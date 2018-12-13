Рассказ очевидца: как в Юрьеве-Польском снимали кино

Полюбили в этом веке кинематографисты Юрьев-Польский. 7 из 8 картин сняты в первые десятилетия XXI века. Причем съемки трех картин происходили на глазах жителя Юрьева-Польского Сергея Трубкина. По роду своей профессии ему посчастливилось увидеть этот процесс изнутри. Своими впечатлениями он делится сегодня с нашими читателями.

«Седьмой день» (2004)



Когда я работал в Юрьев-Польском историко-архитектурном художественном музее, до армии ещё, младшим научным сотрудником, к нам приехала на несколько дней съемочная группа картины «Седьмой день». Имена ее участников нам ничего не говорили, но было, конечно, любопытно. Сам музей располагается на территории Михаило-Архангельского монастыря, который был построен при князе Святославе в XIII столетии. Именно сюда они перед обедом и приехали. Первой зашла женщина, по-моему, звали ее Роза. Первое знакомство у нас получилось поверхностное. Она, уж извини за такие подробности, очень хотела в туалет и поговорить нам не удалось. Ну а потом, мы сели пить чай, и я спросил, что у вас за картина и кто в ней будет сниматься. Она ответила, что громких звезд у них нет, за исключением Володи Вдовиченкова. Он снимался в «Бригаде» – сериале, получившем очень широкую известность. Но об этом нам запретили особо распространяться, потому что небольшая съемочная группа приехала без охраны.

Зашёл Володя, он был в очень хорошей спортивной форме. Потом Анатолий Белый, на тот момент лично мне он был незнаком, хотя, как мне рассказали в съемочной группе, он был весьма известен в Москве по спектаклю «Демон», популярному среди жителей столицы. Зашёл Виталий Хаев, знакомый мне по фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Но больше всех мне запомнился Амиран Амиранашвили, который вместе с Виталиком Хаевым исполняли роли бандитов. Как мне сказали, Амиран играет в спектаклях и фильмах во Франции. То есть он очень хорошо за границей закрепился, не Голливуд, конечно, но известность европейскую получил. Скорее всего, к нам они заглянули, потому что картина малобюджетная и надо было где-то подешевле отдельные эпизоды отснять. Ну и всё им здесь понравилось.

Кроме музея, тогда я работал внештатным корреспондентом в районной газете «Вестник Ополья». Естественно, мне захотелось написать небольшой репортаж, что у нас снимается художественная картина, не удержался и в своем тексте указал, что приехал Фил из «Бригады». После выхода моего репортажа на валу и у памятника воинам-юрьевпольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стали собираться толпы людей. «Бригада» была очень популярна, а Володя еще и сыграл там положительного такого бандита. А в «Седьмом дне» он играл священника, которого зовут брат Михаил.

Володя ходил в монашеской рясе, с бородой, и пытался выучить текст сценария. А к нему постоянно подходили работники музея или сотрудники полиции, что располагается напротив монастыря, чтобы взять автограф или сфотографироваться с ним. Первое время Володя на это нормально реагировал, но ему надо было играть в эпизодах. Я как сейчас помню, он готовился к роли очень тщательно, садился на ступеньки Михаило-Архангельского собора 1792 года постройки, пил кофе, курил сигарету и входил в образ. Но пришёл день, когда словно всё было против него. В эпизоде с героем Амирана Амиранашвили ему надо было рубить дрова. А Володя так и не научился это делать: как только прозвучит команда «Мотор», у него колун втыкается – и всё, приходится его долго вынимать. В итоге сделали монтаж, в котором другие руки разрубили это полено. И вот в такой напряженный момент люди опять стали атаковать Володю. И он первый раз сорвался: «Ребята, дайте я нормально поиграю, вы не даете нам сосредоточиться». И нам, сотрудникам музея, сделали внушения, чтобы и сами к Володе больше не подходили, и других не подпускали.

Но, как говорится, маховик бы уже запущен. В этот же день, когда должны были снимать ночной эпизод, который, кстати, вошел в картину, я отправился в ближайший ларек на Советской площади около торговых рядов, и у нас на территорию музея прорвались девушки. Они очень хотели с Володей познакомиться. Я возвращаюсь и вижу, как на Володе висят девчонки юрьевские. Кто-то кричит: «Я хочу от тебя ребенка». Другая: «Ты мне очень нравишься». Кто-то замуж просится. Володю мы еле отбили, он прямо в рясе прыгнул в автомобиль и уехал. Съемочная группа на тот момент проживала в Кольчугино. Володя на следующий день не приехал: то ли у него работа была закончена, то ли такие негативные впечатления получил.

Режиссер фильма Каха Кикабидзе – профессионал своего дела. На те деньги, которые были отпущены бюджетом на картину, он выжимал максимум. Что мне сразу бросилось в глаза, съемочная группа была группой единомышленников. Если на съемках фильма «Лес» возникали конфликты, то у Кахи всё было нормально. Его все слушались, и люди хотели у него играть, делали это с большой охотой. По сюжету герой Амирана Амиранашвили отнимает у ребенка велосипед, чтобы покататься. Когда шла подготовка к съемкам этого эпизода, актер с удовольствием катался на велике у монастырской стены. Он, видимо, вспомнил детство и не хотел с велосипеда слезать.

Никто из членов съемочной группы не звездил, к любому можно было подойти. Я спросил у Володи: «Где ты сейчас играешь?» И он рассказал: «Готовиться сейчас картина «Бумер», там я уже отснялся. Параллельно снимаюсь в сериале «Звездочет», наверное, поломаюсь, у меня там очень много трюков». Я видел этот сериал, он 5-6 лет назад вышел. Вдовиченков там положительного героя играет, этакого Джеймс Бонда, и очень переживал: «В нашей актерской профессии, как у спортсменов, травму получаешь – и всё, конец». Поэтому актеров стараются беречь, как и звезд спорта. Ему рекомендовал режиссер дублера, но Володя – очень смелый парень, он даже армейскую службу прошел.

Наш кабинет располагался в трапезной монастыря, где сидели младшие научные сотрудники музея, и там была железная перекладина под потолком. И Володя на ней спокойно подтягивался. Он был в потрясающей в спортивной форме, атлетическая подготовка у него была бесподобная. И съемочные дни у них продолжались достаточно долго, хотя пробыли они у нас всего лишь 4 дня и все были готовы работать. Мне просто повезло видеть вот этот профессионализм. Никто не жаловался, никто не ныл: давайте сделаем перерыв.

Фильм прошел у нас незаметно, хотя он до сих пор остается актуальным. Главный его герой Николай, которого играл Анатолий Белый, проигрывается в карты воротилам криминального мира. В сложных жизненных ситуациях мы обычно идём за помощью к своим близким. Вот и герой Толи вспоминает, что у него где-то живёт дед, бывший офицер, и он к нему приезжает. А тот сказал ему: я написал завещание, но открыть его можно будет только на седьмой день после моей смерти. Вот герой Володи, брат Михаил, и уговаривает Николая встать на путь истинный, дождаться седьмого дня, когда будет озвучено завещание.

Фильм получился довольно трагичным. А беседы со священником перевернули жизни и Николая, и бандитов, которых за ним прислали. Задумка Кахи Кикабидзе была в том, чтобы показать, что не деньги и сокровища – главное, а жизнь человеческая.

«Юрьев день» (2007)



Это Кирилл Серебренников, это фестивальное кино. Я уже работал в «Вестнике Ополья», и за мной закрепилась обязанность освещать работу съемочных групп у нас. И мне очень нравилось наблюдать за их работой, погружаться в этот киномир. И вот заходит наш редактор Надежда Ивановна Филиппова и говорит: там съемочная группа фильма «Юрьев день» приехала, Трубкин, иди. Мне дали телефон директора картины Ильи Гаврютина, они с Кириллом были в очень хороших отношениях. Как сейчас помню, съёмки у них проходили в районе железнодорожного вокзала. Там были такие небольшие дома, и я пошел туда. Естественно, для меня было просто фантастикой встретить там Ксюшу Раппопорт. Только что по телевизору прошел сериал «Ликвидация», где она с Мошковым и Пореченковым играет, и вот Ксюша, такая невысокая девушка, здесь, и Татьяна Кузнецова из сериала «Солдаты», где она играла Анжелу Олеговну – тещу знаменитого прапорщика Шматко.

И вот я захожу за дом около железнодорожного вокзала, а там идет подготовка к съемкам одного из эпизодов. Спрашиваю Илью Гаврютина, подхожу к нему знакомиться, говорю, что хотел бы пообщаться и задать несколько вопросов Кириллу. Он пообещал мне устроить интервью, а в итоге я там завис на 4 часа. Не поверите, где брал интервью. Идёт подготовка съемочного эпизода, они там с Ксюшей что-то обсуждают, и вдруг Кирилл ко мне подходит: вы тот журналист, который меня ждёт? И вот мы с ним садимся за довольно грязный, заставленный реквизитом стол и начинаем разговаривать. Мне дали 10-15 минут, он был очень открыт и разрешил задавать ему любые вопросы. Мне очень хотелось узнать, как согласилась к нам, в Юрьев-Польский, приехать Ксюша Раппопорт, на тот момент лучшая актриса Европы. Она снималась у Джузеппе Торнаторе в фильме «Незнакомка», играла украинскую беженку и получила премию «Давид ди Донателло» – это итальянский Оскар.

Перед сдачей интервью в газету я принес его на вычитывание Кириллу и Илье Гаврютину. Они все утвердили, ничего из моего текста не вычеркнули. Да еще и сказали, что будут хранить эту газету и на премьере обязательно ее покажут. Они относились к этому как к очень важному для них материалу. Потом к ним приезжали ребята с канала СТС, передача там была «Кино в деталях», которую вел Федор Бондарчук. Но первое интервью они дали именно мне, это было их решение. Я пришёл после обеда брать интервью у Кирилла, 4 часа прождал, и только в 19.00 Кирилл с этими ребятами пообщался. Уже стемнело. Всё это было до Нового года, в декабре.

Все эпизоды, которые были сняты в этом доме, вошли в окончательный вариант картины. Я вам честно признаюсь, что приезжал на съёмки даже вечером, после работы. Я присутствовал, когда они снимали сотый кадр. Сотый, двухсотый кадр – это традиция. Потом съемки переместились в центр города. А у нас в городе Юрьеве-Польском очень принципиальные гаишники, и директора картины Илюшу Гаврютина оштрафовали за превышение скорости и выписали ему штраф. Он мне неоднократно говорил фамилию этого гаишника – Вавилов – и негодовал: мол, попробовал бы тот остановить машину с номерами администрации Владимирской области. А у нас, действительно, гаишники самые строгие, и многие москвичи отмечают, что «порешать вопросы на месте» с ними невозможно.

Ксюша Раппопорт параллельно снималась то ли в Германии, то ли где, точно не знаю. И она после каждого съемочного дня уезжала в Москву, оттуда улетала, а потом возвращалась. И в съемочной группе рассказывали, что как-то ее машина перевернулась на владимирской дороге, но, к счастью, без серьезных повреждений. С Ксюшей нам тоже удалось пообщаться, она оказалось девушкой веселой, дружелюбной. Сниматься в «Юрьевом дне» ей очень нравилось. Она играет в нем оперную певицу, которая приезжает показать сыну место, где она родилась, где она делала первые шаги, где ее научили петь… С актером, исполнявшим роль ее сына, у нее сложились теплые отношения. Ей очень понравился город, она сама выезжала на поиски натуры. Только, говорила, у вас здесь ужасно холодно. Действительно, зима в тот год была очень морозной.

Я с радостью помогал реквизиторам съемочной группы, как и многие жители Юрьева-Польского. По сюжету фильма Ксюша Раппопорт ухаживает за нищими, потребовались медицинские препараты. Понадобились и глобус, карта – всё это мы брали в финансово-экономическом колледже, который является филиалом Финуниверситета. У меня были очень хорошие отношения с их завучем. С реквизитором Димой Сергеевым мы почти весь город объездили, а что-то приносили и сами жители Юрьева-Польского. Все, что нужно, находили.

Поваром съемочной группы была тетя Таня, которая проработала на очень многих картинах. Она даже поцапалась с Сергеем Зверевым во время съемок его первого клипа. Очень авторитетная женщина, видела многих актеров, и я, пользуясь случаем, попросил рассказать мне о них. Про Сергея Безрукова она сказала, что очень хороший молодой человек, из роли не выходит, даже когда звучит команда «Снято!», любит пошутить, побалагурить. В память ей врезался Алексей Серебряков, актёр уже немолодой. В одном из эпизодов ему надо было донести до моста камень, и он сказал: бутафорию не понесу, это будет ненатурально. Он взял этот огромный булыжник и тащил его чуть ли не сотню метров и только потом сбросил. Там вся съемочная группа аплодировала.

Но отдельные моменты съемки вызвали очень большое недовольство у жителей. Им нужно было показать в картине туман, и они задымили весь центр города. Во время съемок эпизодов в Торговых рядах запрещено было какое-либо передвижение жителей, а люди как раз в магазин собрались. Фильм собрал много наград. Но когда на открытый просмотр у Александра Гордона съемочная группа пригласила представителей администрации, деятелей культуры из Юрьева-Польского, туда никто не поехал. Все были очень недовольны тем, как был показан город и его жители. Хотя я не думаю, что Кирилл излишне сгустил краски. Что греха таить, в нашем городе и выпивают, и деградируют от безысходности, потому что работы нет. В чем-то Кирилл даже оказался пророком.

На новогодние каникулы съемочная группа разъехалась по домам. А потом как-то тихо все возвратились и приступили к съемкам во дворе школы № 3, но об этом мало кто знал. И вот идем мы со своей девушкой по улице Первого Мая около семи вечера. И она говорит мне: «Смотри, Серега, летающая тарелка над городом зависла». Вот такой мощный прожектор позволили установить съемочной группе на крыше школы № 3. Очень везет всем кинематографистам, которые приезжают в Юрьев-Польский, всем им идут навстречу.

«Лес» (2016)



Сюжет фильма вкратце можно описать как конфликт отца и сына на фоне любовного треугольника. Поначалу его съемки проходили в деревнях нашего района. И я, честно признаюсь, ленился туда ехать. Потом мне сообщают, что готовятся съемки в Юрьеве-Польском, у полиции. Я через знакомых раздобыл телефон одного из руководителей и договорился о интервью с режиссером фильма Романом Жигаловым. Оно должно было произойти там же у полиции. Но группа была очень занята, от полиции быстро переехала к больнице, и мне пришлось там режиссера немного подождать прямо у входа в приемный покой. Подвели ко мне Романа, дали пять минут на интервью. «Лес» – это его дебютная работа, и интервью тоже было первым.

Тут к нам подходит девушка и заявляет, что у них нет врача. «Как нет? – говорит Рома. – Вот же он! Сережа, выручай. Мы тебе пошли навстречу – давай и ты нам помогай!». Завели меня в холл больницы, где расположился штаб съемочной группы и гримеры. Девушка мне сказала: «У вас такая фактурная внешность. Давайте вы будете ординатором». Напялили на рубашку халат, колпак на голову наладили, грим наложили. Был очень жаркий день, снимали летом, я вышел на улицу покурить, и грим потек. Мне сказали: «Сергей, больше так не делайте». Я и парнишка из съемочной группы играли беседующих после ночной смены врачей. Мы с ним разговорились о городе, он делился своими впечатлениями о съемках у нас. Как потом сказал мне Роман, выглядели очень натурально, и быстро отсняли этот эпизод.

Там же познакомился с исполнителем главной роли – молодым актером Олегом Шибаевым, до этого известным только по «Ералашу». Над ним постоянно все подтрунивали, и он тоже много шутил. Мы как раз снимали эпизод, как он идет к любимой девушке после изнасилования. Эту сцену снимали в селе Сима, и, как потом мне рассказал Рома, жители решили, что они снимают порнуху.

Но не подумайте, что из Юрьева-Польского снимался только я. Очень охотно участвовали в съемках многие жители наших сел и деревень. Даже сотрудники полиции снялись. Сержанты патрульно-постовой службы должны были выйти из машины и пройти в свой отдел. И никак не могли поймать нужный ритм. То быстрей пройдут, то медленней. Я до сих встречаю этих мальчишек, и они всегда меня спрашивают, когда выйдет фильм. Я связался с Романом в «ВКонтакте», и он мне объяснил, что сначала картина должна пройти фестивали и только потом будет иметь право выйти на широкий экран. Он уже набрал много наград и у нас, и зарубежом. Хотя, повторюсь, это было дебютное кино Романа Жигалова. Какая-то развязка там ожидалась неожиданная, я сам заинтригован и хочу быстрей фильм посмотреть.

Записала Татьяна Лысова

Фото Сергея Трубкина