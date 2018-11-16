Ноябрь – не повод сидеть в выходные дома

Спектакль «Маркольфа» 16+

Искрометную комедию в жанре гротеска покажет в субботу театр-студия «Новая сцена». Она о том, как на обычную домоправительницу Маркольфу сваливается невиданное счастье. В ее руках оказывается выигрышный лотерейный билет, который не только обещает обогатить ее, но и возносит в ранг завидных невест. Вот только сама Маркольфа об этом не догадывается, что сильно упрощает ситуацию для новоиспеченных женихов. И что же в конце? Кому из них улыбнется материальная удача?!

Народный театр-студия «Новая Сцена» — один из уникальных арт-объектов Владимирской области. Это не просто театр. Здесь на подмостках проживают чужие жизни не профессиональные артисты, а любители — люди, искренне любящие театр. Здесь каждый вечер кипит работа: разучиваются пьесы, шьются костюмы, мастерятся декорации — всё своими руками. За время существования «Новой сцены» коллективом театра поставлено более 100 спектаклей русской, зарубежной классики и современной драматургии.

Театр-студия «Новая сцена»: ул. Горького, 69

17 ноября в 19.00

Цена билета – 200 руб.