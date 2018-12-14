Как устроить себе чудесные выходные?

Молодой короткий метр 18+

15-го числа каждого месяца на Стрелецкой, 25, проходят показы трех картин молодых режиссеров, которые были отобраны для участия на престижные российские или мировые кинофестивали. Это возможность увидеть фильмы, которые как правило не попадают в прокат, но формируют будущее российского кино, это возможность увидеть режиссера в самом начале пути.

Фильм «Счастье» режиссера Владимира Мункуева поведает об обычном якутском парне Коле Ануфриеве, жизнь которого была простой и ясной, пока он не встречает Светку. Из-за неё он хочет изменить свою жизнь и стать лучше. Режиссер Руслан Братов в картине «Лалай-балала» рассказывает про Олега Маратовича, которому хочется праздника, а ресторан закрывается. Увлекая за собой троих подчиненных, уже не способных сопротивляться его обаянию, он отправляется на поиски приключений. В тот момент, когда грань между отвагой и слабоумием окончательно стерта, сюжет закручивается совершенно неожиданным образом. Фильм «Дым» режиссера Иван Плечев – это история сына и его отца. У них есть много секретов друг от друга, но скоро они их узнают.

Кроме того, вас ждет встреча с режиссером фильма «Дым» Иваном Плечевым – участником фестивалей «Кинотавр», ММКФ (Россия), «ONE SHOT» (Армения), Tirana International Film Festival (Албания), San Francisco Independent Film Festival (США), Lucania Film Festival (Италия) и других, номинантом национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел», победителем фестиваля KONIK (Россия) и Short to the Point (Румыния). Встреча будет полезна тем, кто хочет снимать свое кино. Иван расскажет, с чего начать, как работать с командой на съемочной площадке и продвигать фильм на международный рынок.

ДК: ул. Стрелецкая, 25

15 декабря в 19.30

Цена – кто сколько захочет