Олег Погудин – магия мастерства

Бывают в жизни моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Их важность и ценность для человека неоспоримы, поэтому они так глубоко проникает в душу, оставаясь в ней навсегда и напоминая о себе в те минуты раздумий и событий, когда без них невозможно жить дальше. Я убедилась в этом так отчетливо, так ясно, как видишь себя близко в зеркале. Концерт народного артиста России Олега Погудина в нашем златоглавом городе Владимире – то самое счастливое, запоминающееся на всю жизнь событие!

«Мы музыки земной космическая прядка. Ты музыка лучей, протянутых меж звезд», – написал когда-то Михаил Луконин. Красиво и правильно! В нашем случае взаимно притягательная, художественно-космическая связь певца, артиста, музыканта Олега Погудина со своим зрителем сильна и несокрушима! Убеждение подтвердилось на его концерте в зале Владимирской областной филармонии. Там, в атмосфере серебряного века, мы жили чувствами, которые несут смысловую нагрузку во взятом мною заголовке, ибо они, чувства, полностью соответствуют состоянию душ и сердец пришедших в зал зрителей… Мы сострадали, печалились, сопереживали, и естественная в данном случае реакция человека – сочувствие под воздействием музыки, голоса и поэзии – превращалась в слезу. Так было после песен «Из петербургской гавани на юг», «Россия», «Девонька» и др. Ирония, счастье, радость, присутствовавшие в текстах, позволяли нам улыбаться («Желтый ангел», «Танго «Магнолия», например) и любить (романсы «Скажите, почему», «Осень, прозрачное утро»), как улыбался и любил сам артист, одаривая нас солнечным светом своего сердца и щедростью души. Его энергетика столь сильна, что не реагировать эмоционально невозможно, как невозможно устоять под воздействием силы, имя которой – настоящее искусство.

Собираясь на концерт, я была знакома с творческой фабулой новой программы, так как видела ее в одном из вариантов еще в сентябре в Ялте. Среди моих друзей и родных, пожелавших пойти на концерт, таких не было и, по их выражению, я одна «лучше всех разбиралась в теме». Они шли на Погудина впервые, шли с некой таинственной загадкой в душе, которую им предстоит отгадать, а лучше сказать – открыть для себя Артиста, который будет петь не то, что они послушали предварительно в Интернете, а представит на суд публике новую программу «Трагический тенор эпохи». Я не говорю в этом контексте обо всей публике. Большинство-то как раз хорошо понимало и прекрасно знало как репертуар, так и самого певца, который не единожды выступал в филармонии и давно завоевал любовь и признание зрителей. Но и для них сие обстоятельство – особый случай, особая программа; на лицах людей я заметила неподдельный интерес, ожидание новых, еще не известных им событий.

И, как это бывает на концертах Олега Евгеньевича, ожидания оправдываются с лихвой – он умеет силой своего дарования сделать зрителей соучастниками художественного повествования и повести в тот мир, который предстоит открыть и вместе возлюбить. Забегая вперед, скажу, что захваченные его обаянием и сильнейшей актерской магией, его способностью выстраивать свои программы с филигранной режиссерской точностью, мы шли за ним в мир «бродяг и артистов» – Вертинского, Лещенко и др., ощущая сопричастность к их скитаниям и трагической судьбе. «Как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не ей поправить наше горе, размыкать русскую печаль», – писал художнику И. Шишкину его друг поэт И. Волковский. Ключевые слова «горе» и «печаль» можно полностью отнести к тем, о ком шла речь на концерте – артистам, потерявшим не по своей воле родину, которых унесло ураганным ветром революции на чужбину и обрекло на скитания.

С июня 2016 г. Олег Евгеньевич не выступал на владимирской земле. Почитатели его таланта заждались, соскучившись, и рассуждали в холле филармонии о том, что давно не слышали любимого певца и делали предположения, что, может быть, в следующий раз перерыв не будет таким длительным. Я с ними мысленно соглашалась. Из диалогов, которые мне довелось услышать, стало ясно: кто-то пришел в зал конкретно на Олега Погудина, не уточняя название программы, кто-то потому, что заинтриговала тема – «Трагический тенор эпохи» вкупе с известным именем, кто-то на Погудина и Вертинского одновременно, ибо уже знали и слышали о премьере в Кремле в декабре прошлого года и триумфальных выступлениях певца за рубежом и в городах отечества. По окончании концерта все три, условно говоря, группы объединились в одну и с восхищением, восторгом, неподдельной радостью, довольные выступлением, делились друг с другом впечатлениями. Говорили о том, как мастерски владеет Олег Евгеньевич голосом в своем неповторимом амплуа и как приятны, полезны, необходимы нам его выступления – такие искренние, проникновенные эмоциональные…НАСТОЯЩИЕ!!!

Я недолго размышляла на тему писать – не писать, делиться – не делиться впечатлениями с широкой аудиторией. Знаю, конечно, что о певце уже достаточно много написано, пожалуй, больше чем о ком бы то ни было из современных исполнителей. Я имею в виду отзывы и рецензии на его концерты. Я не искусствовед, не критик, не аналитик и не филолог… Я простой зритель. Пишу, как умею. И впечатления мои в высшей степени восторженные, и очень хочется сказать о них Маэстро, выразить благодарность и увидеть его счастливое лицо!

А еще, подумалось мне, он – Артист, ему важна наша реакция, ибо его и нас, почитателей, объединяет прочная духовная связь, созданная его талантом. Обратное взаимодействие априори необходимо, ибо не может быть артиста без зрителей, как писателя без читателя. Другое дело, найду ли я соответствующие масштабу личности певца слова для выражения чувств и своего отношения к тому, ради чего он приехал и блестяще выступил перед владимирской публикой?! Я попробую… А в подтверждение своих мыслей частично сошлюсь на мнение известного петербуржского дирижера Андрея Аниханова. На посыл «В Библии сказано «Не сотвори себе кумира». Но в каждом поколении поклонники артистов творят себе кумиров» ответил в «Литературной газете» так: «Трудно спорить с Библией. Изречение о кумирах – одно из важнейших. Оно определяет место человека в жизни, отношения в обществе, отношение человека к высшим силам. Людям свойственно во имя любви к Богу, человеку, артисту, событию провозглашать разные идеи, создавать теории, способные или перевернуть мир, или сделать кого-то счастливым. Любимый артист (а артист ведь творит не для себя, ну, не только для себя), как определенный идеал, существует с человеком зачастую всю жизнь, и связь эта прекрасна. Она приносит людям и радость, и утешение, и вдохновение». (Уточню, что сама-то я предпочитаю не употреблять слова «кумир», «звезда», «поклонники» по отношению к Олегу Евгеньевичу, зная о его скромности).

В первую очередь, восхищаясь любимым артистом и великолепно исполненной программой, я хочу сказать, а точнее напомнить и повторить давно сложившуюся аксиому о тех его качествах, о которых пишут все и которые вновь в полной мере проявились на концерте: необыкновенном обаянии, заполняющем зал с первых минут выхода Олега Евгеньевича на сцену, его уникальном тембре голоса, исповедально-доверительной интонации исполняемых песен, которая уводит за собой тотчас же, как божественный свет, его благородстве и интеллигентности, покоряющих в мгновение ока, его внешней красоте, взгляде, жесте, безупречном владении словом… Всё вместе убеждает нас в том, что певец органично вписан в канву жанра и являет собой чистейший образец настоящего, живого и высокого искусства. Убеждает в том, что он не играет роль кого бы то ни было, он живет, думает, совершает поступки, свойственные ему самому, и ставит во главу угла правду, веру и любовь. «Я не делю себя на артиста и обычного человека. И там, и там я один и тот же. Я на сцене говорю о том же, о чем думаю в жизни, о том, что мне дорого, что мне близко», – говорит сам певец. Эти естественность, искренность и проникновенность сближают певца и зрителей, вызывают восхищение и мгновенно пленяют публику.

Размышления в данном ключе напомнили мне слова Сергея Рахманинова, сказанные в одну из встреч с П.И. Чайковским: «Искусство – это избыток чувств плюс техническое совершенство»… Все так и было. Мы увидела академическое мастерство, мы ощутили восторг и реальное присутствие красоты, олицетворяющей настоящее, честное по отношению к зрителю искусство. Убедились в том, что с появлением на эстраде Олега Погудина наступил ренессанс лирической песни и романса, что исполняемый им репертуар основан на мелодиях и стихах людей, обладавших живой душой, а созданные ими произведения стараниями артиста уже записаны на «подкорке» нашего сознания. И великое счастье, что среди бесчисленных в последнее время потерь в сфере культуры, мы здесь и сейчас имеем возможность видеть выступления певца, гармонично сочетающего в себе все кристальные родники ушедшего серебряного века, источники той самой чистой красоты, как абсолютной ценности, в которой мы так нуждаемся.

Вот и Антон Павлович Чехов как-то заметил: мне хорошо только от мысли, что где-то по пашне ходит Лев Толстой. Порадуемся же и мы, что в нашем Отечестве созидает на поле души человеческой Олег Евгеньевич Погудин. Такие художники единожды в столетие случаются, чтобы если уж не довести наш грешный дух на тропу покаяния, то для того, чтобы привить вкус, помочь понять, что есть правда, красота и любовь. Понятно, что дух певца, поэта, мыслителя, художника всегда одинок, ибо независим, и подвластен только биению сердца, опыту пережитого и осмысленного. И замечательно, что созданные Олегом Погудиным образы перетекают в наши души, и мы вместе, навсегда связанные одной нитью, одним чувством по имени Любовь, становимся единой и неделимой сутью – единомышленниками, влюбленными в классическую русскую культуру и сопричастными к ее судьбе. Романсы и «песенки», которые прозвучали на концерте, и есть те бесценные примеры классики жанра, которые стараниями Маэстро живут полноценной жизнью в мире культуры и наших сердцах!

Да, говорила я себе, слово Олега Погудина – это источник нравственной чистоты… Мы вновь прикоснулись к нему, вслушались в него, остались с ним наедине, вошли в мир его образов, раздумий – и вернулись обновленными! Да, говорила я себе, в любом творческом процессе важно чудо новизны. Думается не случайно антрепренер Сергей Дягилев внушал своим артистам: »Удиви меня!». Вспомнила об этом не потому, что у Олега Евгеньевича есть такое стремление, а потому, что есть такой факт: он удивляет многогранностью своего дарования, постоянным обновлением репертуара и созданием новых, как в нашем случае, программ, покоряет искренностью, очаровывает образностью, восхищает богатством интонаций и пластикой жеста. Он поет о простых чувствах, знакомых каждому. Но все они обретают у него новый, совершенно особенный смысл. А в программе «Трагический тенор эпохи» мы услышали такие произведения, как «Россия» А.Блока, «Из петербургской гавани на юг» О.Погудина, « В синем и далеком океане» А.Вертинского, «Над окошком месяц» С.Есенина, «Невечерняя», которые невозможно слушать без очищающих душу слез!

Каждый концерт Олега Погудина, в том числе прошедший во Владимире, говорит о высочайшей самоотдаче, то есть о колоссальных душевных затратах. Именно поэтому так четок психологический рисунок программы, а понимание того, что человек рожден для делания важного людям, а не только для самого себя, становится очевидной парадигмой, аксиомой. Высокохудожественный роман, крепкий союз голоса, мелодии и поэзии у Олега Погудина рождает новую реальность, где недостаточно одного лишь мастерства, и артист виртуозно соединяет его со своим внутренним миром собственного понимания сути произведений. И происходит чудо, которое свершается у нас на глазах, на глазах тысяч зрителей, которые уже более тридцати лет стремятся на сценические площадки, где выступает Олег Евгеньевич, и мечтают вновь и вновь побывать на его концертах.

У меня нет полного и достоверного объяснения этому явлению. Зато есть, как у тысяч людей, не проходящая со временем потребность видеть и слышать этого Человека! Ощущаю сердцем, что он знает что-то такое сверхважное о русской душе, от самой потаенной ее глубины до самой запредельной высоты, и являет нам это свое видение самым прекрасным образом!

Дорогой Олег Евгеньевич! Вы своим талантом поднимаете произведения, созданные классиками нашей уникальной культуры, на недосягаемую высоту, даруя тысячам людей счастье слышать и видеть ее в великолепном исполнении. Вы спасаете наш духовный иммунитет, что бесконечно важно, когда речь идет о подлинной жизни ради подлинного искусства. Увиденная программа – это уникальный образец, эталон того, как артист может и должен творить! Пока вы – единственный. Простите за пафос, но он оправдан всем тем, что мы увидели и услышали. Думая о вас, о вашем творчестве, его красоте и гармонии, я позволяю себе мечтать, ибо мечта – это единственная восхитительная сила, которая не дает нам погибнуть! Именно поэтому мне не забыть столь чудные мгновения вашего концерта! Именно поэтому я буду мечтать, что в будущем эти мгновения повторятся вновь!

Людмила Макарова