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Конкурс «Звезды в ладонях» открывает новые имена

Более 60 участников стали дипломантами

  1. Все таланты на одной сцене

    В областном центре прошел конкурс эстрадной песни «Звезды в ладонях». Возраст участников – от 5 до 20 лет. В прошлом году жюри отметило наградами и дипломами 49 номеров,  в этом – уже 62. Мы отобрали пятерку самых ярких выступлений.

  2. Удачный дебют

    Кристине Смирновой из Лакинска всего 5 лет. «Звезды в ладонях» – ее первый конкурс.  В возрастной категории 5-7 лет у малышки были сильные соперники, уже успевшие стать лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Однако своим номером Кристина затмила всех.

    Продуманный до мелочей кукольный образ, мультяшный голос, невероятная харизма, уверенность в себе и чистое исполнение композиции «С днем рождения» позволили девочке завоевать первое место в своей категории и покорить сердца зрителей. Вы только взгляните на ее выступление! Невозможно не улыбнуться.

  3. Хорошие девчата

    Этих малышек зрители отметили еще до их выступления. То и дело люди проходили мимо и восхищенно произносили: «Ах, какие красавицы! Какие костюмы!»

    На конкурсе образцовая эстрадная студия «Апельсин» из поселка Садовый Суздальского района исполнила песню «Хорошие девчата». Жюри поставили этот номер на второе место среди ансамблей в возрастной категории 7-9 лет. А вот зрители явно дали бы ему первое – ведь вместе с «девчатами» пел весь зрительный зал. Действительно, как тут удержаться?

  4. Девчонка-зажигалочка

    Насте Гусевой из Александрова 12 лет, но она уже лауреат всероссийских и международных конкурсов. На «Звезды в ладонях» Настя привезла зажигательный номер «Я люблю буги-вуги».

    Между прочим, даже у звезд мировой величины не всегда получается одновременно хорошо и петь, и танцевать. Однако Настя играючи справилась со сложной задачей. Энергетику артистки отметили и зрители, и жюри. Результат – 3-е место в возрастной категории 10-12 лет. А теперь попробуйте посмотреть ее номер и не пуститься в пляс. Уверена, что  у вас не получится!

  5. Самый необычный голос

    От малышей переходим к взрослым исполнителям. Юлии Костиной из Владимира 19 лет. Девушка учится в Институте искусств и художественного образования ВлГУ.  В апреле этого года она завоевала Гран-при фестиваля «Арт-Ривьер» в Суздале. На конкурсе Юлия представила номер «Mademoiselle Chante le Blues» («Мадемуазель поет блюз»).

    Эту песню в свое время впервые исполнила неподражаемая Патрисия Каас.  Жюри отметило сложность композиции, интригующий сценический  образ роковой красотки, необычный голос и сильную энергетику. Послушайте  и посмотрите!

  6. Лучшая из лучших

    Гран-при конкурса «Звезды в ладонях» завоевала 16-летняя Анастасия Орлова из Владимира. Девушка неоднократно становилась лауреатом первой степени на всероссийских и международных конкурсах, но на конкурс пришла не за победой, а ради эмоций зрителей.

    – Я обожаю лица радостные людей, которым нравится мое творчество, – призналась Анастасия до выхода на сцену. – Когда во время выступлений люди  испытывают позитивные эмоции от меня,  я и сама получаю огромное удовольствие.

    В этом номере идеально все:  манера и чистота  исполнения композиции, то, как Настя прочувствовала песню, насколько вжилась в роль, – это была настоящая магия! Просто убедитесь в этом сами.

    Алена Славина

    Фото и видео предоставил организатор фестиваля – общественная организация “Милосердие и порядок”

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