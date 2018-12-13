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Мастер новогодних игрушек начал принимать заказы еще летом

Илья Уткин знает, как заработать на празднике

Новогодние домики, олени, птички и варежки. До Нового года мастер деревянных игрушек,  Илья Уткин успеет сделать тысячи заготовок. К зимнему празднику он начал готовиться еще летом. Сейчас в его лазерной мастерской работа кипит. Заказы молодой человек готов принимать до последнего. Если очень надо, доставит презент прямо под бой курантов. Для Ильи Новый год – время зарабатывать. С чего все начиналось, и как инженер-строитель начал создавать подарки из дерева, узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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