Закончи строчку песни группы «Рекорд Оркестр»

Завтра начальник начислит зарплату;
Завтра я сказочно стану богатым.
Узбеко, Таджико - по устам течёт аджика!
Цветомузыкой горят сварочные дуги.
Завтра спляшет вся страна…
Завтра я сказочно стану богатым.
Узбеко, Таджико - по устам течёт аджика!
Цветомузыкой горят сварочные дуги.
Завтра спляшет вся страна…
Правильно!
Неправильно!
-
Жизнь опять скрутила
ключиком скрипичным –
Полюбила ты меня
в возрасте приличном.
А чё теперь моя любовь?
Что ни ночь - то драма...
ключиком скрипичным –
Полюбила ты меня
в возрасте приличном.
А чё теперь моя любовь?
Что ни ночь - то драма...
Правильно!
Неправильно!
-
Ярче солнца блестит фантастический цвет.
Валиком красил дизайнер Ахмед!
Выхлопной трубой дурманит…
Валиком красил дизайнер Ахмед!
Выхлопной трубой дурманит…
Правильно!
Неправильно!
-
Музыка нового образца!
Каждый аккорд, как бросок борца!
Трубы с баяном берут захват!
Гремят барабаны…
Каждый аккорд, как бросок борца!
Трубы с баяном берут захват!
Гремят барабаны…
Правильно!
Неправильно!
-
Там, высоко над горами,
Кружит гордою птицей бородатый амур.
Нам беспощадной рукою
Шлёт в горящее сердце…
Кружит гордою птицей бородатый амур.
Нам беспощадной рукою
Шлёт в горящее сердце…
Правильно!
Неправильно!
-
Брат идёт на брата. На всех одна награда:
Умирай молча, Armageddon Soldier.
У них в крови марши, у нас в крови шрамы,
Свинцовые ноты по девять граммов.
Без права на страх, без надежд на успех -
Лев пустыни…
Умирай молча, Armageddon Soldier.
У них в крови марши, у нас в крови шрамы,
Свинцовые ноты по девять граммов.
Без права на страх, без надежд на успех -
Лев пустыни…
Правильно!
Неправильно!
-
К горлу подкатил комок
Плачу, глядя на экран:
Вот моей любви итог…
Плачу, глядя на экран:
Вот моей любви итог…
Правильно!
Неправильно!
-
Встала в реке вода
Посреди города.
Ты меня любишь и я тебя "Да"…
Посреди города.
Ты меня любишь и я тебя "Да"…
Правильно!
Неправильно!
-
Мне к тебе не укажут путь -
Спит Сенкевич, молчит Хейердал...
В чёрных контурах твоих карт…
Спит Сенкевич, молчит Хейердал...
В чёрных контурах твоих карт…
Правильно!
Неправильно!
-
Током по губам 58-й,
Струнами под ноготь осколки дня...
Будто происходит всё не со мной…
Струнами под ноготь осколки дня...
Будто происходит всё не со мной…
Правильно!
Неправильно!
-
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