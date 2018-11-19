Аляскинский маламут: собаки, которые не лают

Аляскинский маламут – одна из самых сильных ездовых пород. Выглядит она, как настоящий волк, а любвеобильна, как домашняя кошка. В чем особенность характера этой собаки, как ухаживать и чем кормить, рассказал хозяин аляскинского маламута Константин Слесарев.

Характер

Маламуты считаются самой сильной и крупной собакой Аляски. Там они используются для перевозки на большие расстояния тяжелых грузов. Они отличаются независимым характером и преданностью. Хорошее отношение к людям и доверчивость мешает аляскинскому маламуту стать серьезной сторожевой собакой. Если вы хотите приобрести маламута в качестве охранной собаки, то оставьте эту идею. Эти собаки выводились специально для тесного контакта с человеком. Аляскинский маламут будет всегда рад гостям.

Эти псы очень дружелюбные, игривые и положительно относятся к детям. Даже заботятся о них и чувствуют ответственность. Он может испугать разве что своим внушительным внешним видом. Но, конечно, бывают случаи, когда пес может укусить человека:

– если собаку били, что недопустимо;

– если маламута неправильно воспитывали, в результате чего человек не стал для собаки авторитетом.

Еще одной особенностью является то, что маламуты не лают. Они могут рычать, ворчать и выть. И если ему нечего сказать, то он просто будет молчать. Поэтому нельзя в случае ворчания наказывать. Лучше прислушаться и разобраться в природе собачьего разговора. Чаще всего маламута нужно просто приласкать.

Как ухаживать

В уходе за маламутами есть некоторые сложности. Во-первых, это обладатели густой шерсти. И их нужно вычесывать несколько раз в неделю. Не стоит волноваться о мытье собаки, она ухаживает за собой сама. А вот чесать их нужно регулярно.

Жить такой большой собаке лучше в специально отведенном вольере, где есть теплая будка.

Гулять с маламутами стоит не меньше часа в день. Это очень активные собаки. И им нужно постоянно быть занятыми. В идеале зимой пристегивать к ним сани и катать детей, а летом выходить на пробежку в парк.

Чем кормить

Первый вариант – комбинированная диета. Собаке составляют рацион, наполовину состоящий из сухого корма, на четверть – из сырого свежего мяса или рыбы и на четверть – из зерна, овощей или фруктов.

Второй вариант – сбалансированный сухой корм, подаваемый с холодной водой либо в сухом виде. Возможно добавление в корм витаминов или пищевых добавок. В месяц вы потратите около 5 000 рублей на корм.

Всегда помните, пища с вашего стола не является подходящей диетой для маламута и не должна подменять собой правильно сбалансированное питание. Количество корма, необходимого для конкретной собаки, должно соответствовать размеру, возрасту и уровню активности.

Купишь щенка аляскинского маламута можно от 15 000 рублей. Будьте острожными и покупайте щенков только у профессиональных заводчиков!

Запомните, аляскинский маламут – порода, которая потребует от вас очень много времени. И прежде чем принять решение о покупке щенка, проконсультируйтесь с ветеринарами и заводчиками.

Юлия Митина

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