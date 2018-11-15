«Невербалка» в общении: все тайное станет явным 

Многие детали поведения человека могут рассказать о его характере, отношении к вам и подсказать, как себя вести в диалоге с ним. Мы поговорили с трансперсональным психологом, преподавателем йоги Любовью Ярко. Она рассказала, что ключ к успешному диалогу – это понимание невербальных сигналов собеседника. Тогда есть шанс понять истинные цели человека и выбрать правильную линию поведения.

Как понять, что человек испытывает симпатию?

Во время разговора он развернут к вам всем телом. Глаза его открыты и смотрит он практически все время прямо в глаза. Подбородок поднят, мышцы лица расслаблены. Он часто улыбается!

Как увидеть доверие

Если во время разговора человек показывает вам свои руки и ладони, это означает, что он доверяет вам.

Как расположить к себе собеседника

Во время разговора будет лучше, если вы станете кивать головой или задавать вопросы.

Улыбаться и держать зрительный контакт с собеседником – залог успешного разговора. Потому как ваш оппонент будет видеть, что вы заинтересованы в нем.

Как распознать ложь

Глаза человека направлены в сторону, чаще вправо (он моделирует ситуацию, то есть выдумывает). Между словами и фразами большие паузы. Застывшее, безэмоциональное выражение лица либо слишком эмоциональное с акцентом на какой-то незначительной детали. Все эти признаки говорят о том, что человек лжет.

Как понять, что человек готов вам помочь

Он слушает вас внимательно, глаза открыты, а его тело наклонено в вашу сторону.

Как понять, что человек закрыт для вас

Ноги и руки скрещены, человек облокачивается на стол или колени, практически сгибается пополам.

Как понять, что человек вас не любит

В основном он занимает закрытую позицию, смотрит в сторону. Игнорирует ваше внимание, занимаясь своими делами. Старается всеми силами как можно быстрее закончить контакт.

Юлия Митина

Заглавное фото: psychologos.ru