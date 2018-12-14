Как спасти семью? В загсе действует гостиная примирения

Во Владимире в полную силу заработала гостиная примирения. Эта особая комната во Дворце бракосочетаний, куда могут прийти супруги, у которых возникли проблемы во взаимоотношениях. В гостиной работают профессиональные медиаторы (это посредники, выступающие третьей стороной при разрешении спора).В ходе беседы они помогают сторонам найти решение проблемы.

Помощь оказывается бесплатно. Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторами этой идеи выступили: отдел ЗАГС администрации города Владимира и некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация медиаторов».

Галина Валентиновна Карташова, директор Дворца бракосочетаний:

– В первый кабинет приходит разводящаяся пара, специалист встречает, принимает документы. Присматривается к ним. Рассказывает, что в рамках президентского гранта сейчас работает гостиная примирения. И там можно попробовать решить свои проблемы.

По задумке организаторов, супруги, которые находятся на грани развода, оказавшись во Дворце бракосочетаний, вспоминают, как проходил день их свадьбы. Возможно, и эти дорогие воспоминания, и разговор со специалистом помогут им сохранить семью.

Психологическую помощь в гостиной примирения предлагают и в других учреждениях города: например, в суде, в домах ребенка. Эти организации настроены на то, чтобы оповестить семьи, которые находятся в сложной ситуации, о том, что есть такая возможность – получить бесплатную профессиональную помощь и попытаться спасти свои отношения.

Безусловно, в ряде случаев, когда сохранение семьи невозможно, задача медиатора – помочь бывшим супругам разойтись мирно и остаться в хороших отношениях, правильно организовать общение с детьми после развода, решить проблемы раздела имущества.

Сколько длится беседа?

Первая беседа идет от полутора часов. Супруги не ограничены по времени. В некоторых случаях приходит только одна сторона, потому что вторая не готова к разговору.

Если документы в суд уже поданы, то медиаторы смогут работать с семьей в течение двух месяцев. Если же до суда дело еще не дошло, то супруги могут обращаться в гостиную примирения в течение полутора лет.

В каких случаях стоит обратиться за помощью?

Если ваша семья в глубоком конфликте или уже в процессе развода.

в глубоком конфликте или уже в процессе развода. Если ради детей вы хотите сохранить нормальные отношения после развода.

Если вам надо договориться по насущным вопросам, а согласия нет.

Если вы хотите найти взаимопонимание сами, а не через адвокатов.

Если вы готовы пойти на примирение, но не знаете, как преодолеть непонимание.

Если вам надо разобраться в конфликте и найти решение, которое устроит всех.

Как обратиться за помощью?

В буклете, которые сейчас массово распространяют по городу (в судах, домах ребенка, домах опеки и загсе), указаны медиаторы, которые работают в гостиной и их телефоны. Первое, что вы можете сделать, – позвонить и рассказать о вашей ситуации. И специалист объяснит, что делать дальше.

Медиаторы:

Елена Вячеславовна Фомина

8-903-645-58-83

Светлана Юрьевна Неплох

8-904-256-45-80

Наталья Борисовна Попова

8-910-777-36-46

С начала 2018 года во Владимирской области на 6 800 браков уже пришлось 4 100 разводов. Это горькая статистика, с которой нужно работать, в том числе с помощью новой гостиной примирения. Возможно, это спасет многие семьи.

Юлия Митина

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