Похудеть к Новому году! Советы коуча по питанию 

Похудеть к Новому году? Мы знаем, что у всех девушек эта мысль сидит в голове и не дает съесть ничего лишнего. Ведь скоро красивый праздник и долгие каникулы. Надо продержаться и остаться самой привлекательной. Как это сделать без самоистязаний? Надежда Браун, коуч по питанию, основатель кафе правильного питания Wellnesstown и девушка, которая когда-то сама смогла похудеть на 24 кг, не предлагает сейчас вам садиться на диету. Она подсказала некоторые правила, следуя которым вы точно успеете уменьшить свои объемы к празднику.

1. Уменьшите порцию

Одна из главных причин набора веса – переедание. Поэтому если уже сейчас ваша порция будет составлять примерно 300 – 350 граммов за один прием, вы начнете худеть. Даже независимо от тех продуктов, которые будут в тарелке. Это сыграет хорошую службу и в саму новогоднюю ночь, потому что за две недели появится привычка есть чуть меньше.

2. Пейте больше воды

Это правило реально работает! Достаточное количество воды в организме способствует хорошему обмену веществ. При правильном питании вода поможет снизить вес. Часто бывает так, что вы пытаетесь похудеть и сидите на диете, но у вас не получается, потому что вы пьете мало воды.

К тому же часто человек не понимает, что именно он испытывает: голод или жажду. Мозговые центры, отвечающие за эти потребности, находятся слишком близко друг к другу. Поэтому совет «Если вам хочется кушать – попейте» совсем не предполагает просто наполнения желудка. Вполне возможно, вы действительно хотите пить.

3. Откажитесь от сладкого, мучного и жирного

Это то, что непременно останется на наших боках. Масло можно употреблять только в холодном виде. То есть в качестве заправки для салатов. Ничего жарить на нем и как-то нагревать его ни в коем случае не надо. Сладкое и мучное нужно исключить. Если пока сложно это сделать, хотя бы старайтесь есть сладости в первой половине дня.

4. Откажитесь от полуфабрикатов

Отдайте предпочтение свежим фруктам и свежим овощам. И вообще старайтесь готовить дома. Тогда вы точно будете знать, из чего приготовлено блюдо. И скорее всего, оно будет менее калорийным, нежели полуфабрикат из магазина. К тому же клетчатка, которая содержится в овощах и фруктах, поможет наладить пищеварительные процессы. А это также способствует снижению веса.

5. Делайте замеры

Очень часто люди перестают придерживаться каких-то правил в питании, потому что не видят результатов. Вставать на весы – не всегда верное решение. Вы можете уходить в объемах, но не меняться в весе. Поэтому сделайте замеры сейчас и через неделю после того, как будете следовать всем вышеперечисленным советам. Вот увидите, вы убавите в объемах! И вам захочется продолжать! Ведь каждая девушка хочет быть стройной и красивой!

Юлия Митина

Заглавное фото: ustbefit.ru