то даже 7 недель ничего не растет! (Смеётся). Но говорить, что сахарная депиляция вытеснила с рынка восковую, нельзя. Поскольку в восковой произошли сильные изменения. Натуральный воск заменили на полимерный, синтетический. И у него хорошие свойства.

– Насколько сахарная депиляция востребована среди владимирских женщин? Сколько лет женщинам, которые делают эту процедуру, где они работают?

– Процедура востребована, потому что женщины увидели, какие преимущества даёт шугаринг по сравнению с бритвой. Бриться каждый день – это утомительно. Кроме этого, бритьё вызывает зуд, раздражение на коже, ощущение колкости. Сахарная депиляция не оставляет на коже порезов, царапин, нет вероятности занести инфекцию. Я бы сказала, что эта процедура у некоторых женщин даже вызывает зависимость (смеётся). Что касается возраста.. В основном молодые женщины ходят на такие процедуры: от 19 до 40 лет. Чуть реже – после 40. Есть и те, кому уже за 50. Основной поток женщин – это служащие, мастера бьюти-индустрии и студентки. Стоимость процедуры зависит от зоны. В среднем по городу бикини – от 500 до 1100, ноги – от 600 до 1100.

– Ради чего женщины решаются на такую процедуру: для себя или это просьба их мужчин?

– Женщина решается на такую процедуру в основном по собственной инициативе. Они расценивают её как процедуру гигиены. Но есть женщины, которые это делают по просьбе своего сексуального партнёра.

– Шугаринг и сильный пол – вещи сопоставимые?

– Среди мужчин шугаринг не так популярен, но востребованность тоже есть. Ведь многие занимаются спортом. Волосы для них – это и пот, и натирания различные. Просто люди стали больше за собой ухаживать.

– Расскажите о самой востребованной процедуре среди женщин, как они терпят боль?

– Процедура, конечно, не из приятных. И все боль терпят по-разному. Степень болевых ощущений при шугаринге зависит прежде всего от болевого порога человека, от индивидуальных факторов. Не выспалась или понервничала накануне, например. Зависит и от мастерства специалиста, от зоны, с которой убирают растительность. Самая востребованная зона – бикини. Она же и самая болезненная. Также болевые ощущения зависят от частоты проведения процедуры. При регулярном походе к специалисту волос истончается, становится более редким. Процедура проходит быстрее и легче. Самый простой способ – это отвлекать клиентку разговорами. А ещё есть такое понятие – «лёгкая рука». И как бы парадоксально ни звучало, на шугаринге некоторые женщины даже дремлют. Что касается обезболивания, в аптеках продаются специальные крема, которые используют за 2 часа до процедуры.

– В чём особенность ухода за кожей после шугаринга? Как её сделать по-настоящему шелковистой?

– Для того чтобы кожа была здоровой, уход за ней после шугаринга – очень важный этап. У женщины обязательно должны быть увлажняющие средства, например, косметическое молочко. А также ежедневно в течение двух недель после депиляции нужно пользоваться лосьоном от вросших волос. С профилактической точки зрения. Эти лосьоны содержат кислоты: лимонную, янтарную, гликолевую, салициловую. Они мягко растворяют ороговевший слой эпидермиса. И очень нежелательно в качестве пилинга использовать скрабы, особенно непрофессиональные. Они содержат много масел, которые являются камедонообразующими. А это прямой путь к врастанию волос. Вообще масла, особенно кокосовое, лучше не использовать после шугаринга. Оно кожу не увлажняет. Это создаётся обманный эффект. Масло покрывает кожу плёнкой.

– Перед Новом годом возрастает спрос на эту процедуру?

-Да. Ведь каждая женщина в эту ночь хочет быть ухоженной и неотразимой. Хотя основной пик, конечно, приходит на весну и лето. В канун Нового года я хочу пожелать всем владимирским женщинам молодости, обаяния, красоты. Пусть перед вами открываются большие возможности, появляются невероятные перспективы, новые друзья. Пусть близкие люди будут здоровы, а ваши мечты исполнятся – как большие, так и маленькие.

Беседу вела Татьяна Данилова

Фото Ларисы Пичугиной