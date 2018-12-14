Как устроить себе чудесные выходные?

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Зарядитесь радостью
Открытый вечер ирландской культуры 6+
Студия социального ирландского танца «Клеверданс» и владимирская группа «Гуси» предлагает всем желающим почувствовать себя настоящими ирландцами. Обещано море ирландской музыки, песен, танцев и хорошего настроения! Приобщитесь к ирландской культуре, заряжающей жизнелюбием и радостью. То, что нужно тем, кто грустит от зимы.
«Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г, 2-й этаж
15 декабря в 16.30
Вход свободный
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Летите в небеса с органом
«Бах и мировая музыкальная культура» 6+
В развитии органной музыки участвовали композиторы различных европейских стран. Однако наиболее заметную роль в её истории сыграли немцы. В Германии органное искусство достигло небывалого размаха. Произведения самого прославленного из композиторов, сочиняющих музыку для органа, исполнит органистка Анна Юркова. Выпускница Московской консерватории по специальностям «Музыковедение» и «Орган». В годы обучения в аспирантуре Московской консерватории занималась клавесином. Лауреат III Международного конкурса органистов В. Кикты (Москва, 2008) и Первого международного фестиваля-конкурса «Organ Art» (Караганда, 2014). С 2009 г. — преподаватель органа ДМШ им. М. Л. Таривердиева. Ведёт активную концертную деятельность в России (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Кострома, Тамбов, Тула, Владимир, Архангельск, Курск, Калининград) и за рубежом (Финляндия, Абхазия).
Католический приход Святого Розария: ул. Гоголя, 12
15 декабря в 18.00
Благотворительный взнос при входе
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Посмотрите фестивальное кино
Молодой короткий метр 18+
15-го числа каждого месяца на Стрелецкой, 25, проходят показы трех картин молодых режиссеров, которые были отобраны для участия на престижные российские или мировые кинофестивали. Это возможность увидеть фильмы, которые как правило не попадают в прокат, но формируют будущее российского кино, это возможность увидеть режиссера в самом начале пути.
Фильм «Счастье» режиссера Владимира Мункуева поведает об обычном якутском парне Коле Ануфриеве, жизнь которого была простой и ясной, пока он не встречает Светку. Из-за неё он хочет изменить свою жизнь и стать лучше. Режиссер Руслан Братов в картине «Лалай-балала» рассказывает про Олега Маратовича, которому хочется праздника, а ресторан закрывается. Увлекая за собой троих подчиненных, уже не способных сопротивляться его обаянию, он отправляется на поиски приключений. В тот момент, когда грань между отвагой и слабоумием окончательно стерта, сюжет закручивается совершенно неожиданным образом. Фильм «Дым» режиссера Иван Плечев – это история сына и его отца. У них есть много секретов друг от друга, но скоро они их узнают.
Кроме того, вас ждет встреча с режиссером фильма «Дым» Иваном Плечевым – участником фестивалей «Кинотавр», ММКФ (Россия), «ONE SHOT» (Армения), Tirana International Film Festival (Албания), San Francisco Independent Film Festival (США), Lucania Film Festival (Италия) и других, номинантом национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», победителем фестиваля KONIK (Россия) и Short to the Point (Румыния). Встреча будет полезна тем, кто хочет снимать свое кино. Иван расскажет, с чего начать, как работать с командой на съемочной площадке и продвигать фильм на международный рынок.
ДК: ул. Стрелецкая, 25
15 декабря в 19.30
Цена – кто сколько захочет
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Вдохновитесь мультфильмом
«Балерина» (Франция, Канада, 2016) 6+
Милая рыжая девочка живет одной мечтой — стать настоящей балериной. Отчаянная и смелая героиня бежит с другом из приюта, чтобы осуществить своё заветное желание. На пути её ждёт много трудностей: долгие тренировки, соперничество, первая влюблённость… Для подрастающего поколения и взрослых «Балерина» — это отличный пример усердия и веры в себя.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
16 декабря в 13.30
Вход свободный
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Проявите свои таланты 12+
«Музыкальный винегрет»
Кто сказал, что областная библиотека для детей и молодежи предназначена только для чтения книг и здесь всегда должно быть тихо? Неповторимый взрыв эмоций, звуков и пластики здесь только приветствуется. Всего месяц назад с успехом прошел первый «Музыкальный винегрет», и уже 16 декабря праздник талантов вновь собирает друзей и участников.
Умеете петь? Обожаете танцевать? Хорошо владеете музыкальными инструментами? Хотите познакомиться с одаренными людьми? Тогда вам точно сюда – на мини-фестиваль дарований, чтобы поделиться эмоциями и умениями со всеми. В уютной и дружеской атмосфере настоящий самородок засияет еще ярче.
Областная библиотека для детей и молодёжи: ул. Мира, 51
16 декабря в 15.00
Вход свободный
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Полюбуйтесь Барби в костюмах со всего света
Выставка кукол «Новогодний карнавал» 6+
Музей коллекционных кукол из Орла представляет часть своей коллекции из серии «Куклы мира». Во Владимир приехали более 80 кукол фирмы «Маттел». Самая популярная кукла в мире выпускается с 1959 года. Основательница фирмы – Рутт Хендлер назвала её именем своей дочери Барбары Милисент Робертс – Барби. В 80-е годы хозяйка фирмы поняла, что взрослые люди любят и покупают кукол не меньше, чем дети. Коллекционирование кукол давно признано взрослым уважаемым хобби. Вот почему у фирмы «Маттел» появились коллекционные выпуски. Началом была серия кукол в национальных костюмах мира.
На выставке вы можете увидеть кукол в разнообразных нарядах, карнавальных костюмах, маскарадных одеждах. Есть куклы даже тех стран, которых вы уже не найдете на карте. Меняется история, меняется мода, меняются традиции. Костюм – явление культуры, тесно связанное с её духовными, эстетическими, социальными особенностями. Особенное внимание при изготовлении игрушек уделялось украшениям. Цвета нарядов южных стран ярки и разнообразны по цвету. Вы увидите буйство красок, соответствующий жаркому климату Африканского материка, и сдержанность цветовой гаммы нарядов Скандинавии и Севера. Не забыты и русские красавицы в национальных костюмах. Красный цвет, золотые оттенки так характерны для России!
Центр изобразительного искусства: ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 27 января.
Цена билетов – 150-200 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/kleverdance
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