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Лучший гид России водит экскурсии по Суздалю

Александр Варламов превратил хобби в выгодное дело

Свою первую экскурсию Александр Варламов провел для двух туристов из Кореи. Познакомить их с Суздалем попросила подруга. Потом красоту города-музея пришлось показывать пятилетней девочке, которую хотела удивить мама. На тот момент Саша где только не работал. Был журналистом и даже продавал муку. Сейчас он сам один из символов Владимиро-Суздальской земли. Если говорить современным языком, Александр Варламов – раскрученный бренд. На экскурсию к нему стремятся попасть люди со всей страны. Чем кудрявый парень в ярком кафтане покоряет туристов , узнаете из нового выпуска программы «Кофе ТВ».

Полина Тарбеева

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