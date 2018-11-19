Какому юбилею посвящено печенье «Юбилейное»?

В этом году печенье «Юбилейное», любимое многими поколениями россиян, празднует свое 105-летие! И мы имеем непосредственное отношение к этой славной дате, ведь в 2008 году владелец бренда – фабрика «Большевик» перенесла свое производство из центра столицы в новые современные корпуса в городе Собинке Владимирской области. Какой же круглой дате было посвящено само печенье «Юбилейное», особенно популярное в советские годы?

Как ни странно, это юбилей… Дома Романовых, к 300-летию которого кондитер-фабрикант Адольф Сиу и придумал рецептуру, содержащую пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахарную пудру, маргарин, молоко и яйца. Печенье «Юбилейное традиционное», преподнесенное правящей династии, по слухам, понравилось самому императору, а фабрика «А. Сиу и Ко» получила звание поставщика Двора Его Императорского Величества.

4 декабря 1918-го Ленин подписывает специальный декрет о национализации фабрики, а ее переименование произошло только в 1919 году. Из французского «С. Сиу и Ко» она превратилась в прозаичную Государственную кондитерскую фабрику № 3, а в 1920 году стала «Большевиком». Это имя дал ей Владимир Ленин. Несмотря на это фабрика находилась на грани выживания, и печенье «Юбилейное», которое всегда производилось из ингредиентов самого высокого качества и было довольно недешевым, ушло в небытие.

А в 1966 году страна готовилась встречать знаменательную дату – 50-летие Октябрьской революции, и всем предприятиям кондитерской промышленности было дано задание разработать и выпустить новые виды кондитерских изделий улучшенного качества и оформления. Выполняя это задание, фабрика «Большевик» разработала рецептуру и оригинальное оформление сахарного печенья, получившего также название «Юбилейное». Это было второе громкое рождение бренда!

«Юбилейное» делали на вологодском масле, на свежих яйцах. Печенье это, главным образом, шло на экспорт, в отечественную торговую сеть его поступало мало. Так что «Юбилейное» считалось дефицитом. В 70–80-е была система так называемых заказов: к праздникам или в конце недели на предприятиях сотрудники получали «продовольственные заказы». Это набор продуктов, которые были в то время дефицитными, их нельзя было купить в магазинах. В таком наборе зачастую лежала и пачка печенья «Юбилейное». Его упаковка долгие годы не менялась: бумажные пачки с красно-желтым рисунком.

Покупатели сразу оценили особенный, «праздничный» вкус этого печенья, его рассыпчатую, маслянистую текстуру и нежный аромат. Только развернешь пачку, и дом наполняется аппетитным запахом ванили! Подать это печенье гостям к чаю было настоящей роскошью! А купить в магазине – истинной удачей, ведь разбирали его мгновенно. С тех самых пор оно было и остается любимым лакомством и детей, и взрослых.

А еще из «Юбилейного» получаются необыкновенно вкусные десерты. Шоколадную колбасу, пирожное «Картошка», торт «Творожный домик» можно легко и быстро приготовить дома даже ребенку!

Татьяна Лысова

Заглавное фото: radikal.ru