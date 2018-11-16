Ноябрь – не повод сидеть в выходные дома

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Пусть всегда будет солнце и бесплатный Wi-Fi
Комедия «Байкальские каникулы» (2015) 6+
Коля Голиков — обычный мальчик, который предпочитает общению гаджеты, а друзьям — социальные сети. Впервые в своей жизни он отправился в детский лагерь на берегу Байкала. Жизнь в отряде не нравится Коле. Ребята не могут найти общий язык. Зато он узнает, что на этом месте давным-давно был другой лагерь. Тоже детский, только пионерский. А еще он узнает, что пионеры оставляли капсулы времени — специальные послания будущим поколениям. Наш герой находит капсулу с посланием 1985 года от пионера Саши Филиппова. Приключения начинаются.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»:
ул. Добросельская, 2г
17 и 18 ноября в 16.00
Вход свободный
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Почувствуйте себя мастер-шефом
Большой квартирник «Ресторанный день» 6+
Ресторанный день – это фестиваль, когда любой человек на один день может открыть свое маленькое кафе. Он проходит раз в сезон по всему миру. Принять участие может любой желающий. Но на входе всех ждет строгий food-control: на общий стол каждый гость приносит блюдо, приготовленное своими руками. Будет музыка, мастер-классы, танцы. Откроем однодневное кафе всем городом!
ул. Стрелецкая, 25
17 ноября с 17.00 до 21.00
Вход свободный со вкусной едой, приготовленной своими руками
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Смейтесь от души
Спектакль «Маркольфа» 16+
Искрометную комедию в жанре гротеска покажет в субботу театр-студия «Новая сцена». Она о том, как на обычную домоправительницу Маркольфу сваливается невиданное счастье. В ее руках оказывается выигрышный лотерейный билет, который не только обещает обогатить ее, но и возносит в ранг завидных невест. Вот только сама Маркольфа об этом не догадывается, что сильно упрощает ситуацию для новоиспеченных женихов. И что же в конце? Кому из них улыбнется материальная удача?!
Народный театр-студия «Новая Сцена» — один из уникальных арт-объектов Владимирской области. Это не просто театр. Здесь на подмостках проживают чужие жизни не профессиональные артисты, а любители — люди, искренне любящие театр. Здесь каждый вечер кипит работа: разучиваются пьесы, шьются костюмы, мастерятся декорации — всё своими руками. За время существования «Новой сцены» коллективом театра поставлено более 100 спектаклей русской, зарубежной классики и современной драматургии.
Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, 69
17 ноября в 19.00
Цена билета – 200 руб.
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Почувствуйте атмосферу приближающегося Нового года
День рождения Деда Мороза на Георгиевской 0+
По доброй традиции гости и жители города Владимира смогут поздравить в воскресенье всенародно любимого волшебника с днем рождения на пешеходной Георгиевской улице. В этот день будет организован конкурс на лучшее поздравление Дедушке Морозу. Авторов самых интересных, оригинальных и творческих поздравлений пригласят на открытие Рождественской ярмарки на Соборной площади, где Дед Мороз лично поблагодарит ребят и вручит им призы!
В течение всего праздника гостям не дадут заскучать веселые сказочные персонажи. Интерактивные игры, веселые песни, зажигательные танцы — все это и многое другое ждет владимирцев и гостей города на празднике. Кроме того, будет организована видеосвязь с главным зимним волшебником!
ул. Георгиевская
18 ноября с 11.00 до 16.00
Вход свободный
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Услышьте ангельские голоса
Концерт Патриаршего хора храма Христа Спасителя 12+
Сегодня этот уникальный коллектив – лицо всей современной православной музыки. Он имеет многомиллионную аудиторию благодаря богослужениям, которые транслируются по телевидению, и активной концертно-просветительской деятельности в России и за её пределами. В концерте прозвучат лучшие произведения русской духовной музыки, в том числе сочинения Г. Свиридова, П. Чеснокова, А. Кастальского, Н. Голованова, А. Александрова и другие.
Концертный зал имени С. Танеева: пр-кт Ленина, 1
18 ноября в 15.00
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии
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Окунитесь в «MEZOZOY»
Концерт авторской песни 18+
Саша Мочалов и Настя Фролова, лауреаты нескольких крупных российских конкурсов («Гринландия», «Рамонский родник», Грушинский фестиваль), рады будут познакомить всех со своим творчеством в творческой студии «Линия». «MEZOZOY» – довольно молодой проект. Поэтическое сообщество двух ярких авторов-песенников из Нижнего Новгорода и Суздаля обрело свою жизнь в 2017 году, но за этот короткий период смогло приобрести множество единомышленников и поклонников. Виной тому – неординарный взгляд на мир и весьма нетривиальное его творческое выражение исполнителей. Благодаря этому такие необычные музыкальные стили, как поэтический, фолк – и арт-рок, гармонично соединяются с философскими текстами, а выступления Саши и Насти всегда вызывают восхищенные комментарии побывавших на их концертах.
Творческая студия «Линия»: ул. Студеная Гора, 44а
18 ноября в 18.00
Вход свободный
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Ощутите связь с природой через живопись
Выставка Людмилы Михайловой 6+
Нынешняя выставка значительно расширяет представления о внутреннем мире художника. Зримо, широко, во весь голос звучит тема глубокой связи человека с природой. Лес у Людмилы Михайловой живой, очеловеченный – деревья в нем, как и люди, радуются и страдают. Русское поле художник вверяет священному духу плодородия, защищающему посевы от палящих лучей полуденного солнца. А в таинственных девичьих плясках на поляне отгадывается крестьянская надежда на хороший урожай. Славянский мир художника чист, светел, ярок. Нам он понятен и близок.
Людмила Михайлова, самобытный владимирский художник, – активный участник выставок различного уровня и географии. Она хорошо знакома столичной творческой среде, ведь ее картины находятся в частных коллекциях России и за рубежом. А вот родной владимирской публике Людмила стала известна в 2014 году, благодаря экспозиции в Выставочном центре. Яркие краски и образы сельских зарисовок и цветочных натюрмортов зарядили позитивным настроем ценителей живописи.
Центр пропаганды изобразительного искусства:
ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 2 декабря
Цена билета – от 50 до 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: photoshare.ru
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