Смотрите это немедленно!

Недавно читатель нашего портала спросил, неужели мои дети так мало смотрят телевизор и готовы выключить мультик беспрекословно, как только закончилось отведенное на просмотр время? Начну сегодняшний текст с ответа, если позволите. О да, уважаемый читатель, именно так! 5 минут утром, 15-20 минут вечером, и это не каждый день. Но, я не зверь, конечно, и нажимать на красную кнопку пульта за 30 секунд до финала не буду. В среднем одна серия «Смешариков», «Ми-ми-мишек» – это как раз 4-6 минут. Две серии «Щенячьего патруля» или «Робокара Поли» – это 20 минут.

Как у нас получилось установить рамки и соблюдать их? У детей всегда есть альтернатива мультфильмам. Ну, и родительский авторитет сыграл свою роль. Мои дети пока не научились аргументированно спорить.

Но это график будней, а в выходные возможны варианты. С недавнего времени мы всей семьей выбираем полнометражные мультфильмы. Посмотреть всю картину целиком получается не всегда, щадим младшую, она уже минут через 40 готова «отползти» в детскую. Но некоторые истории захватили нас настолько, что мы смотрели их «на одном дыхании». Они веселые, добрые и живые. Они интересны всей семье. Их персонажи надолго становятся героями детских игр (при этом «Холодного сердца» в списке нет!) В моей коллекции – три классных мультфильма, которые стоит посмотреть хотя бы один раз вместе с детьми и потом обсудить.