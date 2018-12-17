Год Желтой Свиньи: прогноз нумеролога на 2019-й

С помощью нумерологического прогноза уже сегодня заглянем в будущее и узнаем, что нужно успеть сделать в следующем году и кому улыбнется удача. Нумерологический прогноз на 2019 год специально для Призыв.ру составила профессиональный нумеролог Марина Головачева.

Заключайте браки, рожайте детей!

2019 год пройдет под вибрацией числа 3. Тройка олицетворяет удачу, благополучие и счастье. Это число благоприятствует созданию семьи, рождению детей. Браки, заключенные в год тройки, имеют лучшую перспективу, чем в год любого другого числа, потому что энергия удачи даёт своё благословение новобрачным.

2019 год привнесет в жизнь больше оптимизма и позитива, но, главное, не переоцените свои силы. Энергии будет достаточно, чтобы получить результат. Например, если вы хотели создать семью или родить ребенка, то в этом году это может произойти с большой вероятностью с учетом ваших усилий.

Финансы не поют романсы

2019 год хорош для разного рода финансовых операций, для продолжения того, что было заложено еще в 2017 году, который проходил под вибрацией единицы, ознаменовавшей начало нового 9-летнего цикла. Из таких циклов и состоит вся наша жизнь, развивающаяся по спирали. Если вы вспомните события, которые происходили с вами в 2017-м, ваши планы, то в следующем году они должны получить своё развитие.

Наступающий год – год расширения, новых возможностей. Например, если вы организовали собственный бизнес в 2017 году, то в 2019-м в его развитии должен произойти заметный скачок, расширение или будут намечены новые хорошие перспективы. Для наемных работников возможно повышение в должности, заработной платы, открытие новых горизонтов в работе.

Профессии, которым будет сопутствовать удача в 2019 году, – учителя, бухгалтеры, юристы, работники духовной сферы и сферы образования.

Не сомневайтесь, действуйте!

В 2019 году нужно не сомневаться, а действовать! Будьте уверенными в себе, не оставляйте ничего на потом. Используйте эти 12 месяцев по максимуму. Затем наступит 2020 год и уже включится энергетика четверки, которая поставит перед нами другие задачи, а именно – сохранить достигнутое.

Учитесь, путешествуйте!

2019 год также благоприятствует обучению и получению новых знаний. Кто давно хотел изучить английский или записаться на какие-то курсы – не откладывайте снова на потом! Год также хорош для духовного развития.

Это хороший год для путешествий, для открытия своего сознания, чтобы увидеть новые возможности, выйти из старых рамок. Можно покупать недвижимость, переезжать в новое жилье или другую страну на постоянное место жительства. Удачным год будет для установления крепких дружеских и деловых связей.

Генеральная уборка дома и в голове обязательна!

За несколько дней до Нового года сделайте генеральную уборку в доме и в своей голове. Выбросите всё ненужное, морально устаревшее, избавьтесь от изживших себя связей и проектов. Тем самым вы привлечете в свою жизнь новую живую энергию, новые эмоции, возможности и перспективы.

Напишите на листке бумаги, что хорошего принёс вам уходящий год и какие негативные события произошли в этот период. Сделайте выводы и поблагодарите от всей души Вселенную за этот опыт.

Напишите на новом листке свои планы на будущий год. Подробно опишите все сферы своей жизни, в которых вы хотели бы получить положительные изменения и что для этого нужно сделать. И начните делать!

С первых же дней нового года совершайте хотя бы по небольшому шагу в направлении реализации своих планов. Таким образом вы настроите своё сознание на реализацию ваших желаний.

Как встретить Новый год?

Символу года тройке нет равных в умении веселиться и радоваться жизни. Встречайте Новый год в шумной компании друзей, родных, коллег по работе. Местом встречи может быть ресторан, уютное кафе, отлично подойдет и дача. Вы можете остаться дома и пригласить всех гостей к себе. Тройка несет в себе дружелюбие, радость и развлечения, поэтому продумайте конкурсы, розыгрыши и другие забавы, чтобы развлечь себя и своих гостей. И удача улыбнется вам и будет благоволить весь год.

Цвет нарядов и аксессуаров – живой коралловый, розовый, золотой, серый.

Главные цвета в украшении дома – зеленый, желтый, золотой.

Не забудьте, что на столе не должно быть свинины (символа года), лучше приготовить птицу, кролика или рыбу. На гарниры подойдут овощи и бобовые, а на десерты – фрукты и выпечка, которые так любит свинка.

А самое главное – это прекрасное настроение и никаких ссор и обид.

Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, пусть ваши мечты исполнятся, а все задуманное свершится.

Беседовала Елена Середина

Заглавное фото: mamsy.ru