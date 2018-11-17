Конкурс «Звезды в ладонях» открывает новые имена

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Все таланты на одной сцене
В областном центре прошел конкурс эстрадной песни «Звезды в ладонях». Возраст участников – от 5 до 20 лет. В прошлом году жюри отметило наградами и дипломами 49 номеров, в этом – уже 62. Мы отобрали пятерку самых ярких выступлений.
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Удачный дебют
Кристине Смирновой из Лакинска всего 5 лет. «Звезды в ладонях» – ее первый конкурс. В возрастной категории 5-7 лет у малышки были сильные соперники, уже успевшие стать лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Однако своим номером Кристина затмила всех.
Продуманный до мелочей кукольный образ, мультяшный голос, невероятная харизма, уверенность в себе и чистое исполнение композиции «С днем рождения» позволили девочке завоевать первое место в своей категории и покорить сердца зрителей. Вы только взгляните на ее выступление! Невозможно не улыбнуться.
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Хорошие девчата
Этих малышек зрители отметили еще до их выступления. То и дело люди проходили мимо и восхищенно произносили: «Ах, какие красавицы! Какие костюмы!»
На конкурсе образцовая эстрадная студия «Апельсин» из поселка Садовый Суздальского района исполнила песню «Хорошие девчата». Жюри поставили этот номер на второе место среди ансамблей в возрастной категории 7-9 лет. А вот зрители явно дали бы ему первое – ведь вместе с «девчатами» пел весь зрительный зал. Действительно, как тут удержаться?
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Девчонка-зажигалочка
Насте Гусевой из Александрова 12 лет, но она уже лауреат всероссийских и международных конкурсов. На «Звезды в ладонях» Настя привезла зажигательный номер «Я люблю буги-вуги».
Между прочим, даже у звезд мировой величины не всегда получается одновременно хорошо и петь, и танцевать. Однако Настя играючи справилась со сложной задачей. Энергетику артистки отметили и зрители, и жюри. Результат – 3-е место в возрастной категории 10-12 лет. А теперь попробуйте посмотреть ее номер и не пуститься в пляс. Уверена, что у вас не получится!
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Самый необычный голос
От малышей переходим к взрослым исполнителям. Юлии Костиной из Владимира 19 лет. Девушка учится в Институте искусств и художественного образования ВлГУ. В апреле этого года она завоевала Гран-при фестиваля «Арт-Ривьер» в Суздале. На конкурсе Юлия представила номер «Mademoiselle Chante le Blues» («Мадемуазель поет блюз»).
Эту песню в свое время впервые исполнила неподражаемая Патрисия Каас. Жюри отметило сложность композиции, интригующий сценический образ роковой красотки, необычный голос и сильную энергетику. Послушайте и посмотрите!
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Лучшая из лучших
Гран-при конкурса «Звезды в ладонях» завоевала 16-летняя Анастасия Орлова из Владимира. Девушка неоднократно становилась лауреатом первой степени на всероссийских и международных конкурсах, но на конкурс пришла не за победой, а ради эмоций зрителей.
– Я обожаю лица радостные людей, которым нравится мое творчество, – призналась Анастасия до выхода на сцену. – Когда во время выступлений люди испытывают позитивные эмоции от меня, я и сама получаю огромное удовольствие.
В этом номере идеально все: манера и чистота исполнения композиции, то, как Настя прочувствовала песню, насколько вжилась в роль, – это была настоящая магия! Просто убедитесь в этом сами.
Алена Славина
Фото и видео предоставил организатор фестиваля – общественная организация “Милосердие и порядок”
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