Смотрите это немедленно!

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Три мультфильма для семейного просмотра
Недавно читатель нашего портала спросил, неужели мои дети так мало смотрят телевизор и готовы выключить мультик беспрекословно, как только закончилось отведенное на просмотр время? Начну сегодняшний текст с ответа, если позволите. О да, уважаемый читатель, именно так! 5 минут утром, 15-20 минут вечером, и это не каждый день. Но, я не зверь, конечно, и нажимать на красную кнопку пульта за 30 секунд до финала не буду. В среднем одна серия «Смешариков», «Ми-ми-мишек» – это как раз 4-6 минут. Две серии «Щенячьего патруля» или «Робокара Поли» – это 20 минут.
Как у нас получилось установить рамки и соблюдать их? У детей всегда есть альтернатива мультфильмам. Ну, и родительский авторитет сыграл свою роль. Мои дети пока не научились аргументированно спорить.
Но это график будней, а в выходные возможны варианты. С недавнего времени мы всей семьей выбираем полнометражные мультфильмы. Посмотреть всю картину целиком получается не всегда, щадим младшую, она уже минут через 40 готова «отползти» в детскую. Но некоторые истории захватили нас настолько, что мы смотрели их «на одном дыхании». Они веселые, добрые и живые. Они интересны всей семье. Их персонажи надолго становятся героями детских игр (при этом «Холодного сердца» в списке нет!) В моей коллекции – три классных мультфильма, которые стоит посмотреть хотя бы один раз вместе с детьми и потом обсудить.
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«Зверопой», 6+
Начну, наверное, с самого масштабного. 110 минут продолжается полнометражка студии Illumination Entertainment – «Зверопой». Это один из самых «длительных» проектов компании на момент выхода мультфильма в 2016 году. В центре событий – владелец пришедшего в упадок театра эстрады коала Бастер Мун. Он очень хочет вернуть заведению былую славу и затевает новый проект – конкурс талантов с… неожиданно большим призовым фондом. «Каждый может стать звездой на моей сцене», – заявляет Мун. На утро у театра – очередь желающих прославиться и заработать, но достойных – единицы. Смогут ли проявить себя таланты? Хэппи-энд предсказуем, поэтому спойлер – да, мечтам суждено сбыться. Просто верь в себя! Кем бы ты ни был, ты можешь добиться цели. А еще фильм о том, как важна дружба и семья – ведь по жизненному пути, как и по пути к славе, грустно идти одному. Нужна поддержка! И твоей командой могут стать совершенно неожиданные личности: свинья-домохозяйка, горилла-гангстер или дикобразиха с разбитым сердцем.
Детям нужно такое смотреть обязательно (да и взрослым тоже) – это мотивирует развиваться, мечтать, помогать окружающим и не оставаться равнодушным к чужим проблемам. Мы с детьми поговорили о том, чем нельзя жертвовать на пути к славе, можно ли обойтись без обмана, даже если он в благих целях, а также о пользе и вреде скромности. Честное слово, есть над чем подумать.
В мультфильме – масса крутых персонажей и смешных шуток, прекрасный саундтрек (сам Стиви Уандер написал для картины песню) и замечательная «озвучка». Удовольствие от просмотра гарантировано.
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"Балерина", 6+
Мультфильм вышел на экраны в 2016 году и заслуженно попал в список лучших. Сирота Фелис покоряет Париж вместе со своим верным другом Виктором. Она, безусловно, талантлива и хочет танцевать на большой сцене на главных ролях, но, кажется, не до конца понимает, какие усилия необходимо приложить для этого. В танцевальном поединке за роль в «Щелкунчике» ей предстоит сразиться с высокомерной, но техничной и очень целеустремленной Камиллой – девочкой из богатой семьи.
Одной мечты и страсти к балету, как выясняется, мало, нужно много работать, не отвлекаться на прогулки по крышам. А еще неплохо бы найти учителя-мотиватора. У Фелис – это бывшая балерина, пережившая травму и потерявшая возможность танцевать.
На наших глазах главная героиня проходит курс подготовки идеального солдата, точнее балерины, «танцующей душой». Где-то получается грубо и жестко, где-то забавно. Весь фильм дети искренне сопереживали Фелис, а мне, видимо, с высоты возраста и опыта немного было жаль Камиллу. Представьте, на ее пути из ниоткуда появилась девочка не без таланта, но с амбициями, готовая прогулять репетицию из-за свидания. Годы тренировок под руководством матери-тирана и, как следствие, безупречная техника вдруг оказываются «пшиком», они противопоставлены природной одаренности и свежести наивной героини-сироты.
Для меня мультфильм не о пути к мечте, а о том, как важно ценить тех, кто тебя поддерживает, учит и вдохновляет. Твои шансы на успех вырастут, когда у тебя за спиной есть верный влюбленный Виктор и мегаталантливый наставник Одетта. И ты практически обречена, если тебя воспитывает человек, готовый убить конкурентов ради твоей победы. Но не будем сгущать краски. Все же детям полезно увидеть, что важно учиться на ошибках, много работать до достижения результата, ну и… мечтать, конечно, мечтать.
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"Тайна Коко", 12+
Сложные чувства вызвал у меня этот оскароносный мультфильм с нереально высоким рейтингом Кинопоиска (8.6 на данный момент, выше только у «Короля льва», а уж это золотая классика). Маркировка 12+, но, на мой взгляд, она завышена. Ориентируйтесь по своим детям и будьте рядом. Дело в том, что после просмотра «Тайны Коко» нужно быть готовым к серьезному разговору – о смерти. Рано или поздно необходимость в этом возникает в каждой семье. Наверное, лучше объяснить все ребенку на примере мультфильма.
Во время празднования Дня мертвых 12-летний Мигель попадает в мир, где живут души предков. Те умершие, которых помнят, могут на некоторое время воссоединиться с семьей, повидать родных и близких. Те же, про кого все забыли, вынуждены находиться в Царстве мертвых вечно. Мигеля ждет довольно захватывающее приключение на границе двух миров и знакомство с почившей родней. Попутно он раскроет семейную тайну и вытряхнет из шкафов… парочку скелетов. Кстати о них, скелеты в мультфильме довольно забавные. Художники Pixar не даром несколько месяцев бились над поставленной продюсерами задачей – сделать черепа-косточки посимпатичнее. Создателям фильма даже пришлось разработать специальную программу, которая помогала правильно «одеть» скелеты.
Кроме темы смерти (важно помнить всех, кого уже нет с нами), фильм поднимает тему предательства. Это тоже стоит обсудить с детьми. Они поймут, вот увидите, и в нужный момент своей жизни поступят правильно.
А вообще фильм ни разу не грустный, он веселый и жизнеутверждающий. В нем есть и спецэффекты, и загробные шуточки, и зажигательная музыка (второй «Оскар» дали и за лучшую песню к фильму).
На сегодня все. Не оставляйте своих детей одних у экранов, смотрите хорошие ленты вместе и расскажите, какие любимые мультфильмы есть у вас?
Ваша Света Мазур
Заглавное фото: kinomoe.com
Обсуждение 1
Супер мульты) я добавила бы ещё Моану и Валли))))