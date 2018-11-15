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Дитятко заскучало. Нужно ли развлекать?

Развлекая, развивай!

Еще какие 20-30 лет назад родители и не думали о развлечениях для своего ребенка. Действовал железный  принцип: «Чем бы дитя ни тешилось…» Оно и понятно: мамы ежедневно были заняты повседневными проблемами, которых в век отсутствия стиральных машин, памперсов  и мультиварок  было предостаточно.  Взрослые думали, чем же ЗАНЯТЬ ребенка, а не как его РАЗВЛЕЧЬ.  А еще лучше, как сделать  так, чтобы малыш сам себя занял.  Сегодня другая мода. Для родителей с детьми свои двери распахнули разнообразные развлекательные центры, на детских праздниках верховодит армия веселых аниматоров, ребенку закупают тонны игрушек. Только бы  не заскучал! Так ли это хорошо? И как найти «золотую середину» между развлечением, полноценным общением и необходимым развитием, рассуждает наша мудрая бабушка-блогер Инна Савельева.  

Заглавное фото: mymgn.info

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