Я поэт: как признать свой талант и начать выступать

Писать стихи – дело очень тонкое, нежное и сейчас не очень популярное. Совсем не все могут воплотить свои таланты именно в качестве поэта. Поэт Мария Егорова рассказала нам, как стихи стали частью ее жизни.

Как вы начали писать стихи?

Я была еще дошкольницей, когда моя любимая бабушка Тома, играя со мной в слова вслух, заметила, что получаются рифмы. Она воскликнула: «Да это же стихи!» И так повелось в нашей семье мнение, что я имею чутье к слову. Однако первые записанные стихи появились лет в 12, а первые более-менее осознанные, когда была именно потребность выразить чувства и что-то серьезно сказать, а не поиграться, – в 15 лет.

Поначалу я просто писала и читала родителям. Им нравилось. Долгие годы у меня и мысли не было, чтобы кому-то еще это показывать, хотя часто эти стихи были письмами тем адресатам, которым не отправишь.

Потом у меня появился друг, речь зашла о поэзии, он поделился своим, пришлось и мне прочитать свои стихи. Неожиданно мои работы вызвали интерес и даже восторг. Появился круг друзей, где я стала делиться своим творчеством, читать стихи. Однако к 18 годам и дальше я больше занималась прозой. Она тоже была не совсем классической – это были небольшие зарисовки чувств, моментов. А потом, много лет спустя, поэт Полина Исландия сказал мне, что это не проза, а тоже стихи. Это, возможно, перевернуло мой взгляд на поэзию.

Как создаются стихи?

Чаще пишу на порыве, на эмоции. Стихотворение позволяет отделить от себя переживание, посмотреть на ситуацию со стороны. Очень часто пишу стихи с желанием вызвать на диалог людей, может, случайных, может, конкретных.

Хочется, чтобы подходили и спрашивали: почему я это написала? Что я хотела сказать этим? То есть хочется, чтобы люди вдумывались, в каком эмоциональном состоянии писались эти стихи, зачем они написаны и что хотел донести автор.

Мне хочется, чтобы сказали: «О, мне тоже рассвет кажется таким большим туманным медведем, наступающим ночи на пятки». Вот это диалог! Мне не надо, чтобы кто-то оценивал стихи технически. Мне кажется, поэзия – это не о том. Это жизнь. И здесь нельзя судить.

Как ни странно, бывает, стихи пишутся и просто со скуки, и потому что «давно ничего не писала», и даже «скоро литературные чтения». Но они не перестают от этого быть искренними.

Помогает ли вам это умение в жизни?

Да, конечно. Стихи – это и самый лучший концентрированный дневник воспоминаний, порой оправдание каких-то экспериментов в жизни, иногда это магия, меняющая этот мир, и, конечно, отличный психотерапевт.

Расскажите самые удивительные истории создания стихов.

«Зимней вьюгой окутано сердце» стало одним из любимых. А написала я его в переписке на сайте знакомств, просто потому что попросили стих, а из имеющихся ничего не хотелось присылать.

Зимней вьюгой окутано сердце,

По дорогам катится вечное…

Завывает под окнами, прячется

Колдовское свободы ненастье…

В серебре пробегают столетия,

Тонут во тьме голоса,

Где сплетаются мысли в соцветия –

Снова будет в том мире гроза…

В небе грянут тоскливые песни,

Воем волка задуют ветра,

На неоновых скалах расплачутся

Одинокого сердца глаза…

Кто из авторов вам больше нравится?

Бродский, Цветаева (видела в ней себя), Блок. Из современных – Аля Кудряшева (Изюбр) наиболее близка, Иван Пинженин, что-то из Лемерт, Арчета. Люблю читать наших (владимирских) – Евгения Хромина, Полину Исландию, Катю Ремину, Анастасию Толкачеву, Таню Клокову, Аню Трошенкову и Петра Исаева (последние не афишируют свое творчество – а зря!).

Как вообще во Владимире с поэзией?

Очень много людей пишет. Очень сложно между собой взаимодействуют. Я попыталась всех объединить, сделав паблик для всех «Керосиновая Кошка», у нас здесь часто бывает жарко – жесткие дискуссии. Делаю каталог поэтов, в нем уже 92 автора!

Был интересный проект неформальной критики – разные авторы пишут эссе об одном и том же стихотворении.

Сейчас, кстати, есть очень много возможностей выступить и прочитать свои стихи. Напечататься куда сложнее.

Какова цель каждого поэта и вас конкретно? Прославиться?

Не думаю, что могу отвечать за всех. Скажу за себя. Достучаться. Найти своих. Поговорить. Получить энергию. Обратить внимание на то, что никто не замечает. Вызвать эмоции, изменить состояние. Творить чудеса.

Зарабатываете ли вы этим на жизнь?

Зарабатывают поэзией в России авторы, которых можно пересчитать по пальцам. Все эти имена на слуху. Пробиться туда – да стоит ли стремиться? Если судьба – значит, это случится само.

Что нужно для того, чтобы стать поэтом?

Это не ремесло, не профессия. Это просто приходит. Скорее всего, поэтами рождаются или становятся по судьбе. Это как прозрение. Мне кажется, все начинается, в первую очередь, с личности. Человек со сложной внутренней организацией скорее всего будет либо писать, либо творить в другом виде искусства. Чем более странно и причудливо он устроен изнутри, тем более новое нечто он выдает на стыке сочетания несочетаемого. А будет это слово или краска, определит природная наклонность – но это уже инструменты.

Стихи Марии Егоровой можно почитать здесь.

Юлия Митина

Все фотографии из личного архива Марии Егоровой