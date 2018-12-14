Просто. Откровенно

Этот выпуск необычный. Откровенный, тихий, личный. Он про то, что манит всех, – про успех. И про тех, кто не успешен, даже скажем, очень плох. Тех, на ком ярлык навешен – лох. В общем, это просто мысли, без прикрас. Те, что, может, посещают вас.