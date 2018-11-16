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Между прошлым и будущим (Бредешок №4)

Прощаем государству все долги!

Сразу предупреждаем – сегодняшний «Бредешок» не весёлый. Такое бывает. Злоупотреблять этим в будущем автор – Николай Лившиц – не станет, во всяком случае, обещал. Поверим на первый раз. Ведь такое бывает с каждым: захотел выглядеть умнее, нахмурил бровки, выбрал тему посерьёзнее… А тема и впрямь не пустячная – взаимоотношения человека и государства. Иные по такой теме кандидатские защищают, но тут – 7 минут 13 секунд видео – всё, на что хватило автора. И, думается, его стоит поблагодарить. За то, что не стал затягивать и вгонять зрителей в дремоту. Впрочем, если кто-то заснул на третьей, пятой или седьмой минуте – просим прощения и желаем сладких снов!

Заглавное фото: static.smartafisha.ru

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