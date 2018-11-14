Жена губернатора блистала на владимирской сцене

Судьбы двух известных театральных актрис – Александры Матвеевны Читау и ее дочери Марии Михайловны Огаревой – связаны с нашим краем. Причем здесь произошли, пожалуй, самые драматические эпизоды жизни их семейства. Говоря о прошлом Владимирского театра, часто упоминают о том, что у его истоков стояла Александра Читау и ее супруг Михаил Ильич Огарев. Но вот о том, как нелепо закончилась эта театральная история, мало кто знает.

Театральный роман

Началось всё блистательным дебютом. В 1849 году на сцене Императорского Александринского театра в Санкт-Петербурге 17-летняя актриса Александра Матвеевна Читау дебютировала в роли Наташи в популярной тогда комедии «Своя семья» известного драматурга князя А.А. Шаховского. Одним из соавторов был наш земляк-владимирец Александр Сергеевич Грибоедов.

В течение последующих лет молодая актриса завоевала сердца искушенных столичных зрителей. В числе ее лучших достижений стала роль Дуни в пьесе «Станционный смотритель» по одноименной повести А.С. Пушкина. Но идущая по нарастающей сценическая карьера Читау неожиданно прервалась. Ею увлекся заядлый театрал, чиновник Министерства государственных имуществ, надворный советник Михаил Огарев.

До сих пор в биографиях актрисы Читау и даже в специальных исследованиях указывается, что Огарев в пору ухаживания за примой Александринки служил офицером в гвардейском полку. На самом деле проходивший службу в лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку с августа 1845-го Михаил Огарев вышел в отставку 5 января 1850 года в чине гвардии штабс-ротмистра «по домашним обстоятельствам». Тогда Читау только дебютировала, и упоминания об ее романе с офицером, из-за которого Огарев будто бы был вынужден уйти из полка – анахронизм.

Неравный брак

После того, как Огарев покинул полк, его причислили к Министерству госимуществ. И он стал гражданским (или как тогда говорили, «статским») чиновником Комитета государственного коннезаводства. Именно в этом ведомстве и служил театрал Огарев, когда всерьез влюбился в актрису Читау. Летом 1854 года бывшего гвардейского кавалериста начальство отправило в длительную служебную командировку. Он поехал проверять в качестве ревизора казенные конюшни в Пермской, Саратовской, Симбирской, Оренбургской, Вологодской и Вятской губерниях.

Длительная разлука с любимой Сашей оказалась для Михаила невыносимой. Вернувшись в Петербург, он сразу же сделал Читау предложение руки и сердца. Перед 26-летним красавцем, богатым и знатным, 22-летняя Александра не устояла. Их брак оказался счастливым, но недолгим…

Михаил Огарев по рождению принадлежал к русской аристократии. Его отец тайный советник Илья Иванович Огарев в течение 22 лет занимал пост пермского губернатора. Мать Мария Николаевна Огарева была из рода владимирских дворян Акинфовых, племянницей владимирского губернского предводителя дворянства декабриста Федора Владимировича Акинфова. А по родной бабке Елизавете Федоровне Грибоедовой – сестре матери автора «Горе от ума» Михаил Огарев приходился племянником классику отечественной литературы – автору пьес, в которых блистала его супруга.

Конечно, брак выпускника Пажеского корпуса, бывшего камер-пажа государя, блестящего гвардейца и состоятельного помещика Огарева с безродной «актеркой» был мезальянсом. Среди близкой родни жениха были Бутурлины и Римские-Корсаковы, князья Прозоровские и Горчаковы, Крузенштерны (сын знаменитого адмирала приходился М.И. Огареву двоюродным братом) и Ладыженские, и так далее – десятки именитых дворянских фамилий. Происхождение Александры Читау, полурусской, полуитальянки, до сих пор до конца неизвестно. Скорее всего, этот брак вообще бы не состоялся, если бы в том же 1854 году не скончался в возрасте 64 лет отец Михаила, суровый пермский губернатор, никогда бы не давший разрешения на подобный союз.

Провинциальная сцена

Прожив чуть более двух лет в Петербурге, Огаревы решили перебраться в провинцию. Скорее всего, истинной причиной переезда стала нехватка средств на роскошную столичную светскую жизнь. В 1857 году Михаил Ильич вышел в отставку в чине коллежского советника (равном полковнику) и перебрался в свое имение Новобусино Юрьевского уезда Владимирской губернии. В 1860 году местное дворянство избрало его юрьевским уездным предводителем дворянства. А в 1863-м имевший многочисленное родство среди местного «благородного» сословия Огарев был избран владимирским губернским предводителем.

Владимирское дворянство он возглавлял в переломную пору – после отмены крепостного права в губернии начали свою работу земские учреждения. Именно Огарев возглавил первое в истории Владимирской губернии земское собрание. Но в памяти владимирцев он остался, по большей части, благодаря устроенному во Владимире театру. Хотя подобное заведение существовало в городе и раньше, именно Огарев, который «завел» театр в угоду супруге-актрисе, поднял постановку театрального дела на невиданную прежде высоту. Театр во Владимире резко отличался уровнем и подбором молодых актерских сил от других провинциальных сцен.

Александра Матвеевна Огарева-Читау и сама продолжила выступать, теперь уже на владимирской сцене. Среди молодых актеров, дебютировавших в театре Огарева-Читау во Владимире, был и известнейший впоследствии Александр Павлович Ленский (кстати, внебрачный сын князя Павла Ивановича Гагарина), оставивший об этом периоде жизни интереснейшие мемуары. По его словам, Михаил Огарев, портрет которого до наших дней не дошел, был очень похож на Петра Великого – и фигурой, и ростом, и даже характерными усиками. «Нигде я не встречал такого хорошего отношения к искусству и к труппе, как у Огаревых, мужа и жены», – вспоминал на склоне лет Ленский.

Бесславный конец

Блестящий «владимирский» период жизни Огаревых окончился катастрофой. Легковерный и наплевательски относившийся к бухгалтерии губернский предводитель слишком вольно обращался с немалыми денежными суммами дворянского общества. Себе он не брал ничего, но при проверке в 1867 году растрата, сделанная чиновниками – подчиненными предводителя, оказалась неожиданно большой – 45 тысяч рублей (примерно 45 нынешних миллионов). Возместить ее сразу Огарев не смог.

Его преемник по должности губернского предводителя граф Николай Петрович Апраксин поднял скандал. Недоброжелатели Огарева даже попытались отдать вчерашнего кумира владимирского дворянства под суд. Однако многочисленные родственники бывшего предводителя на общем собрании дворянства губернии дружно проголосовали против столь крайней меры («за» предание суду проголосовали 36 участников губернского дворянского собрания, а 62 высказались «против» подобной крайней меры). Кое-как расплатившись с долгами, для чего пришлось продать часть имения, Михаил Ильич навсегда покинул Владимирскую губернию. Последние годы жизни он провел в Кронштадте и Петербурге. Скончался бывший владимирский предводитель 9 февраля 1891 года и был погребен на Смоленском православном кладбище северной столицы.

Читау-вторая

Александра Матвеевна после разразившегося скандала вместе с семилетней дочерью Марией покинула мужа и вернулась в Петербург. Почему она не поддержала супруга в столь сложной для него ситуации, можно только догадываться. Видимо, Огарев был ей мил лишь в роли прекрасного принца…

В 1868 году 36-летняя Читау вновь поступила в труппу Александринского театра. Правда, теперь ещё нестарой актрисе пришлось довольствоваться ролями характерных старух. Только в 1882 году в 60-летнем возрасте она окончательно покинула сцену. Скончалась Александра Читау-Огарева 20 марта 1912 года в Петербурге и была похоронена недалеко от могилы бывшего мужа.

Однако фамилия Читау не сошла со сцены. Эстафету матери продолжила дочь Мария Михайловна Огарева. Она родилась 3 декабря 1859 года в юрьевском имении отца. Первые годы жизни Читау-младшей прошли во Владимире. Это был единственный ребенок четы Огаревых. После того как ее родители расстались, Маша осталась с матерью, которая буквально за руку привела ее на сцену. Биография Марии Огаревой, предпочитавшей более известную в театральном мире фамилию матери и именовавшейся Читау-вторая, тоже весьма любопытна.

В 18 лет Читау-вторая дебютировала на сцене Александринки, где отыграла 22 года – до 1900-го. В 1896-м она стала первой исполнительницей роли Маши в премьере знаменитой чеховской «Чайки». Позднее Мария Матвеевна подробно описала в мемуарах, как именно Антон Чехов участвовал в репетициях пьесы и почему премьеру ждал блистательный… провал: «Перед поднятием занавеса за кулисами поползли неизвестно откуда взявшиеся слухи, что «молодежь» ошикает пьесу. Тогда все толковали, что Антон Павлович не угождает ей своей аполитичностью и дружбой с Сувориным. На настроение большинства артистов этот вздорный, быть может, слух тоже оказал известное давление: что-де можно поделать, когда пьеса заранее обречена на гибель? Под такими впечатлениями началась «Чайка»…

Поначалу зрители не поняли ставшего сегодня классическим творения Чехова и лишь на втором представлении оценили его шедевр, ставший классикой. Позже Мария Читау занялась педагогической деятельностью, обучая молодежь актерскому ремеслу. Среди самых известных ее учениц – Любовь Дмитриевна Менделеева, дочь известного химика, вышедшая позже замуж за поэта Александра Блока. В 1901 году Менделеева брала у Читау уроки декламации. Пока шли занятия, автор «Незнакомки» терпеливо ждал у дома Марии Михайловны на Гагаринской улице, по словам современников, «светившись» от любви.

Смерть в Париже

Мария Михайловна Огарева была дважды замужем. Ее первым супругом стал актер той же Александринки Александр Семенович Панчин, ее ровесник. Этот брак оказался неудачным. После развода М.М. Огарева вышла замуж за чиновника-юриста Николая Валериановича Кармина, который был на целых 16 лет ее моложе. Выпускник Императорского училища правоведения, он служил товарищем (заместителем) обер-прокурора гражданского кассационного департамента Сената, а потом членом кассационного отдела Русского консульского суда в Константинополе. Там он и скончался в 1925 году.

Революцию 1917 года Читау-вторая не приняла, оказавшись с мужем за границей и став эмигранткой. После кончины второго супруга и после череды странствий она оказалась в «столице эмиграции» – Париже. Последней ее сценой стал прославленный театр комедии на Елисейских полях («Комеди де Шанз-Элизе»).

В последние годы жизни Мария Михайловна печатала очерки и воспоминания в русскоязычной газете эмигрантов «Возрождение». Скончалась Мария Огарева-Читау 15 марта 1935 года в Париже на 76-м году жизни. Так во Франции завершилась эта «театральная» история, начало которой связано с Владимиром на Клязьме.

Николай Фролов

Заглавное фото: rb7.ru