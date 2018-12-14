В активном книжном поиске

Редкий вечер в нашем доме обходится без книги. Дети требуют непременного чтения вслух перед сном и отказываются засыпать, пока мы с мужем не прочитаем им про Мэри Поппинс, кролика Эдварда или медвежонка Паддингтона. Это у них от меня, я тоже не могу уснуть, пока не дочитаю очередную главу.

У нас небогатая, но все же приличная домашняя библиотека, где все прочитано до корешка. Лучшим подарком мы считаем книгу, и гость, принесший с собой нечто интересное, почитается нами как божество. Но часто бывает так, что непрочитанные книги в доме исчезают. За пару-тройку дней до этого мы начинаем поиск достойных историй на замену. И вот сегодня расскажу вам о том, где найти хорошие книги и при этом не разориться.

Не секрет, что книги – очень недешевый товар. Несмотря на то, что я знаю 1001 и 1 альтернативу покупке книги, я все равно оставляю в книжных магазинах 5-10% семейного бюджета.

Так уж сложилось, что мы любим бумажные книги – этот особый запах краски, приятный шелест страниц, суперобложки, красивые закладочки и все такое. Поэтому сегодня советы тем, кто любит читать по старинке.

Библиотеки

Я записана в три библиотеки и совершенно счастлива. У тех, что имеют статус областных, фонды откровенно богаче и выбор книг на любой вкус. Скажу больше, библиотеки сейчас активно переходят на современные рельсы – они не просто книгохранилища, а вполне себе культурные центры, где проходят регулярные литературные и музыкальные вечера, встречи с интересными людьми и прочие досуговые мероприятия.

Рядом с домом у меня библиотека городская. Посетители – в большинстве своем пенсионеры и школьники. Первые косяками идут за детективами и любовными романами, вторые осваивают школьную программу. Новых книг немного, но, если покопаться, можно найти. Мы пока исследуем детский раздел, и знаете, вся классика в наличии: «Пеппи Длинныйчулок», «Питер Пэн», «Денискины рассказы»… Успенский, Заходер, Пивоварова, Бианки – произведения этих авторов сейчас числятся в нашем формуляре. Если книга нам понравилась и возникло желание ее когда-нибудь перечитать, смело идем в магазин и пополняем домашнюю библиотеку.

Библиотечные правила строги, как и 20 лет назад: две недели на прочтение, не более 5-6 книг в руки, не сдали вовремя – небольшой, но штраф (кажется 1 рубль в сутки за экземпляр). Но приятно, что недочитанную книгу можно продлить, причем даже по телефону.

Букинистические лавки

Лично я регулярно «пасусь» в «Эйдосе» (1) – букинистическом магазине в центре Владимира (ул. Б. Московская, 20а). Небольшое пространство от пола до потолка заставлено книгами, двое посетителей между стеллажами разойдутся с трудом, в многостраничных закоулках легко заблудиться. Но как же приятно там бывать! Брать в руки книги, открывать на разных страницах и погружаться… Простите, увлеклась!

Что можно найти в букинистическом магазине? Да все! Художественной литературы – в изобилии, учебной и методической – хоть докторскую пиши, причем по любой из известных наук. Всего ассортимента не перечислишь! Книги подержанные, но не все назовешь старыми – огромное количество современных изданий, встречаются даже явно никем не прочитанные экземпляры.

Ну, понятное дело, я зависаю у детских полок, ибо цены там демократичнее некуда (от 20 рублей за книгу), а выбор поистине огромен – одного только «Маугли» Киплинга я насчитала 10 разных изданий. Самое интересное, что иногда я нахожу в букинистическом «свои» книги – именно те, что я читала, когда была ребенком. Кстати, и ностальгирующим по пионерскому детству в книжной лавке есть чем поживиться – очень широко представлены советские писатели. Найдешь, бывает, книгу с дарственной надписью вроде «Дмитрию на добрую память» и гадаешь, кто и за что подарил Диме повесть Короленко «Дети подземелья»…

Есть одно но, объясняющее, почему я хожу в букинистический нечасто, – внутри магазина реально останавливается время. Однажды я зашла туда посреди лета, а вышла в начале зимы. Не верите? Зайдите, начните искать, читать и… увидимся через год:-)

Кроссбукинг, буккроссинг, или попросту книговорот

Совершенно шикарная штука, придуманная любителями чтения где-то в Европе. Суть – в обмене прочитанными книгами. Всего-то и нужно, что оставить свой экземпляр в специально отведенном месте или просто там, где ее может найти и забрать другой человек. В России свои погодные реалии, поэтому у нас начали появляться общественные книжные полки – три шкафчика есть в Центральном парке, еще один – перед зданием областной научной библиотеки. И ведь они не пустуют.

На днях я отправилась фотографировать оплот кроссбукинга у библиотеки и за пару кварталов до места назначения случайно встретила старушку – с недавних пор активную участницу книговорота. Она приготовила для кроссбукинга тома из своей библиотеки, говорит, читать некому: дети и внуки на этих книгах выросли, а сама она перечитывать не возьмется – зрение уже не то. Вот и отправились книги в путешествие.

Пока мы стояли у «Синего шкафа» (так называется этот общественный проект библиотеки), к нему подошли человек пять. И ведь каждый ушел с книгой, а некоторые не с одной! Я на этот раз разжилась «Первой любовью» Тургенева, чему очень рада… В ближайшее время отнесу в «шкаф» пару-тройку своих книг.

Не все кроссбукинговые книги, конечно, в идеальном состоянии. Некоторые к тому же очень и очень специфические. Например, мне встретился «Справочник работника сельского хозяйства» кажется 1989 года выпуска. Впрочем, как знать, может, кто-то сейчас ищет именно эту книгу?

Дружеский обмен книгами

У меня много друзей-книголюбов. И среди самых приятных и доступных способов получить в свое распоряжение, пусть и временное, книжные новинки – поменяться с друзьями. Масса плюсов у этого процесса. Помимо удовольствия от чтения, вы получите возможность (уникальную по нынешним временам) обсудить прочитанное с приятным человеком. Я так «заразила» своих подруг книгами любимых мною Дины Рубиной и Наринэ Абгарян. Читаем по очереди и обсуждаем за чаем. Прекрасно!

Идею дружеского книгообмена подхватили и мои дети. Они создали локальную кроссбукинг-сеть – и если бы не она, мы возможно никогда не познакомились бы с героями очаровательного шведа Свена Нурквиста, а друзья наших детей не почитали бы о приключениях зверей с фермы Кукалау (автор – немецкий писатель Хельме Хайне). Я уже говорила, что книги дороги, и не каждую ты решишь купить, просто глядя на обложку.

Ну, и последнее. Книжные фестивали

Последние несколько лет владимирцев радует «Бу!Фест». Вот и сейчас город готовится к предновогодней версии фестиваля – 22-23 декабря всех любителей чтения ждут в областной научной библиотеке имени Горького на Дзержинского, 3. В программе не только книжная ярмарка, но и общение с писателями, литературные чтения, мастер-классы и многое-многое другое. Вход обещают бесплатный.

Мой личный опыт посещения «Бу!Фестов» скорее позитивный. Если есть время, можно осмотреться и найти неплохие книги, а некоторые даже подписать у авторов. Единственный минус состоит в том, что посещение фестиваля – дело разорительное, и дело даже не в цене отдельных экземпляров, а, скорее, в невозможности выбрать лучшее из лучшего и вовремя сказать себе «стоп».

А теперь вперед – искать интересную книгу и читать! Читать, как поэтично сказал писатель и нобелевский лауреат Элиас Канетти, пока «ресницы не зазвенят тихонько от усталости…»

Ваша Света Мазур

Фото автора

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