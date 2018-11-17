Конкурс «Звезды в ладонях» открывает новые имена

Кристине Смирновой из Лакинска всего 5 лет. «Звезды в ладонях» – ее первый конкурс. В возрастной категории 5-7 лет у малышки были сильные соперники, уже успевшие стать лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Однако своим номером Кристина затмила всех.

Продуманный до мелочей кукольный образ, мультяшный голос, невероятная харизма, уверенность в себе и чистое исполнение композиции «С днем рождения» позволили девочке завоевать первое место в своей категории и покорить сердца зрителей. Вы только взгляните на ее выступление! Невозможно не улыбнуться.