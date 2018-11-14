10000 шагов в день и другие способы поднятия иммунитета

Как известно, осень – это период обострения всех болячек. Особенно активизируются вирусы. Именно в это время чаще всего каждый вспоминает о таком важном понятии, как иммунитет. Но, как говорится, сани лучше всего готовить летом, точно так же, как и иммунитет лучше всего поднимать до того, как вы уже заболели. Однако начать никогда не поздно. Главное – желание.

Есть целый комплекс признаков, по которым вы можете понять, что ваша иммунная система ослаблена и нуждается в поддержке.

Постоянная усталость и быстрая утомляемость.

Головная боль.

Бессонница или постоянная сонливость.

И, конечно же, постоянные болезни: любой сквозняк или небольшое переохлаждение – и вы уже с температурой.

Почему иммунитет ослабляется?

1. Некачественное питание. Пагубное действие на наш организм оказывают продукты с высоким содержанием консервантов, жира и сахара, алкоголь и никотин. Не стоит изнурять себя постоянными диетами, но и переедать не следует. Питание должно быть сбалансированным.

2. Нехватка витаминов и макроэлементов. К примеру, витамин А отвечает за реакцию организма на проникновение чужеродного белка. Витамины группы В – за способность организма вырабатывать антитела для уничтожения инфекции. А витамин С – за реакцию защитных свойств на сигнал о патологическом состоянии организма и скорость выработки антител. Вот почему при низком уровне витаминов нашему иммунитету становится так сложно поддерживать организм в оптимальном состоянии.

3. Стрессы. В нашем мире очень сложно жить без стрессов. Каждый день СМИ выдают нам гигабайты информации, большая часть которой скорее напоминает сводку происшествий. Кроме того, каждому из нас нужно ответить на пару десятков звонков и сообщений, сделать уроки с детьми, доделать нескончаемый проект, ремонт и т.д. В таком ритме стрессов не избежать. Нужно учиться им противостоять и правильно расставлять приоритеты.

Высокие физические и умственные нагрузки или же, наоборот, сидячий образ жизни, постоянный недосып, употребление антибиотиков и плохая экология – все это также снижает иммунитет.

Как же улучшить свое здоровье?

Добавить в рацион продукты с необходимыми витаминами и минералами.

Наиболее важными для иммунной системы являются витамины A, B5, C, D, F, PP.

Витамин А мы получаем из растительной пищи желтого и красного цвета. Она содержит бета-каротин. Это морковь, красный перец, дыня, помидоры, тыква.

Главные источники витамина С – черная смородина, шиповник, цитрусовые, облепиха и петрушка.

В семечках, орехах и пророщенных злаках содержатся витамины группы В и витамин Е.

Другой источник витамина Е – нерафинированное растительное масло.

Витамины группы В также содержатся в хлебе из муки грубого помола, гречке, бобовых, грибах, сыре.

Минералы. Селен, цинк, магний, кальций, железо, йод, марганец. Лидер по содержанию минеральных веществ из растительных продуктов – орехи, бобовые, семечки, цельные крупы, а также какао и горький шоколад.

Сделать рацион более качественным и здоровым!

Важно употреблять ежедневно крупы (хлеб, каши, макароны), белковые продукты (мясо, рыба, яйца), молочные продукты (молоко, творог, йогурт, кефир, сыр и т.д.), любые фрукты и овощи. Конечно, не все сразу, но в ежедневном меню должны быть представители каждой из групп.

Особенно полезно! Как можно чаще включайте в рацион брокколи, морковь, молочные продукты с биодобавками, клубнику, киви, лосось, кедровые орехи, оливковое масло, мясо индейки, цитрусовые.

Добавляйте в пищу как можно больше зелени – петрушки, укропа, корней и листьев сельдерея. Замечательный эффект дает постоянное употребление тыквы, кабачков, патиссонов.

Не забываем пить около 1,5-2 литров воды в день, забываем о жестких диетах и придерживаемся метода дробного питания.

Полезно есть больше пробиотиков – продуктов, увеличивающих рост полезных бактерий в организме. В этом списке репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы.

Вести активный образ жизни!

Гиподинамия – недостаточность функционирования мышечной системы – один из самых злейших врагов нашего иммунитета. Из-за недостаточной нагрузки на сердечную мышцу ухудшается кислородный обмен в тканях, замедляется циркуляция крови и лимфы, а кровеносная и лимфатическая системы, как известно, база для нашего иммунитета. Малейшее нарушение в их работе значительно ослабляет иммунную систему.

Лучше всего начинать утро с зарядки, а в течение дня стараться пройти не менее 10000 шагов, особенно полезно, если ходить вы будете не в офисе, а на свежем воздухе.

Стоит ли говорить о разнообразии фитнес-индустрии? Вы можете выбрать все, что угодно, на любой вкус и кошелек. Не любите бегать – ходите в бассейн. Не любите плавать – займитесь аэробикой или танцами. Выбор за вами!

Закаляйтесь!

Плавание, обливания и контрастный душ помогут вам окрепнуть, и вы больше не будете бояться сквозняков, так как чередование высоких и низких температур – это замечательная тренировка иммунной системы. Отличное закаливающее действие у бани и сауны. Но даже если вы не имеете возможности их посещать, подойдет обыкновенный контрастный душ с последующим растиранием тела влажной мочалкой или грубым полотенцем.

Расслабление и здоровый сон

После работы или домашних хлопот выделите полчаса себе любимому, прилягте на диван, закройте глаза и постарайтесь думать о чем-нибудь приятном. Можно включить негромкую музыку или почитать книгу. Это прекрасно снимает накопившуюся в течение дня усталость и не дает стрессу победить иммунитет. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в день и ложиться не позднее 10 часов вечера.

И самое главное, что вы должны запомнить: невозможно укрепить иммунитет таблетками и другими лекарственными препаратами. На него не повлияет и миллион других дорогущих пилюль. Единственное, что может улучшить вашу сопротивляемость болезням, — это правильное питание и хорошая физическая форма. Высыпайтесь и думайте о хорошем! Это должно войти в привычку, быть на первом месте в вашей жизни, и тогда вы почувствуете себя другим человеком, ощутите прилив бодрости и сил и будете болеть намного реже.

Анастасия Волчек

Заглавное фото: missbagira.ru