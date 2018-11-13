Модное раннее развитие. Или оставить ребенка в покое?

В два года непременно выучить буквы, в два с половиной обязательно считать до дести, а в три уже читать… И желательно вслух, чтобы гости аплодировали стоя! А еще плавание, иностранный, гимнастика и театр! Невероятные достижения своих малышей мамы обсуждают на детских площадках. И, если при этом ваш “двухлетка” не умеет ни читать, ни считать, вы невольно думаете, что родитель из вас так себе. Конечно, когда Ася в два года ходит на рисование и английский для малышей, Коля занимается каратэ и музыкой, Милана танцует, а вы с сыном лепите куличи в песочнице, у вас может возникнуть ощущение, что вы не занимаетесь ребёнком, а жизнь проходит мимо.

ЗАЧЕМ? ГЛАВНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

И вот вас тоже тянет на занятия вслед за всезнающими мамочками из той самой песочницы. Зачем? Этот вопрос вы должны задать самому себе в первую очередь. Предположим, что у вас есть время, терпение и деньги, и вы усердно водите двухлетнего малыша в центр раннего развития, где он учится читать, писать, считать, танцевать, лепить… Он даже выучил счёт до десяти в обратном порядке и радует этим всех взрослых. . Но зачем это ему? А зачем это вам? Чтобы похвалиться на детской площадке?

Если вы действительно хотите развить ребёнка, всегда ставьте перед собой цель. И вопрос «Зачем?» – ваш главный помощник. Например, вы заметили, что ваша дочь очень гибкая и ей прочат звёздное гимнастическое будущее. Или у сына абсолютный слух… Возможно, и стоит отдать таких детей в специализированные секции или кружки. Но при этом ваша главная родительская задача будет – следить за состоянием ребёнка. Если он стал быстрее уставать, много капризничает, плохо спит – значит, его психика не выдерживает такой нагрузки, и нужно её снизить.

«Зачем мне гимнаст-чемпион с расшатанными нервами?» «Зачем моей дочери неврозы из-за нехватки свободного времени?» Это вопросы заботливых родителей. Конечно, это не означает, что у детей не должно быть дополнительных занятий, но в год-полтора начинать их однозначно рано.

НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ ОБЩЕНИЕ

В первые три года самое важное для ребёнка – это живой контакт с родителями и другими взрослыми, не предполагающий сложных логических операций. С малышом нужно разговаривать, строить пирамидки из кубиков, лепить куличи в песочнице, вместе шлёпать по лужам, читать сказки на ночь и объяснять, кто нарисован на картинке. И эти объяснения гораздо лучше электронного алфавита или обучения чтению.

Если вам кажется, что вы упустите время и остальные дети разовьются до невиданных высот, вспомните, сколько детей не умеют читать и считать в восемь лет. Правильно! Их практически нет! Значит, все примерно ровно развиваются в соответствии с возрастными нормами.

А теперь подумайте, сколько детей в возрасте десяти-двенадцати лет стали гениями? Скорее всего, единицы. А во врослом возрасте и подавно…А ведь многие из них ходили в центры раннего развития – в последние 10-15 лет это так модно и престижно.

ЗАКОНЫ РАВНОВЕСИЯ

Всё хорошо в свой срок. Есть понятие “зона ближайшего развития”. Развивай то, что актуально в определенном возрасте. Даже если трёхлетний ребёнок читает и считает, его мозг не готов к таким операциям. Поэтому почти сразу после прекращения занятий малыш забывает всё выученное. А вот в старшем дошкольном возрасте то же самое усваивается гораздо быстрее и прочнее. Так зачем торопить время?

Ещё одна опасность раннего развития – при усилении логической сферы страдает эмоционально-образная. Это означает, что вы пропускаете очень важный этап, и у вашего ребёнка будет хуже развиты эмпатия, сопереживание, понимание собственных чувств и чувств других людей. Умение быстро читать и решать в уме сложные примеры ещё никого не сделали счастливым.

Помните, что в возрасте от рождения до трёх лет самый важный человек для ребёнка – это мама. Вспомните собственное детство. Сильно ли вы страдали от того, что в два года не разговаривали по-английски? А от того, что соседский мальчик считает до десяти, а вы нет? А вот без внимания мамы и папы грустно в любом возрасте.

Еще один важный момент – отдых от всех занятий и активностей. Даже в старшем дошкольном возрасте у детей должно быть время, когда они не делают ничего. В это время мозг усваивает полученную информацию, структурирует её.

РАЗВИВАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОДОЖДАТЬ

Только от вас зависит, какой путь вы выберете для своего ребёнка. Не просчитывайте эффективность раннего развития – она не так высока, как рассказывает нам реклама. Мода на раннее развитие – это хитрый маркетинговый ход, когда клиентов мам и пап ловят на родительских инстинктах. И спрос есть, и поэтому развелось такое количество платных секций и центров. А если никуда не спешить? Слепить зимой снеговика, летом построить песочный замок, набрать осенний букет из листьев, а весной пускать бумажные кораблики… Вместе. Это лучший вариант раннего развития – проживать счастливые моменты вместе с собственными детьми!

Наталия Фельдман

Заглавное фото: realybiz.ru