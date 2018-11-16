Выбираем безопасную «незамерзайку» 

К выбору стеклоомывающей жидкости нужно подходить ответственно. От этого порой зависит здоровье как самого автомобилиста, так и его пассажиров. Некоторые недобросовестные производители используют в составе «омываек» метанол – ядовитый спирт. Ежегодно в России регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80% заканчиваются летальными исходами.

– Все эти люди употребили омывающую жидкость внутрь, – пояснила «Призыв Ру» руководитель пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова. – Среди жителей Владимирской области таких случаев не было зафиксировано. Но даже если «незамерзайка» с метанолом используется как чистящее средство, по назначению, оно также может оказывать вредное воздействие на организм человека.

Сейчас ситуация с продажей «запрещённых жидкостей» находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Разрешённые жидкости

Большинство «незамерзаек» состоят из спиртовых растворов, разбавленных водой, с добавлением моющих средств, ароматизаторов и красителей.

Как правило, в составе пишут: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека. И он разрешён в использовании.

Внимание! Роспотребнадзор напоминает, что стеклоомывающие жидкости, даже на спиртовой основе, содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Это, другими словами, отрава для человеческого организма.

Опасные жидкости

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он обладает слабым запахом, его не отличишь от обычного этилового (пищевого) спирта. Стоимость таких «незамерзаек» дешёвая и, они, как правило, хорошо очищают стекла.

Однако метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, который действует на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, проникновении через неповрежденную кожу, заглатывании. Он раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Под воздействием метанола у водителя может начаться головокружение, боли в области сердца и печени, неврастения, вегето-сосудистая дистония, ухудшение зрения, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматиты.

Смертельная доза

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, запрещена продажа населению указанных средств, содержащих метанол.

Где покупать безопасный очиститель

Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли, говорят в Роспотребнадзоре. Не на трассе и в гаражах. При покупке незамерзающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, сроки годности, меры предосторожности.

При этом зачастую этикетки и сопроводительные документы бытовых технических жидкостей не содержат информацию о наличии в их составе метанола. Изопропил имеет самую высокую температуру замерзания и достаточно высокую оптовую стоимость — примерно в пять раз дороже метилового спирта.

Как сориентироваться по цене

Жидкости с метанолом обычно дешевы: они стоят от 100 до 150 рублей.

Цена на безопасные«омывайки» с изопропиловым спиртом начинается от 300 рублей.

Но скупой, как говорится, платит дважды. Поэтому, чтобы остаться здоровым, лучше переплатить несколько сотен рублей, советуют медики.

Татьяна Данилова

Заглавное фото: iz.ru