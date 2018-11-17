Закончи строчку песни группы «Рекорд Оркестр»

Завтра начальник начислит зарплату;

Завтра я сказочно стану богатым.

Узбеко, Таджико - по устам течёт аджика!

Цветомузыкой горят сварочные дуги.

Завтра спляшет вся страна… гастарбайтер-буги на своем досуге взявшися за руки Правильно! Неправильно! -

Жизнь опять скрутила

ключиком скрипичным –

Полюбила ты меня

в возрасте приличном.

А чё теперь моя любовь?

Что ни ночь - то драма... Где моя панама? Ох, мама, мама, мама! Мыльная опера да скучная реклама Вялые каракули кардиограммы Правильно! Неправильно! -

Ярче солнца блестит фантастический цвет.

Валиком красил дизайнер Ахмед!

Выхлопной трубой дурманит… На улицы города манит! Все в космическом тумане! Но меня это не обманет! Правильно! Неправильно! -

Музыка нового образца!

Каждый аккорд, как бросок борца!

Трубы с баяном берут захват!

Гремят барабаны… как футбольный фанат! как куча гранат! как с гор камнепад! Правильно! Неправильно! -

Там, высоко над горами,

Кружит гордою птицей бородатый амур.

Нам беспощадной рукою

Шлёт в горящее сердце… раскалённый шампур веер зеленых купюр колоду кандидатур Правильно! Неправильно! -

Брат идёт на брата. На всех одна награда:

Умирай молча, Armageddon Soldier.

У них в крови марши, у нас в крови шрамы,

Свинцовые ноты по девять граммов.

Без права на страх, без надежд на успех -

Лев пустыни… грозен твой смех! один против всех! идет без помех! Правильно! Неправильно! -

К горлу подкатил комок

Плачу, глядя на экран:

Вот моей любви итог… Порнофильмы и диван Ночная улица и седан Пустыня и караван Правильно! Неправильно! -

Встала в реке вода

Посреди города.

Ты меня любишь и я тебя "Да"… Но это все ерунда Жаль, что не навсегда Только не в этом беда Правильно! Неправильно! -

Мне к тебе не укажут путь -

Спит Сенкевич, молчит Хейердал...

В чёрных контурах твоих карт… Я себя безнадёжно потерял Я себя на пятак разменял Я годами один гулял Правильно! Неправильно! -