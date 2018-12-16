Что Год театра нам готовит?

13 декабря во всех регионах страны торжественно открылся Год театра, который объявлен в 2019 году. На пресс-конференции, посвященной этому событию, директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова рассказала о самых значительных событиях театрального года, намеченных в нашем регионе.

Насыщенная фестивальная жизнь

В областном театре кукол пройдет I международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «МалышОК». Он начнется в Международный день кукольника — 21 марта, а завершится во Всемирный день театра — 27 марта. На нем будут представлены постановки для детей от 1,5 лет. Во время фестиваля будет устроено шествие колясок на пешеходной зоне Георгиевской улицы.

С 26 марта по 1 апреля во Владимирском областном колледже культуры и искусства соберутся участники межрегионального фестиваля детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети». А с 14 по 21 апреля в областном драматическом театре пройдет I фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения».

Следующее большое событие – III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» с 19 по 27 сентября. Он проходит у нас раз в два года и в этом году посвящен 50-летию Владимирского областного театра кукол.

Открытое театральное пространство

5 января Евгений Федоров, который получил всероссийскую премию «Меценат года 2017» в сфере культуры и очень многое делает для нашего районного города Киржача, открывает там небольшой детский театр «Совенок». Это его давняя мечта.

В июне и августе состоятся три театральных вечера под открытым небом. Наш театр драмы покажет спектакли «Андрей Боголюбский», «Молодая гвардия» и «Вредные советы». Намечен цикл творческих встреч с актерами театров драмы и кукол в образовательных учреждениях города Владимира. В драмтеатре и областном доме работников культуры пройдет цикл вечеров, на которых мы вспомним всех наших замечательных актеров, которые от нас ушли.

13 декабря во владимирском драмтеатре должна была открыться выставка Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина. Но ответственный за это человек заболел, и открытие пока не состоялось. Но мы с директором театра Борисом Гуниным решили, что 14 февраля у нас будет праздничный вечер «Влюбленные в театр-2» и тогда мы презентуем эту выставку.

О материальном

В следующем году впервые будут выделены гранты для поддержки любительских творческих коллективов в рамках национального проекта культуры. И в Год театра в первую очередь они будут адресованы любительским театрам, которые работают во многих муниципальных образованиях нашей области. И мы хотим, чтобы за счет работы этих коллективов и гастролей нашей драмы Год театра почувствовали во все городах и районах области.

Важнейшим для нас остается дальнейшее улучшение условий работы в наших театрах. Ремонтно-реставрационные работы будут продолжены в здании театра кукол. Мы делаем там новое театральное пространство – Малый зал, подобный Малой сцене в драмтеатре. В следующем году мы должны закончить первый этап реконструкции драмтеатра – то, что касается его технологического перевооружения.

Все флаги в гости к нам

Самым масштабным по географии участников, конечно же, будет I фестиваль Международного союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения». Подробнее о нем рассказал директор Владимирского драматического театра Борис Гунин.

– В сентябре, во время Фестиваля фестивалей «У Золотых ворот», был учрежден Международный союз театральных фестивалей. Первым действием Союза и станет этот фестиваль. В нем примут участие театры из Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и наш театр. В течение семи дней мы будем показывать спектакли, которые получили высшие награды на фестивалях, прошедших в этих странах. У нас уже практически есть афиша фестиваля, мы знаем название спектаклей, мы знаем, кто к нам приедет. Кроме того, во время фестиваля будут представлены три небольшие работы: актера из Германии, наш моноспектакль на нетрадиционной театральной площадке и моноспектакль из Армении. В начале будущего года мы познакомим вас с афишей фестиваля и с теми, кто в нем будет участвовать.

Но я хочу сказать еще об одном замечательном событии, которое пройдет в нашем театре. Вячеслав Пьявко с Александром Мягченковым написали пьесу, которая называется «Исповедь тенора». Это биографическая история жизни Вячеслава Ивановича, народного артиста СССР, великого тенора. Он удостоил нас чести первой постановки этого произведения в нашем театре. Вячеслав Иванович будет сам играть в этом спектакле, будет петь, а мы будем наслаждаться вокалом выдающегося солиста Большого театра. В спектакле будут играть наши актеры и еще одна вокалистка Большого театра.

«Исповедь тенора»

Оперный певец, народный артист СССР Вячеслав Пьявко подробнее рассказал, как появилась идея поставить в нашем театре спектакль по его пьесе.

– Меня эта тема волнует всю жизнь, начиная с 13 лет. Что такое жизнь вообще? Это отношения, либо плохие, либо хорошие, двух полов – мужчины и женщины. Всевозможные жизненные ситуации: войны, драмы, трагедии, комедии – происходят из взаимоотношений двух полов, которые тянутся друг к другу, через прекраснейшее чувство, которое называется «любовь». Сначала я написал небольшую книжечку «История одной любви» про события, произошедшие в 2015 году. Я сделал небольшой вечер по этой книжечке. Зал был битком, принимали очень здорово. И тогда меня осенила мысль передать мое отношение к женщине и к жизни через спектакль. «Исповедь тенора» – это, конечно, не совсем биографическая вещь, скорее, фантасмогорическое преломление моей жизни и моей любви к женщине.

Когда написал пьесу, я дал ее почитать моему другу Саше Мягченкову. Он прочитал и сказал мне: «Владик, тут очень много литературщины». А я говорю: «Саша, а я не писал никогда пьесы, поэтому давай так. Тебе нравится эта идея? Ты видишь этот спектакль? Тогда давай сядем на кухне, ты выстраиваешь сцены и говоришь, что нужно, что убираем, что добавляем, чтобы было динамично – так, как ты это видишь и слышишь». Мы посидели и за полтора месяца сделали пьесу.

Потом Саша пригласил меня на спектакль владимирского театра. Мы смотрели «Гамлета», мне очень понравился театр и то, как работали артисты и молодые, и уже умудренные опытом. Поэтому я взял и ляпнул: «Вот бы с этими ребятами поработать!» Он мне ничего не сказал, а сам тем же вечером связался с Борисом Григорьевичем Гуниным. Потом говорит мне, что нам надо встретиться с директором владимирского театра, поговорить кое о чем. Борис Григорьевич уже прочитал то, что мы написали, и сказал, что это может быть очень интересно. Вот так и мы начали работу над этой пьесой.

Записала Татьяна Лысова

Фото Владимирского драматического театра и vedom.ru

