Топ-6 современных российских детективов

В списке лучших российских детективов, вышедших за последние годы, широко представлены все виды этого популярного жанра. Женский детектив, иронический, исторический, авантюрный… Неразгаданные загадки, страшные преступления, поиск улик, проверка подозреваемых – всё это точно не даст соскучиться! А российские писатели обладают незаурядным талантом создавать запутанные сюжеты и держать интригу до конца. Причем женщины ни в чем не уступают мужчинам. В этой подборке нам особенно приятно видеть новую книгу владимирской писательницы Татьяны Поляковой, давно занимающей одно из верхних мест в рейтинге самых читаемых современных авторов.

Давайте же вместе с библиографом областной библиотеки для детей и юношества Татьяной Андреевой погрузимся в захватывающий мир раскрытия тайн и загадочных преступлений. Все эти детективы можно взять почитать в библиотеках города абсолютно бесплатно.

У профессора физики Ильи Субботина странное хобби – разгадывать преступления. Он приезжает в небольшое село Сокольничье на Ярославщине, где в магазинчике «Народный промысел» найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Преступник найден, осужден, посажен в тюрьму, но есть люди, которые не верят в доказанную историю и хотят разобраться, кто же на самом деле убил Лилию Петровну Маслову.

Теперь вся надежда на профессора, ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. В Сокольничьем вокруг Ильи собирается странная компания: поэтесса с дредами; печальная красотка в мехах; развеселая парочка, занятая выкладыванием селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то скрывающий чудаковатый парень; да еще лощеного вида джентльмен. Кто-то из них убил почтенную даму. Но кто? И зачем?..

Эта история о том, как может измениться жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно только всмотреться попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми можно разделить все на свете, и они придут на помощь, даже если кажется, что никто уже не поможет…

Татьяне Устиновой нет равных в умении объединить детективную загадку, глубокий психологический подтекст и красивую историю искренней любви. Неофициальное звание первой среди лучших уже давно закрепилось за писательницей. Каждая ее книга становится бестселлером и с нетерпением ожидается многомиллионной армией поклонников творчества автора. Вот и едва успевший выйти роман уже экранизировали.

Жаркий июнь 2000 года. Известный (и весьма обеспеченный) немолодой писатель собирает в своем огромном деревенском доме родственников – детей, племянниц и их потомков. Человек он чрезмерно авторитарный, желчный и неприятный, отчего все родственники не слишком жаждали общения с ним. Но он богат, а практически все они нуждаются в финансовой поддержке. Вот только у детей шансов на милость отца немного: он в них давно разочаровался и теперь жаждет присмотреться к внукам.

Дед обожает сталкивать людей лбами и получает истинно садистское удовлетворение, наблюдая за попытками подростков произвести на него наилучшее впечатление. «Смотрины» продолжаются довольно долго, а пальма первенства переходит от одного ребенка к другому по нескольку раз в день. До тех самых пор, пока не происходит трагедия, в результате которой один из членов семейства оказывается убийцей, а другой – его жертвой.

Спустя 15 лет одна из повзрослевших внучек получает неожиданное наследство. Деда не стало уже несколько лет назад, и тот самый дом ей завещала его жена. Молодая женщина возвращается туда, где пережила самые страшные моменты своей жизни, и понимает, что бабушка знала о случившемся куда больше, чем все остальные. Перед смертью она попыталась искупить свою вину перед невинно пострадавшим ребенком. Девушка инициирует расследование давнего преступления, наняв пару частных детективов. В числе подозреваемых окажется почти каждый ее родственник. В ходе расследования обнаружится очень неожиданная подоплека трагедии. А читателя ожидает феерически милый финал.

Поклонникам (а особенно поклонницам) качественных детективов искренне советую ознакомиться. Книга читается на одном дыхании. Цепляет сразу — таинственным развитием сюжета, странными отношениями между дружными вроде бы родственниками, каждый из которых что-то скрывает.

Татьяна Садовникова — специалист по рекламе, которая любит свободное время проводить «с огоньком». Она получила неожиданное предложение отправиться на далекий остров — там искусственно создано государство, гражданами которого стали русские миллионеры. На Матуа нет ни преступности, ни полиции, ни жестких законов. Но, оказавшись практически в раю, богачи быстро заскучали, перестали интересоваться искусством, спортом, самосовершенствованием и начали элементарно спиваться.

Татьяна должна разработать новую национальную идею, которая вернет население к активной жизни. Казалось бы, работа мечты, но с первых же дней на острове Садовникова начала замечать некоторые странности, и с каждым днем их становилось все больше и больше. Закрывать глаза не в ее характере, и Татьяна начала все глубже погружаться в тайны острова, не замечая, что с каждым шагом приближается к бездне…

Что подкупает в этом детективе, так это место действия. Всем нам, уставшим от противной слякоти и серого угрюмого неба, так хочется куда-нибудь под ласковое солнышко и к бирюзовому морю. А если ещё и климат там не тропический, а вполне себе подходящий, люди вокруг сплошь богатые и солидные, законы удобные, но при этом преступности практически никакой – то это же просто рай на Земле! Только вот почему-то рай этот тщательно охраняется, остров – место крайне закрытое и попасть на него даже в качестве гостя или туриста практически невозможно. Тайны сплетаются в единую детективную историю, превращая райский остров в мышеловку.





Осень 1870 года. Александра Ильинична Тарусова, прочитав главу из романа «Убийца из прошлого», неожиданно узнает, что описанное в ней преступление – убийство извозопромышленника и его любовницы – произошло на самом деле. Но когда? До выхода газеты или после? Откуда автор романа Андрей Гуравицкий знает столько подробностей? Ведь даже следователь выяснил их далеко не сразу. Виновен ли задержанный полицией Иван Стрижнев или, как утверждается в романе, улики против него подкинул настоящий убийца? Если так, то тогда, согласно новой науке оптографии, его изображение должно отпечататься в глазах жертвы. И Александра Ильинична решает в них заглянуть…

Валерию Введенскому удалось найти своё место в жанре исторического детектива. Его героиня Александра Тарусова – женщина, которая ни к госслужбе вообще, и к полиции в частности не имеет никакого отношения. Она наблюдательна и сообразительна, бесстрашна и не лишена необходимого везения. При этом Тарусова не обладает какими-то сверхспособностями, как у Фандорина, но умеет оказаться в нужное время в нужном месте.

По ходу повествования автор открывает нам те или иные аспекты жизни наших соотечественников полтора века назад. Из книги можно узнать много нового и интересного.

Осип Григорьевич, после того как прокатилась революция, мобилизован в уголовно-розыскной отдел милиции. И вот после службы в сыскной полиции, да еще против его воли, Тараканов оказывается в гуще событий. Начинается его первое расследование ограбления с убийством. Придутся ли по душе новой власти профессиональные качества Тараканова? Или его сочтут не только малокомпетентным, но и опасным? Осипу Григорьевичу удается найти преступников, а точнее, исполнителя. Но чтобы подобраться к заказчику преступления, который волнует больше всего, придется постараться…

Иван Погонин – относительно новое имя в жанре исторического детектива, но достойное! Отличное знание быта, деталей, интересный протагонист Осип Тараканов со своей судьбой, поднявшийся из низов благодаря своему таланту «к сыскной работе». В этой книге захватывает и детективная линия, и описание работы «бывшего» в следственных органах Советской республики после Октябрьской революции.

События в книге разворачиваются вокруг Анны Гришиной, которую все друзья и даже родители называют просто Нюськой. Четыре года назад при достаточно загадочных обстоятельствах пропала ее мать. Ее долго искали, отец был под подозрением, и журналисты открыто обвиняли его. Отец нанимал частного сыщика, но все это не дало результатов. В конечном итоге все признали ее жертвой случайного убийцы. Главная героиня романа на тот момент училась в Москве и очень тяжело пережила эту трагедию. После этого она даже долгое время не могла вернуться в родной дом, ведь здесь все напоминало о матери.

Но вот прошло четыре года. Как известно время лечит, и боль утраты немного утихла. Но как раз в это время Нюська получает неожиданное письмо, якобы от матери. Сначала главная героиня решила, что это чья-то злая шутка, ведь текст письма не очень-то укладывался с манерой разговора матери. Но вот однажды она увидела женщину, очень похожую на мать. А затем еще раз. Да и отец получает странные письма, явно как-то связанные с этим. Нюська решает провести собственное расследование. На помощь в этом ей приходит никто иной, как сын главного конкурента отца – Леонид Берзинь, которого все зовут Лео. Этот красавчик знаменит тем, что по своей хитрости и жестокости он переплюнул отца, а тот в 90-е сколотил состояние на бандитизме. И какие цели преследует этот красавчик, помогая Анне, не очень понятно. Можно ли ему верить?

Захватывающий детектив написан в лучших традициях «ранней Поляковой». Книга читается легко, местами приятно узнавать описания владимирских закоулков. Новый роман Татьяны Поляковой не остался незамеченным на литературном рынке. Книга мгновенно стала бестселлером.

Татьяна Лысова

Фото Татьяны Андреевой

Заглавное фото: photosight.ru