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Олег Погудин – магия мастерства

Размышления после концерта во Владимире

Бывают в жизни моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Их  важность и ценность  для человека неоспоримы, поэтому  они  так глубоко проникает в душу,  оставаясь  в ней  навсегда и  напоминая о себе в те минуты раздумий и событий, когда  без них  невозможно жить дальше. Я убедилась в этом так отчетливо, так ясно, как видишь себя близко в зеркале. Концерт  народного артиста России Олега Погудина в нашем златоглавом городе Владимире – то самое  счастливое, запоминающееся на всю жизнь событие!

«Мы музыки земной космическая прядка. Ты музыка лучей, протянутых меж звезд», – написал когда-то Михаил Луконин.  Красиво и правильно! В нашем случае взаимно  притягательная,  художественно-космическая связь  певца, артиста, музыканта Олега Погудина со своим зрителем сильна  и несокрушима! Убеждение подтвердилось на его концерте в зале  Владимирской областной филармонии. Там, в атмосфере серебряного века, мы  жили  чувствами, которые несут смысловую нагрузку во взятом мною заголовке, ибо они, чувства, полностью соответствуют состоянию душ и сердец пришедших в зал зрителей… Мы сострадали, печалились, сопереживали, и естественная в данном случае реакция человека – сочувствие  под воздействием музыки, голоса и  поэзии – превращалась  в слезу. Так было после песен «Из петербургской гавани на юг», «Россия», «Девонька» и др. Ирония, счастье,  радость, присутствовавшие в текстах, позволяли нам улыбаться («Желтый ангел», «Танго «Магнолия», например) и любить (романсы «Скажите, почему», «Осень, прозрачное утро»), как улыбался и любил сам артист, одаривая нас солнечным светом своего сердца и  щедростью души. Его энергетика столь сильна, что не реагировать эмоционально невозможно, как невозможно устоять под воздействием силы, имя которой – настоящее искусство.

Собираясь на концерт, я была знакома с творческой фабулой новой программы, так как  видела ее в одном из вариантов еще в сентябре в Ялте. Среди  моих друзей и  родных, пожелавших  пойти  на концерт, таких не было и, по их выражению, я  одна «лучше всех разбиралась  в теме». Они шли на Погудина впервые, шли с некой таинственной загадкой  в душе, которую им предстоит отгадать, а лучше сказать – открыть для себя Артиста, который будет петь не  то, что они послушали предварительно в Интернете, а представит на суд публике новую программу «Трагический тенор эпохи». Я не говорю в этом контексте обо всей публике. Большинство-то как раз хорошо понимало  и прекрасно знало как  репертуар, так  и самого  певца, который не единожды выступал в филармонии и давно завоевал любовь и признание зрителей. Но и для них  сие обстоятельство – особый случай, особая программа; на лицах людей я заметила неподдельный интерес, ожидание новых, еще не известных им событий.

И, как это бывает на концертах Олега Евгеньевича, ожидания оправдываются с лихвой – он умеет силой своего дарования  сделать зрителей соучастниками художественного повествования и повести в тот мир, который  предстоит  открыть и  вместе возлюбить. Забегая вперед, скажу, что захваченные его обаянием  и сильнейшей актерской магией, его способностью выстраивать свои программы с филигранной режиссерской точностью, мы шли за ним в мир «бродяг и артистов» – Вертинского, Лещенко и др., ощущая сопричастность к их скитаниям и трагической судьбе. «Как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не ей поправить наше горе, размыкать русскую печаль», – писал  художнику  И. Шишкину  его друг поэт И. Волковский. Ключевые слова «горе» и «печаль»  можно полностью отнести  к  тем, о ком шла речь  на концерте – артистам, потерявшим  не по своей воле родину, которых унесло ураганным ветром революции на чужбину и обрекло на скитания.

С  июня 2016 г. Олег Евгеньевич не выступал на владимирской земле.  Почитатели его таланта заждались, соскучившись, и рассуждали в холле филармонии о том, что  давно не слышали любимого певца и делали предположения, что, может быть, в следующий раз перерыв не будет таким длительным. Я с ними  мысленно соглашалась.  Из диалогов, которые мне довелось услышать, стало ясно: кто-то пришел в зал конкретно на Олега Погудина, не уточняя  название программы, кто-то потому, что  заинтриговала тема – «Трагический тенор эпохи» вкупе с известным именем,  кто-то на Погудина и Вертинского одновременно, ибо  уже знали и  слышали  о премьере  в Кремле в декабре прошлого года  и триумфальных выступлениях  певца за рубежом  и в городах отечества. По окончании  концерта все три, условно говоря, группы объединились в одну и с восхищением, восторгом, неподдельной радостью, довольные выступлением, делились друг с другом  впечатлениями. Говорили о том, как мастерски владеет Олег Евгеньевич голосом в своем неповторимом  амплуа и как приятны, полезны, необходимы нам его выступления – такие искренние, проникновенные эмоциональные…НАСТОЯЩИЕ!!!

Я недолго  размышляла на тему писать – не писать, делиться – не делиться впечатлениями с широкой аудиторией. Знаю, конечно, что  о певце уже достаточно много написано, пожалуй, больше чем о ком бы то ни было из современных исполнителей. Я имею в виду отзывы и рецензии на его концерты. Я не искусствовед, не критик, не аналитик и  не  филолог… Я простой  зритель. Пишу, как умею. И  впечатления мои в  высшей степени восторженные, и очень хочется сказать о них  Маэстро, выразить благодарность и увидеть его счастливое лицо!

А еще,  подумалось мне, он –  Артист, ему важна наша реакция, ибо его и нас,  почитателей, объединяет прочная  духовная связь, созданная  его талантом. Обратное  взаимодействие  априори необходимо, ибо не может быть артиста без зрителей, как писателя без читателя. Другое дело, найду ли я соответствующие  масштабу личности певца слова для выражения чувств и своего отношения к тому, ради чего он приехал и блестяще выступил перед владимирской публикой?! Я попробую… А в подтверждение своих мыслей частично  сошлюсь на мнение известного петербуржского дирижера  Андрея Аниханова. На посыл «В Библии сказано «Не сотвори себе кумира». Но в каждом поколении поклонники артистов творят себе кумиров» ответил в «Литературной газете» так: «Трудно спорить с Библией. Изречение о кумирах – одно из важнейших. Оно определяет место человека в жизни, отношения в обществе, отношение человека к высшим силам. Людям свойственно во имя любви к Богу, человеку, артисту, событию провозглашать разные идеи, создавать теории, способные или перевернуть мир, или сделать кого-то счастливым. Любимый артист (а артист ведь творит не для себя, ну, не только для себя), как определенный  идеал, существует с человеком зачастую всю жизнь, и связь эта прекрасна. Она приносит людям и радость, и утешение, и вдохновение». (Уточню, что сама-то я предпочитаю не употреблять слова «кумир», «звезда», «поклонники» по отношению к Олегу Евгеньевичу, зная о его скромности).

В первую очередь, восхищаясь любимым артистом и великолепно исполненной программой,  я хочу сказать, а точнее напомнить  и повторить  давно сложившуюся аксиому о тех  его  качествах,  о которых пишут все и которые вновь  в полной мере  проявились на концерте: необыкновенном обаянии, заполняющем  зал с первых  минут выхода Олега Евгеньевича  на сцену, его уникальном тембре голоса, исповедально-доверительной  интонации исполняемых  песен,  которая  уводит за собой тотчас же, как божественный свет, его  благородстве и интеллигентности, покоряющих в мгновение ока,  его внешней  красоте,  взгляде, жесте, безупречном владении словом… Всё вместе убеждает нас  в том, что  певец  органично  вписан в канву жанра  и являет собой чистейший образец настоящего, живого и высокого  искусства. Убеждает в том, что он не играет роль кого бы то ни было, он живет, думает, совершает поступки, свойственные  ему самому, и ставит во главу угла правду, веру и любовь. «Я не делю себя на артиста и обычного человека. И там, и там я один и  тот же. Я на сцене говорю о том же,  о чем думаю в жизни, о том, что мне дорого, что мне близко», – говорит сам певец. Эти естественность, искренность и проникновенность сближают певца и зрителей, вызывают восхищение и мгновенно пленяют  публику.

Размышления   в  данном ключе напомнили мне слова  Сергея Рахманинова, сказанные в одну из встреч с П.И. Чайковским:  «Искусство – это избыток чувств плюс техническое совершенство»… Все так и  было.  Мы увидела  академическое мастерство, мы ощутили  восторг и  реальное присутствие красоты, олицетворяющей  настоящее, честное по отношению к зрителю искусство. Убедились в том, что с  появлением на эстраде Олега  Погудина  наступил ренессанс лирической песни и романса, что исполняемый  им  репертуар основан на  мелодиях и стихах людей, обладавших живой  душой, а созданные  ими произведения стараниями артиста уже записаны на «подкорке» нашего сознания. И великое счастье,  что среди бесчисленных в последнее время  потерь  в сфере  культуры, мы здесь и  сейчас имеем возможность   видеть выступления  певца,  гармонично  сочетающего в себе  все кристальные родники ушедшего серебряного века, источники  той самой чистой  красоты, как абсолютной ценности, в которой мы так нуждаемся.

Вот и Антон Павлович  Чехов  как-то заметил: мне хорошо  только от мысли, что где-то по пашне  ходит Лев Толстой. Порадуемся  же  и мы, что в нашем Отечестве созидает  на поле  души человеческой  Олег Евгеньевич Погудин. Такие художники единожды в столетие случаются, чтобы  если уж не довести наш грешный дух на тропу покаяния, то для того, чтобы привить вкус, помочь понять, что есть  правда, красота и любовь. Понятно, что дух певца, поэта, мыслителя, художника всегда одинок, ибо независим, и подвластен  только биению сердца, опыту пережитого и осмысленного. И замечательно, что  созданные Олегом Погудиным образы перетекают в наши души,  и  мы вместе, навсегда  связанные  одной нитью, одним чувством по имени  Любовь, становимся  единой и  неделимой сутью – единомышленниками, влюбленными в классическую русскую  культуру и сопричастными к ее судьбе.  Романсы и «песенки», которые прозвучали на концерте,  и есть  те  бесценные примеры  классики жанра, которые стараниями Маэстро живут полноценной  жизнью в мире культуры и наших сердцах!

Да, говорила я себе, слово Олега Погудина – это источник нравственной  чистоты… Мы вновь прикоснулись  к нему, вслушались  в него, остались  с ним наедине, вошли в мир его образов, раздумий  – и вернулись  обновленными! Да, говорила  я себе,  в любом творческом процессе важно чудо новизны. Думается не случайно антрепренер Сергей Дягилев  внушал  своим артистам: »Удиви меня!». Вспомнила  об этом не потому, что у Олега Евгеньевича есть такое стремление, а потому, что есть такой факт: он удивляет многогранностью своего дарования, постоянным обновлением   репертуара и созданием новых, как в нашем случае, программ, покоряет искренностью, очаровывает образностью, восхищает богатством интонаций и пластикой жеста.  Он поет о простых  чувствах, знакомых каждому. Но все они  обретают  у него новый, совершенно особенный смысл. А  в  программе «Трагический тенор эпохи» мы услышали  такие  произведения, как «Россия» А.Блока,  «Из петербургской гавани на юг» О.Погудина, « В синем и далеком океане» А.Вертинского, «Над окошком месяц» С.Есенина, «Невечерняя», которые  невозможно слушать без очищающих  душу слез!

Каждый концерт Олега Погудина, в том числе прошедший во Владимире, говорит о высочайшей самоотдаче, то есть о колоссальных душевных затратах. Именно поэтому  так четок психологический рисунок программы,  а понимание  того, что человек рожден для делания важного людям, а не только для самого себя, становится  очевидной парадигмой, аксиомой.  Высокохудожественный роман, крепкий  союз  голоса, мелодии и поэзии у Олега Погудина рождает новую реальность, где недостаточно одного  лишь мастерства, и артист  виртуозно соединяет его со своим внутренним миром собственного понимания сути произведений. И происходит чудо, которое свершается у нас на глазах, на глазах тысяч зрителей, которые уже более тридцати лет стремятся на сценические площадки, где выступает Олег Евгеньевич,  и  мечтают вновь и вновь побывать на его  концертах.

У меня нет полного и достоверного объяснения этому явлению. Зато есть, как у тысяч  людей, не проходящая со временем потребность видеть и слышать этого Человека! Ощущаю сердцем, что он знает что-то такое сверхважное о русской душе, от самой потаенной ее глубины до самой запредельной высоты, и являет нам это свое  видение  самым прекрасным образом!

Дорогой Олег Евгеньевич! Вы своим талантом поднимаете произведения, созданные  классиками нашей  уникальной культуры, на недосягаемую высоту, даруя тысячам людей счастье  слышать и видеть  ее в великолепном исполнении.  Вы  спасаете  наш  духовный иммунитет, что бесконечно важно, когда речь идет о подлинной жизни ради подлинного искусства. Увиденная программа – это уникальный образец, эталон того, как артист может и  должен творить! Пока вы – единственный. Простите  за пафос,  но он оправдан  всем тем, что мы увидели и услышали. Думая о вас, о вашем творчестве, его красоте и гармонии, я позволяю себе мечтать, ибо мечта – это единственная восхитительная сила, которая не дает нам погибнуть! Именно поэтому мне не забыть столь чудные мгновения вашего концерта! Именно поэтому  я буду  мечтать, что в  будущем эти мгновения повторятся вновь!

Людмила Макарова

Обсуждение 3

  • Татьяна Маргамова:
    19.11.2018 в 20:42

    Прекрасный отзыв о концерте Олега Евгеньевича во Владимире, очень искренний и душевный! Единственно, в предложении “Пока Вы – единственный”, я бы слово “Пока” заменила на “Навсегда”.

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  • Ирина Н:
    19.11.2018 в 21:40

    “Ирония, счастье, радость, присутствовавшие в текстах, позволяли нам улыбаться («Желтый ангел», «Танго «Магнолия», например) ” Людмила Макарова

    Поразительно, ГДЕ же в “Желтом ангеле” у Вертинского “ирония, счастье, радость”???

    БОлее трагической вещи и придумать сложно. И поражает, как автор отзыва способна этого не понимать…?!

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  • Анна:
    23.11.2018 в 22:01

    Редкостно проникновенный и искренний отклик…

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